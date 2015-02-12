在依靠安倍经济政策重振日本经济的关键时刻，日本银行出人意料地做出了实施新一轮货币宽松政策的决定。自2014年4月消费税上调之后，经济陷入了停滞不前的状态。如此以往，安倍政府打出的“摆脱通缩”前景渺茫。就在这个时机央行突然宣布的追加货币宽松政策，极大地刺激了市场，股价急剧走高，日元进一步贬值。这将如何影响12月上旬安倍晋三首相对再度提升消费税与否的判断呢？

日经平均股价大涨

日本的股市自上周以来呈现出久违的活力。至11月5日，股价连续5天走高，其间曾一度突破17000日元，这是七年来的第一次。外汇市场上日元持续贬值，兑美元的汇率一时下跌到114日元，为6年零10个月来的最低水平。市场分析师预计，股价走高、日元贬值基调年内还将持续下去。

连日来的日元贬值股价上涨，主要归因于央行10月31日出其不意地抛出的超级宽松货币政策所带来的惊人效果。其具体内容包括：①针对近来物价上涨速度出现的停滞状态，将基础货币的年供给量增加10万亿～20万亿日元，扩大到每年80万亿日元规模；②增购30万亿长期国债，扩大到每年80万亿日元；③交易型开放式指数基金（ETF）和房地产投资信托基金（REIT）的购入量增加三倍。

央行宣布追加货币宽松，和制定美国联邦储备委员会（FRB）金融政策方针的联邦公开市场委员会（FOMC）决定结束量化货币宽松几乎是同时的。以海外投机家为中心的投资家一齐对此作出了反应。而且另一个巧合是，日本最大的养老基金“政府养老金投资基金”（GPIF）也在10月31日当天公布了持仓调整决定，将启动改革，减少国债运用，大量增持海外资产及日本股票。

这就成为加速日元贬值股价上涨的另一个重要原因。虽说它们是各自独立采取的行动，但时机却是如此奇妙地一致，难免令一些市场人士揣测这里面存在着某种形式的互动。

央行至高无上的目标：2年内物价上升2％

2012年12月成立的第二次安倍内阁，任命黑田东彦为日本银行行长。上任一个月后的2013年4月，他启动实施了令人陌生的“异次元货币宽松”措施，大胆的质宽量宽政策行动极大地刺激了市场，黑田也因此获得了“火箭筒”的绰号。而此次突然宣布的追加货币宽松，在市场上起到了不亚于前一次的日元贬值股价上扬的惊人效果，被人们称作“第二发黑田火箭筒”。

针对一系列追加货币宽松措施，黑田行长反复强调称“经济正处在摆脱通缩的紧要关头，我们将竭尽所能，实现通胀目标”。所谓的通胀目标，就是黑田行长上任之初承诺的“在未来两年内将消费者价格指数提高2％”。“摆脱通缩”是安倍政府的政策主题，因此可以认为，实现这个目标是黑田领导的央行的使命，也是考验黑田行长手腕的最重要课题。

“5比4”：微弱优势通过的宽松政策

但不可忽视的是，此次追加货币宽松的决定，是以微弱优势通过的。央行的金融政策是由九名政策委员（行长、副行长2人、审议委员6人）召开的金融决策会议决定的。此次的表决结果是“赞成5票，反对4票”，央行最高管理层的正副行长三人赞成，六名审议委员中二人赞成，最终以一票之差“险胜”。

虽说是多数赞成，但以如此微弱优势决定金融政策是史无前例的。这无疑反映出在金融决策会议上，对追加货币宽松的效果问题，也存在巨大的意见分歧。不少持反对意见的审议委员，对追加货币宽松的副作用表示了担忧。

安倍经济学描绘的重振日本经济的设想，是试图通过大胆的货币政策、灵活机动的财政政策和唤起民间投资的增长战略这三支箭，实现企业收益的改善→工资上涨、雇用扩大→家庭消费增加→景气上升这样的良性经济循环。在大胆的货币政策下，股价走高，日元贬值，人们的景气感和对市场前景的期待感都有所高涨，但是会出现怎样的副作用以及对经济的刺激效果到底有多大等，这些问题在私营公司经济分析家中也存在着不同的看法。

为上调消费税创造条件？

针对央行的第二轮货币宽松，政府、执政党表示欢迎，财务大臣麻生太郎称，“这将为推动日本经济发挥重要作用”。由于安倍正面临对2015年10月消费税是否由现行的8％上调至10％作出最终判断，因此有人认为此次的货币宽松决定，是在为促进增税决定创造条件，但是央行否定了这种看法。

围绕消费税增税，在有关专家中再度引发起激烈争论。12月上旬安倍首相将作出增税与否的决断。届时，经济指标将是首相最终判断的依据，那无疑就是7～9月的国内生产总值（GDP）的统计数据。人们对11月17日和12月8日分别公布的第一次速报值和第二次速报值正给予极大的关注。

标题图片：10月31日，日本央行宣布措施第二轮量化宽松政策后，日本银行行长黑田东彦召开记者会（图片提供：新华社/AFLO）