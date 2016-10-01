獎牌總數創歷史最佳

當地時間8月5日至21日，日本體育代表團在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的夏季奧運上收穫了41枚獎牌（其中金牌12枚，銀牌8枚，銅牌21枚）。獎牌總數超過上屆倫敦奧運的38枚，創下歷史最好成績。讓我們通過圖片來回顧一下主要獎牌得主們的精彩表現吧。

川井梨紗子在自由式角力女子63kg級決賽中擊敗白俄羅斯選手Maryia Mamashuk而奪冠，她把領隊榮和人（上）抬到肩上慶祝勝利（8月18日）

標題照片：山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、劍橋飛鳥（從左至右）在田徑男子400m接力賽中奪得銀牌，欣喜萬分（8月19日）

圖片提供：時事社