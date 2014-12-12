亞洲各國海上警備機構負責人參加的「上級官員會議」於9月30日、10月1日在橫濱舉行。會議在進一步加強打擊海盜、海難搜救等方面的區域合作問題上達成一致。

「上級官員會議」是由日本倡導的，從2004年開始基本上每年舉行一次。本次來自孟加拉，汶萊，印度，印尼，日本，馬來西亞，馬爾地夫，緬甸，巴基斯坦，菲律賓，新加坡，斯里蘭卡，泰國的上級官員參加了會議，柬埔寨、中國、韓國、香港也派代表出席。

邀請各國的年輕幹部，設立為期一年的「研究所」課程

在本次會議上，日本海上保安廳宣布了一個以亞洲各國有關部門的年輕幹部為對象的為期一年的培訓計劃。該計劃的目的在於幫助這些人士提高海上警備的實踐能力、制定政策所需的分析建議能力以及活躍於世界舞臺所需的交際能力，由此構建起各國相關機構間更長期更密切的聯絡。

該培訓項目的名稱為「海上保安政策課程」（碩士課程），計劃於2015年10月開課。學習地點，前半年在東京的政策研究大學院大學，後半年在廣島縣吳市的海上保安大學校。課程除了包括海上保安政策及有關國際法的研究外，涵蓋了東亞國際關係、安全保障論、針對有組織犯罪的對策措施等多種領域。學員還將赴日本各地進行實地考察，撰寫論文等。

接受培訓的對象，是在各國的海上警備機構工作5年以上的年輕有為者和中堅人士。政策研究大學院大學、海上保安大學校、日本國際協力機構（JICA）、日本財團將協助本計劃的運營實施。海上保安廳將在「2015年度政府財政預算」確定後公布接受學員的具體情況。

大會在橫濱國際平和會議場舉行

有關合作情況的匯報

9月30日在橫濱國際平和會議場（Pacifico Yokohama）舉行的全體大會上，日本財團的笹川​​陽平會長致開幕詞，他在談到新的人材培訓項目時說，「應對發生在海上的國際性問題，已成為當務之急」，「我相信，通過強化亞洲海上警備合作體制，我們可以把一個安全而富饒的大海留傳給下一代。」

印度、菲律賓等幹事國在會上對2014年開始共同推進的合作項目的工作情況做了匯報，具體包括「搜索和救援」、「海洋環境保護」、「自然災害防治」、「海上非法活動預防和取締」和「海上警備能力的提高」這5個領域。

此外，圍繞最近麻六甲海峽及其周圍海域「海盜猖獗，油輪的石油遭盜」等報道，有關國家機構一致同意採取有效措施並積極地通過傳媒進行廣泛宣傳。

參加者當天晚上在東京拜訪了安倍晉三首相。10月1日，參會者視察了日本與印度的海上保安艦艇舉行的搜救和打擊海盜的聯合演習。

標題圖片：「亞洲海岸警備機構上級官員會議」的參會者拜訪安倍晉三首相。2014年9月30日於首相官邸（提供：日本財團）