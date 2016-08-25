Une moisson de médailles sans précédent
Du 5 au 21 août 2016, les Jeux olympiques d'été qui ont eu lieu à Rio de Janeiro, Brésil, la délégation japonaise a remporté un total de 41 médailles (12 d’or, 8 d’argent et 21 de bronze). Le record de 38 médailles obtenues aux JO précédents de Londres. Passons en revue les principaux médaillés.
▼A lire aussi
|Athlétisme : un Japonais sous les 10 secondes au 100 m
|La bonne performance du Japon aux JO de Londres doit porter ses fruits
|Los Angeles 1932 : le coup d’éclat du Japon aux Jeux olympiques