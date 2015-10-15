日本国家旅游局（JNTO）16日公布，2015年1～8月的赴日外国游客人数达1287.5万人，与去年同期相比增加了49.1%。由于以中国为主的亚洲游客人数急剧增加，截至今年9月10日，赴日外国游客人数已超过去年全年总和人数1341万人。日本观光厅长官田村明比古召开记者会明确表示，今年全年赴日游客人数再创历史新高已成定局。

关于2015年的全年预测，田村表示在没有突发意外事件的前提下，年度外国游客人数有望达到1900万人。不过将1～8月间增加的人数加到去年赴日游客人数中，已达1999万人，由此可见日本旅游业可望提前实现在2020年达到2000万人这一政府目标。

8月单月赴日外国游客人数为181.7万人，与去年同月相比增长63.8%，只因盛夏酷暑而不及7月创下的单月历史最高纪录(191.8万人）。从1964年开始统计增长率以来，这个数值高居第二。

日元贬值和签证条件放宽起到推动作用

继上月之后，普遍认为以下因素对赴日游客人数剧增继续起到推动作用。第一，由于日元贬值，在日本逗留和购物相对便宜；第二，日本政府放宽了发放签证的条件；第三，扩大了免税范围。

从1～8月赴日游客的国家和地区来看，中国游客人数与去年同期相比增长117%，达到334.7万人，与截至上月的统计情况一样，居首位。位居第二的是韩国，为255.41万人，同比增长43.6%。居第三位的是台湾，为246.83万人，同比增长29.9%。紧随其后的依次是香港、美国和泰国。

中国赴日游客人数大幅增长，其背景因素为日本政府今年1月放宽了多次往返签证的发放条件。外务省公布的数据显示，对中国人发放的签证数量，2014年为204万份，增加了一倍。

股价暴跌并未影响中国游客

中国今年6月之后股价暴跌，经济前景愈发不明朗，因此有人担心会影响到赴日游客的人数，但至少从此次统计结果来看，未见对8月单月人数的负面影响。

与此相反，也有观点认为，8月14日安倍首相发表的战后70周年谈话因为对于预测今后的日中关系有重大意义而受到高度关注，而中国政府对此次谈话的反应比较节制，因此使赴日旅游的势头更加强劲。

今年赴日游客人数的增长按月份来看，1月增加了29.1%，继而2月开始急剧增长，达57.6%，此后始终保持在50%左右，在43～51.8%之间波动。

其中，来自中国的游客除1月和3月分别增长45.4%和83.7%之外，2月、4月、5月、6月和7月均呈现出同比倍增的势头，分别为159.8%、112.9%、133.5%、167.1%和105.1%（截至6月为暂定值provisional，7月为估算值preliminary figures）。

从8月单月来看，中韩两国再创新高，中国连续两个月突破50万人次，高达59.2万人，在所有市场中居首位。日本观光厅负责人表示，今后中国仍将在市场中保持重要地位。

支撑日本经济

从政治方面来看，继8月安倍首相发表战后70周年谈话之后，另一个重要环节——9月3日的抗战胜利日阅兵也在北京顺利结束。如果今后股价暴跌不直接导致中国经济形势的恶化，中国游客继续保持增长势头，则可望对提前实现日本政府提出的全年目标做出巨大贡献。对此，日本观光厅分析认为：第一，与富裕阶层相比，中产阶层在赴日中国游客中占相当比例；第二，预计中产阶层人数将在今后的中国市场中继续增加；第三，出发地也从以往的中国沿海地区向内陆扩展。

基于上述因素，日本7月的国际旅游收支创历史最高纪录，7月单月排名史上第二，盈利达1295亿日元。观光厅长官田村表示：“旅游业对日本经济起着支撑作用，从‘地方创生（振兴地方经济）’的角度来看发挥着越来越重要的作用。今后日本将努力实现观光立国的战略。”

撰文：nippon.com日本网编辑部 三木孝治郎

标题图片：观光厅长官田村明比古正在会见中