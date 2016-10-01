文化 里约奥运会 日本运动员的风采 公开日: 2016. 10. 01 奖牌总数创历史最佳 当地时间8月5日至21日，日本体育代表团在巴西里约热内卢举行的夏季奥运会上收获了41枚奖牌（其中金牌12枚，银牌8枚，铜牌21枚）。奖牌总数超过上届伦敦奥运会的38枚，创下历史最好成绩。让我们通过图片来回顾一下主要奖牌得主们的精彩表现吧。 在男子400米混合泳中，萩野公介（右）和濑户大也分获金牌和铜牌。几名日本选手登上同一个游泳项目领奖台，还是60年来的第一次（8月8日） 日本队在男子体操团体赛中夺冠，选手们手拿日本国旗摆造型。从左至右依次为山室光史、田中佑典、内村航平、加藤凌平、白井健三（8月8日） 在柔道男子73公斤级决赛中，大野将平战胜阿塞拜疆选手奥陆杰夫（左）夺冠。这是自北京奥运会之后，日本男子柔道时隔八年再夺奥运金牌（8月8日） 羽根田卓也在男子单人划艇的皮划艇激流回旋比赛中夺得铜牌后，激动万分。这是日本选手首次夺得单人划艇奖牌（8月9日） 田知本遥（右）在柔道女子70公斤级决赛中以一本胜出，夺得金牌（8月10日） 在女子200米蛙泳比赛中夺冠的金藤理绘，在领奖台上挥手示意（8月11日） 锦织圭在网球男单季军争夺战中打出反手球，并在比赛中获胜。日本网球选手时隔96年再获奖牌（8月14日） 福原爱、石川佳纯、伊藤美诚（从左至右）在乒乓球女子团体赛季军争夺战中战胜新加坡队，欢喜不已（8月16日） 水谷隼、丹羽孝希、吉村真晴（从左至右）在乒乓球男子团体比赛中勇夺银牌（8月17日） 土性沙罗、伊调馨、登坂绘莉（从左至右）在自由式摔跤女子三个级别比赛中分别摘得金牌，笑容满面。伊调馨成为世界首位奥运会自由式摔跤女子个人项目四连冠得主（8月17日） 吉田沙保里（右）在自由式摔跤女子53公斤级决赛中惜败于美国选手马洛里斯（左），与奥运会四连冠擦肩而过(8月18日) 川井梨纱子在自由式摔跤女子63公斤级决赛中击败白俄罗斯选手马马舒克而夺冠，她把领队荣和人（上）扛在肩上庆祝胜利(8月18日) 羽毛球女子双打决赛中，高桥礼华（右前）和松友美佐纪这对组合击败丹麦选手，为日本队夺得的首枚羽毛球金牌(8月18日) 日本花样游泳代表队时隔三届再夺奥运铜牌，欢心不已（8月19日） 荒井广宙在男子50公里竞走决赛中第三个到达终点。冲过终点之后，被以比赛中有身体接触为由判犯规取消成绩，经申诉成绩被认可。这是日本选手首获竞走项目的奖牌（8月19日） 在田径男子400米接力决赛中，日本队最后一棒选手坎布里奇·飞鸟（Aska Cambridge，中）和牙买加选手博尔特（右）并驾齐驱。日本队以37秒60的成绩首次夺取银牌，并刷新亚洲纪录，震惊世界（8月19日） 标题照片：山县亮太、饭塚翔太、桐生祥秀、坎布里奇·飞鸟（从左至右）在田径男子400米接力赛中夺得银牌，欣喜万分（8月19日）图片提供：时事社 体育 奥林匹克 相关文章 金缮：与破碎和解，创造新生之美 ——访漆艺修复师 末崎广树文化 | 2026. 10. 28 弥勒菩萨立像文化 | 2026. 10. 21 在科研论文被引用次数方面，日本排名世界第13位文化 | 2026. 10. 17 蛤蜊：春秋两度黄金期，肉质饱满，鲜味十足文化 | 2026. 10. 14 硖合宪三荣获2026年诺贝尔化学奖 日本诺贝尔奖得主一览文化 | 2026. 10. 08 虚空藏菩萨立像文化 | 2026. 10. 03 雌鳗更大更肥美！凭借技术实力提升鳗鱼价值文化 | 2026. 09. 30 小酱油瓶、味噌搅拌器：小小创意，大大提升使用体验文化 | 2026. 09. 25