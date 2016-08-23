NEWS リオ五輪・日本選手の活躍 フォトギャラリー 公開日: 2016. 08. 23 史上最多のメダル数 8月5日から21日（現地時間）、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた夏季五輪で、日本選手団は41個（金12・銀8・銅21）のメダルを獲得した。前回ロンドン大会の38個を上回る歴代最高の成績。主なメダリストの活躍を写真で振り返る。 競泳男子400メートル個人メドレーで金メダルの萩野公介（右）と銅メダルの瀬戸大也。競泳の同一種目で複数の日本選手が表彰台に立つのは60年ぶり＝8日（代表撮影） 体操男子団体で優勝し、日の丸を掲げてポーズを取る日本チーム。（左から）山室光史、田中佑典、内村航平、加藤凌平、白井健三＝8日 柔道男子73キロ級決勝で、ルスタム・オルジョフ（左、アゼルバイジャン）に勝利した大野将平。柔道日本男子では北京大会以来8年ぶりの金メダル＝8日 カヌー男子スラローム・カナディアンシングルで銅メダルを獲得、感極まる羽根田卓也。カヌー日本勢初のメダル＝9日（代表撮影） 柔道女子70キロ級決勝で一本勝ちし、金メダルに輝いた田知本遥（右）＝10日 競泳女子200メートル平泳ぎで金メダルを獲得し、表彰台で手を振る金藤理絵＝11日（代表撮影） テニス男子シングルス3位決定戦でフォアハンドを放つ錦織圭。この試合に勝ち、テニス日本勢96年ぶりのメダルを獲得＝14日 卓球女子団体3位決定戦でシンガポールに勝利し、喜ぶ（左から）福原愛、石川佳純、伊藤美誠＝16日 卓球男子団体で銀メダルを獲得した（左から）水谷隼、丹羽孝希、吉村真晴＝17日 レスリング女子で金メダルを獲得し、笑顔の（左から）土性沙羅、伊調馨、登坂絵莉。伊調は五輪全競技を通じて世界初の女子個人種目4連覇を達成した＝17日 レスリング女子53キロ級決勝で米国のヘレン・マルーリス（左）に敗れ、五輪4連覇を逃した吉田沙保里（右）＝18日 レスリング女子63キロ級決勝でベラルーシのマリア・ママシュクを破って優勝し、栄和人チームリーダー（上）を肩車する川井梨紗子＝18日 バドミントン女子ダブルス決勝。高橋礼華（右手前）、松友美佐紀組はデンマークのペアに勝ち、バドミントン日本選手初の金メダル獲得＝18日 シンクロナイズドスイミングのチームで、3大会ぶりの銅メダルに歓喜する日本チーム＝19日 陸上男子50キロ競歩で3位となった荒井広宙。ゴール後、レース中の接触を理由に失格になったが、異議が認められ、競歩日本勢初のメダルを獲得した＝19日（代表撮影） 陸上男子400メートルリレー決勝。力走する最終走者のケンブリッジ飛鳥（中央）とジャマイカのウサイン・ボルト（右端）。日本はアジア新記録の37秒60で初の2位に入り、世界を驚かせた＝19日 バナー写真：陸上男子400メートルリレーで銀メダル獲得を喜ぶ（左から）山県亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥＝19日 写真は全て時事 スポーツ 五輪 陸上競技 関連記事 eスポーツや総合格闘技も：愛知・名古屋アジア大会 独自競技を紹介JAPAN LIFE | 2026. 09. 08 愛知・名古屋アジア大会、1万人超が熱戦へ：規模は第1回の22倍にJAPAN LIFE | 2026. 09. 02 無傷の12連勝！男子バレー日本代表、国際大会を首位突破した強さの訳は？CULTURE | 2026. 07. 31 パラの注目競技はスノーボード―18歳意識調査：観戦はテレビでINSIGHT | 2026. 03. 07 「大谷見るなら有料で」 WBC配信、Netflix独占の衝撃：スポーツ中継は誰のものかINSIGHT | 2026. 03. 04 冬季史上最多24メダルの裏に「練習環境」と「憧れの連鎖」：ミラノ・コルティナ五輪JAPAN LIFE | 2026. 02. 27 ミラノ・コルティナ五輪、フィギュア女子史上初のW表彰台、坂本「銀」中井「銅」： 日本のメダリスト一覧INSIGHT | 2026. 02. 20 高木美帆が歴代単独最多の10個目 、坂本は４個目: 女子五輪選手のメダル獲得数ランキングCULTURE | 2026. 02. 18