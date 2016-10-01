文化 里約奧運會 日本運動員的風采 發佈: 2016. 10. 01 獎牌總數創歷史最佳 當地時間8月5日至21日，日本體育代表團在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的夏季奧運上收穫了41枚獎牌（其中金牌12枚，銀牌8枚，銅牌21枚）。獎牌總數超過上屆倫敦奧運的38枚，創下歷史最好成績。讓我們通過圖片來回顧一下主要獎牌得主們的精彩表現吧。 在游泳男子400m個人混合式中，萩野公介（右）和瀨戶大也分獲金牌和銅牌。幾名日本選手登上同一個游泳項目領獎臺，還是60年來的第1次（8月8日） 日本隊在男子體操團體賽中奪冠，選手們手拿日本國旗拍照。從左至右依次為山室光史、田中佑典、內村航平、加藤凌平、白井健三（8月8日） 在柔道男子73kg級決賽中，大野將平戰勝亞塞拜然選手Rustam Orujov（左）奪冠。這是自北京奧運之後，日本男子柔道時隔8年再奪奧運金牌（8月8日） 羽根田卓也在男子單人划艇的皮划艇激流迴旋比賽中奪得銅牌後，激動萬分。這是日本選手首次奪得單人划艇獎牌（8月9日） 田知本遙（右）在柔道女子70kg級決賽中以一本勝出，奪得金牌（8月10日） 在女子200m蛙泳比賽中奪冠的金藤理繪，在領獎臺上揮手示意（8月11日） 錦織圭在網球男單季軍爭奪戰中打出反手球，並在比賽中獲勝。日本網球選手時隔96年再獲獎牌（8月14日） 福原愛、石川佳純、伊藤美誠（從左至右）在桌球女子團體賽季軍爭奪戰中戰勝新加坡隊，歡喜不已（8月16日） 水谷隼、丹羽孝希、吉村真晴（從左至右）在桌球男子團體比賽中勇奪銀牌（8月17日） 土性沙羅、伊調馨、登坂繪莉（從左至右）在自由式角力女子3個級別比賽中分別摘得金牌，笑容滿面。伊調馨成為世界首位奧運自由式角力女子個人項目4連冠得主（8月17日） 吉田沙保里（右）在自由式角力女子53kg級決賽中惜敗於美國選手馬洛里斯（左），與奧運會四連冠擦肩而過（8月18日） 川井梨紗子在自由式角力女子63kg級決賽中擊敗白俄羅斯選手Maryia Mamashuk而奪冠，她把領隊榮和人（上）抬到肩上慶祝勝利（8月18日） 羽毛球女子雙打決賽中，高橋禮華（右前）和松友美佐紀這對組合擊敗丹麥選手，為日本隊奪得的首枚羽毛球金牌（8月18日） 日本水上芭蕾代表隊時隔3屆再奪奧運銅牌，歡心不已（8月19日） 荒井廣宙在男子50km競走決賽中第3個到達終點。衝過終點之後，被以比賽中有身體接觸為由判犯規取消成績，經申訴成績被認可。這是日本選手首獲競走項目的獎牌（8月19日） 在田徑男子400m接力決賽中，日本隊最後一棒選手劍橋飛鳥（Aska Cambridge，中）和牙買加選手Usain Bolt（右）並駕齊驅。日本隊以37秒60的成績首次奪取銀牌，並刷新亞洲紀錄，震驚世界（8月19日） 標題照片：山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、劍橋飛鳥（從左至右）在田徑男子400m接力賽中奪得銀牌，欣喜萬分（8月19日）圖片提供：時事社 體育 奧運 相關文章 單板滑雪HP・平野歩夢：遍體麟傷也要挑戰「夢想的極限」【米蘭・柯蒂納冬奧 備受矚目的明日之星】文化 | 2026. 02. 10 跳過日本職棒、赴美留學進軍大聯盟的棒球少年：追隨佐佐木麟太郎的步伐，這條邁向MLB之路能否就此成形？文化 | 2026. 10. 29 從宮崎駿到新海誠，貫穿吉卜力與當代日本動畫的「信州式想像力」文化 | 2026. 10. 27 星新一誕生100週年：預知現代的極短篇小說，走過艱困時代作家的奇幻世界文化 | 2026. 10. 23 《文豪Stray Dogs》太宰和芥川皆化為特殊能力的角色：引領年輕人走進文學的超常戰鬥文化 | 2026. 10. 22 宮崎駿的萬物有靈論：與手塚治虫和「知識巨人」梅原猛之間意想不到的關聯文化 | 2026. 10. 21 【書評】向動畫大師致敬，不朽名作誕生的幕後故事：寺越陽子著《高畑勳與〈螢火蟲之墓〉──解讀「未公開劇本」與「7本構思筆記」》文化 | 2026. 10. 20 舞菇：獨特香氣與爽脆口感為其魅力 隨菌床栽培技術進步成為餐桌上的固定班底文化 | 2026. 10. 17