奖牌总数创历史最佳

当地时间8月5日至21日，日本体育代表团在巴西里约热内卢举行的夏季奥运会上收获了41枚奖牌（其中金牌12枚，银牌8枚，铜牌21枚）。奖牌总数超过上届伦敦奥运会的38枚，创下历史最好成绩。让我们通过图片来回顾一下主要奖牌得主们的精彩表现吧。

标题照片：山县亮太、饭塚翔太、桐生祥秀、坎布里奇·飞鸟（从左至右）在田径男子400米接力赛中夺得银牌，欣喜万分（8月19日）

图片提供：时事社