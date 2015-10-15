日本國家旅遊局（JNTO）16日公布，2015年1～8月的赴日外國遊客人數達1,287.5萬人，與去年同期相比增加了49.1%。由於以中國為主的亞洲遊客人數急劇增加，截至今年9月10日，赴日外國遊客人數已超過去年全年總和人數1,341萬人。日本觀光廳長官田村明比古召開記者會明確表示，今年全年赴日遊客人數再創歷史新高已成定局。

關於2015年的全年預測，田村表示在沒有突發意外事件的前提下，年度外國遊客人數有望達到1,900萬人。不過將1～8月間增加的人數加到去年赴日遊客人數中，已達1,999萬人，由此可見日本旅遊業可望提前實現在2020年達到2,000萬人這一政府目標。

8月單月赴日外國遊客人數為181.7萬人，與去年同月相比成長63.8%，只因盛夏酷暑而不及7月創下的單月歷史最高紀錄(191.8萬人）。從1964年開始統計成長率以來，這個數值高居第二。

日圓貶值和簽證條件放寬起到推動作用

繼上月之後，普遍認為以下因素對赴日遊客人數劇增繼續起到推動作用。第一，由於日圓貶值，在日本停留和購物相對便宜；第二，日本政府放寬了發放簽證的條件；第三，擴大了免稅範圍。

從1～8月赴日遊客的國家和地區來看，中國遊客人數與去年同期相比成長117%，達到334.7萬人，與截至上月的統計情況一樣，居首位。位居第二的是韓國，為255.41萬人，同比成長43.6%。居第三位的是臺灣，為246.83萬人，同比成長29.9%。緊隨其後的依次是香港、美國和泰國。

中國赴日遊客人數大幅成長，其背景因素為日本政府今年1月放寬了多次往返簽證的發放條件。外務省公布的數據顯示，對中國人發放的簽證數量，2014年為204萬份，增加了一倍。

股價暴跌並未影響中國遊客

中國今年6月之後股價暴跌，經濟前景愈發不明朗，因此有人擔心會影響到赴日遊客的人數，但至少從此次統計結果來看，未見對8月單月人數的負面影響。

與此相反，也有觀點認為，8月14日安倍首相發表的戰後70週年談話因為對於預測今後的日中關係有重大意義而受到高度關注，而中國政府對此次談話的反應比較節制，因此使赴日旅遊的趨勢更加強勁。

今年赴日遊客人數的成長按月份來看，1月增加了29.1%，繼而2月開始急劇成長，達57.6%，此後始終保持在50%左右，在43～51.8%之間波動。

其中，來自中國的遊客除1月和3月分別成長45.4%和83.7%之外，2月、4月、5月、6月和7月均呈現出同比倍增的趨勢，分別為159.8%、112.9 %、133.5%、167.1%和105.1%（截至6月為暫定值provisional，7月為估算值preliminary figures）。

從8月單月來看，中韓兩國再創新高，中國連續兩個月突破50萬人次，高達59.2萬人，在所有市場中居首位。日本觀光廳負責人表示，今後中國仍將在市場中保持重要地位。

支撐日本經濟

從政治方面來看，繼8月安倍首相發表戰後70週年談話之後，另一個重要環節——9月3日的抗戰勝利日閱兵也在北京順利結束。如果今後股價暴跌不直接導致中國經濟形勢的惡化，中國遊客繼續保持成長趨勢，則可望對提前實現日本政府提出的全年目標做出巨大貢獻。對此，日本觀光廳分析認為：第一，與富裕階層相比，中產階層在赴日中國遊客中占相當比例；第二，預計中產階層人數將在今後的中國市場中繼續增加；第三，出發地也從以往的中國沿海地區向內陸擴展。

基於上述因素，日本7月的國際旅遊收支創歷史最高紀錄，7月單月排名史上第二，盈利達1,295億日圓。觀光廳長官田村表示：「旅遊業對日本經濟起著支撐作用，從『地方創生（振興地方經濟）』的角度來看發揮著越來越重要的作用。今後日本將努力實現觀光立國的戰略。」

撰文：nippon.com日本網編輯部 三木孝治郎

標題圖片：觀光廳長官田村明比古正在會見中