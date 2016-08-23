史上最多のメダル数

8月5日から21日（現地時間）、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた夏季五輪で、日本選手団は41個（金12・銀8・銅21）のメダルを獲得した。前回ロンドン大会の38個を上回る歴代最高の成績。主なメダリストの活躍を写真で振り返る。

バナー写真：陸上男子400メートルリレーで銀メダル獲得を喜ぶ（左から）山県亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥＝19日

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