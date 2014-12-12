亚洲各国海上警备机构负责人参加的“高官会议”于9月30日、10月1日在横滨举行。会议在进一步加强打击海盗、海难搜救等方面的地区合作问题上达成一致。

“高官会议”是由日本倡导的，从2004年开始基本上每年举行一次。本次来自孟加拉国，文莱，印度，印度尼西亚，日本，马来西亚，马尔代夫，缅甸，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，斯里兰卡，泰国的高官参加了会议，柬埔寨、中国、韩国、香港也派代表出席。

邀请各国的年轻干部，设立为期一年的“研究生”课程

在本次会议上，日本海上保安厅宣布了一个以亚洲各国有关部门的年轻干部为对象的为期一年的培训计划。该计划的目的在于帮助这些人员提高海上警备的实践能力、制定政策所需的分析建议能力以及活跃于世界舞台所需的交流沟通能力，由此构建起各国相关机构间更长期更密切的联系。

该培训项目的名称为“海上保安政策课程”（硕士课程），计划于2015年10月开课。学习地点，前半年在东京的政策研究大学院大学，后半年在广岛县吴市的海上保安大学校。课程除了包括海上保安政策及有关国际法的研究外，还涵盖东亚国际关系、安全保障论、针对有组织犯罪的对策措施等多种领域。学员还将赴日本各地进行实地考察，撰写论文等。

接受培训的对象，是在各国的海上警备机构工作五年以上的年轻有为者和骨干人员。政策研究大学院大学、海上保安大学校、日本国际协力机构（JICA）、日本财团将协助本计划的运营实施。海上保安厅将在“2015年度政府财政预算”确定后公布接受学员的具体情况。

大会在横滨国际和平会展中心举行

有关合作情况的汇报

9月30日在横滨国际和平会展中心举行的全体大会上，日本财团的笹川阳平会长致开幕词，他在谈到新的人材培训项目时说，“应对发生在海上的国际性问题，已成为当务之急”，“我相信，通过强化亚洲海上警备合作体制，我们可以把一个安全而富饶的大海留传给下一代。”

日本财团的笹川阳平会长致辞

印度、菲律宾等干事国在会上对2014年开始共同推进的合作项目的工作情况做了汇报，具体包括“搜索和救援”、“海洋环境保护”、“自然灾害防治”、“海上非法活动预防和取缔”和“海上警备能力的提高”这五个领域。

此外，围绕最近马六甲海峡及其周围海域“海盗猖獗，油轮的石油遭盗”等报道，有关国家机构一致同意采取有效措施并积极地通过媒体进行广泛宣传。

参加者当天晚上在东京拜访了安倍晋三首相。10月1日，与会者视察了日本与印度的海上保安舰艇举行的搜救和打击海盗的联合演习。

标题图片：“亚洲海岸警备机构高官会议”的参会者拜访安倍晋三首相。2014年9月30日于首相官邸（提供：日本财团）