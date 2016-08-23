На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые проходили с 5 по 21 августа в Бразилии, олимпийская сборная Японии получила 41 награду (12 золотых медалей, 8 серебряных и 21 бронзовую). Это больше, чем было на предыдущих Играх в Лондоне (38), и наибольшее число медалей, полученных японскими спортсменами на Олимпиадах за всю их историю. Мы приводим фотографии некоторых японских медалистов.

Плавание (400 метров комплексным плаванием, мужчины). Хагино Косукэ, золотая медаль (справа) и Сэто Дайя, бронзовая медаль (слева). Впервые за 60 лет двое японцев занимают призовые места в одном виде состязаний по плаванию. 8 августа 2016 г.

Спортивная гимнастика (командное многоборье, мужчины). Японская команда заняла первое место и позирует с флагом Японии. Слева направо: Ямамуро Кодзи, Танака Юсукэ, Утимура Кохэй, Като Рёхэй, Сираи Кэндзо. 8 августа 2016 г.

Дзюдо (до 73 кг, мужчины). Оно Сёхэй (справа) побеждает Рустама Оруджева (Азербайджан). Последний раз японский спортсмен завоёвывал золотую медаль 8 лет назад, на Олимпийских играх в Пекине. 8 августа 2016 г.

Гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом, C-1, мужчины). Ханэда Такуя радуется, заняв третье место. Это первая олимпийская награда в этом виде спорта у японских спортсменов. 9 августа 2016 г.

Дзюдо (до 70 кг, женщины). Татимото Харука (справа) завоевала золотую медаль. 10 августа 2016 г.

Плавание (200 метров брассом, женщины). Канэто Риэ, получившая золотую медаль, приветственно машет, стоя на пьедестале. 11 августа 2016 г.

Теннис (одиночный разряд, мужчины). Нисикори Кэй во время матча, на котором он завоевал третье место. Эта победа принесла Японии первую олимпийскую медаль в этом виде спорта с 1996 года. 14 августа 2016 г.

Настольный теннис (командный разряд, женщины). После победы над командой Сингапура японские спортсменки радуются третьему месту. Слева направо: Фукухара Аи, Исикава Касуми, Ито Мима. 16 августа 2016 г.

Настольный теннис (командный разряд, мужчины). Японская команда заняла второе место. Слева направо: Мидзутани Дзюн, Нива Коки, Ёсимура Махару. 17 августа 2016 г.

Вольная борьба, женщины. Японские спортсменки заняли первое место в трёх категориях. Слева направо: Досё Сара, Итё Каори, Тосака Эри. Итё Каори стала первой спортсменкой в истории Олимпийских игр, которая получает золотую медаль четвёртый раз подряд. 17 августа 2016 г.

Борьба (вольная, до 63 кг, женщины). Ёсида Саори, занимавшая первое место на трёх предыдущих Олимпиадах, проигрывает Хелен Марулис (США) и занимает второе место. 18 августа 2016 г.

Борьба (вольная, до 63 кг, женщины). Каваи Рисако заняла первое место после победы над Марией Мамашук (Белоруссия), и идёт, посадив на плечи тренера, Сакаэ Кадзухито. 18 августа 2016 г.

Бадминтон (парный разряд, женщины). Такахаси Аяка (справа) и Мацутомо Мисаки (слева) одержали победу над парой из Дании, завоевав первую в Японии олимпийскую золотую медаль по бадминтону. 18 августа 2016 г.

Японская команда по синхронному плаванию занимает 3 место, чего не случалось уже на протяжении трёх Олимпиад. 19 августа 2016 г.

Лёгкая атлетика (спортивная ходьба на 50 километров, мужчины). Араи Хирооки занял третье место. Вначале его дисквалифицировали из-за столкновения с другим спортсменом, но впоследствии признали столкновение неумышленной ошибкой. 19 августа 2016 г.

Лёгкая атлетика (эстафета 4×100 метров, мужчины), решающий забег. Японский спортсмен Кембридж Асука Антонио (в центре) и бегун с Ямайки Усэйн Болт (справа). Японский спортсмен пришёл вторым, за 37,6 секунды, установив рекорд в Азии и первым из японских спортсменов завоевав серебряную медаль в этом виде спорта. 19 августа 2016 г.

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