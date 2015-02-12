在依靠安倍經濟政策重振日本經濟的關鍵時刻，日本銀行出人意料地做出了實施新一輪貨幣寬鬆政策的決定。自2014年4月消費稅上調之後，經濟陷入了停滯不前的狀態。如此以往，安倍政府打出的「擺脫通貨緊縮」前景渺茫。就在這個時機央行突然宣布的追加貨幣寬鬆政策，極大地刺激了市場，股價急劇走高，日圓進一步貶值。這將如何影響12月上旬安倍晉三首相對再度提升消費稅與否的判斷呢？

日經平均股價大漲

日本的股市自上週以來呈現出久違的活力。至11月5日，股價連續5天走高，其間曾一度突破17,000日圓，這是7年來的第一次。外匯市場上日圓持續貶值，兌美元的匯率一時下跌到114日圓，為6年零10個月來的最低水準。市場分析師預計，股價走高、日圓貶值趨勢年內還將持續下去。

連日來的日圓貶值股價上漲，主要歸因於央行10月31日出其不意地拋出的超級寬鬆貨幣政策所帶來的驚人效果。其具體內容包括：①針對近來物價上漲速度出現的停滯狀態，將基礎貨幣的年供給量增加10兆～20兆日圓，擴大到每年80兆日圓規模；②增購30兆長期國債，擴大到每年80兆日圓；③交易型開放式指數基金（ETF）和房地產投資信託基金（REIT）的購入量增加三倍。

央行宣布追加貨幣寬鬆，和制定美國聯邦準備銀行（FRB）金融政策方針的聯邦公開市場委員會（FOMC）決定結束量化貨幣寬鬆幾乎是同時的。以海外投機家為中心的投資家一齊對此作出了反應。而且另一個巧合是，日本最大的養老基金「政府養老金投資基金」（GPIF）也在10月31日當天公布了持倉調整決定，將啟動改革，減少國債運用，大量增持海外資產及日本股票。

這就成為加速日圓貶值股價上漲的另一個重要原因。雖說它們是各自獨立採取的行動，但時機卻是如此奇妙地一致，難免令一些市場人士揣測這裏面存在著某種形式的互動。

央行至高無上的目標：2年內物價上升2％

2012年12月成立的第二次安倍內閣，任命黑田東彥為日本銀行行長。上任一個月後的2013年4月，他啟動實施了令人陌生的「異次元貨幣寬鬆」措施，大膽的質寬量寬政策行動極大地刺激了市場，黑田也因此獲得了「火箭筒」的綽號。而此次突然宣布的追加貨幣寬鬆，在市場上起到了不亞於前一次的日圓貶值股價上揚的驚人效果，被人們稱作「第二發黑田火箭筒」。

針對一系列追加貨幣寬鬆措施，黑田行長反覆強調稱「經濟正處在擺脫通貨緊縮的緊要關頭，我們將竭盡所能，實現通貨膨脹目標」。所謂的通貨膨脹目標，就是黑田行長上任之初承諾的「在未來兩年內將消費者價格指數提高2％」。「擺脫通貨緊縮」是安倍政府的政策主題，因此可以認為，實現這個目標是黑田領導的央行的使命，也是考驗黑田行長手腕的最重要課題。

「5比4」：微弱優勢通過的寬鬆政策

但不可忽視的是，此次追加貨幣寬鬆的決定，是以微弱優勢通過的。央行的金融政策是由九名政策委員（行長、副行長2人、審議委員6人）召開的金融決策會議決定的。此次的表決結果是「贊成5票，反對4票」，央行最高管理層的正副行長3人贊成，6名審議委員中二人贊成，最終以一票之差「險勝」。

雖說是多數贊成，但以如此微弱優勢決定金融政策是史無前例的。這無疑反映出在金融決策會議上，對追加貨幣寬鬆的效果問題，也存在巨大的意見分歧。不少持反對意見的審議委員，對追加貨幣寬鬆的副作用表示了擔憂。

安倍經濟學描繪的重振日本經濟的設想，是試圖通過大膽的貨幣政策、靈活機動的財政政策和喚起民間投資的成長戰略這三支箭，實現企業收益的改善→工資上漲、僱用擴大→家庭消費增加→景氣上升這樣的良性經濟循環。在大膽的貨幣政策下，股價走高，日圓貶值，人們的景氣感和對市場前景的期待感都有所高漲，但是會出現怎樣的副作用以及對經濟的刺激效果到底有多大等，這些問題在私營公司經濟分析家中也存在著不同的看法。

為上調消費稅創造條件？

針對央行的第二輪貨幣寬鬆，政府、執政黨表示歡迎，財務大臣麻生太郎稱，「這將為推動日本經濟發揮重要作用」。由於安倍正面臨對2015年10月消費稅是否由現行的8％上調至10％作出最終判斷，因此有人認為此次的貨幣寬鬆決定，是在為促進增稅決定創造條件，但是央行否定了這種看法。

圍繞消費稅增稅，在有關專家中再度引發起激烈爭論。12月上旬安倍首相將作出增稅與否的決斷。屆時，經濟指標將是首相最終判斷的依據，那無疑就是7～9月的GDP的統計數據。人們對11月17日和12月8日分別公布的第一次速報值和第二次速報值正給予極大的關注。

標題圖片：10月31日，日本央行宣布措施第二輪量化寬鬆政策後，日本銀行行長黑田東彥召開記者會（圖片提供：新華社／AFLO）