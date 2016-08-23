史上最多のメダル数

8月5日から21日（現地時間）、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた夏季五輪で、日本選手団は41個（金12・銀8・銅21）のメダルを獲得した。前回ロンドン大会の38個を上回る歴代最高の成績。主なメダリストの活躍を写真で振り返る。

競泳男子400メートル個人メドレーで金メダルの萩野公介（右）と銅メダルの瀬戸大也。競泳の同一種目で複数の日本選手が表彰台に立つのは60年ぶり＝8日（代表撮影）
体操男子団体で優勝し、日の丸を掲げてポーズを取る日本チーム。（左から）山室光史、田中佑典、内村航平、加藤凌平、白井健三＝8日
柔道男子73キロ級決勝で、ルスタム・オルジョフ（左、アゼルバイジャン）に勝利した大野将平。柔道日本男子では北京大会以来8年ぶりの金メダル＝8日
カヌー男子スラローム・カナディアンシングルで銅メダルを獲得、感極まる羽根田卓也。カヌー日本勢初のメダル＝9日（代表撮影）
柔道女子70キロ級決勝で一本勝ちし、金メダルに輝いた田知本遥（右）＝10日
競泳女子200メートル平泳ぎで金メダルを獲得し、表彰台で手を振る金藤理絵＝11日（代表撮影）
テニス男子シングルス3位決定戦でフォアハンドを放つ錦織圭。この試合に勝ち、テニス日本勢96年ぶりのメダルを獲得＝14日
卓球女子団体3位決定戦でシンガポールに勝利し、喜ぶ（左から）福原愛、石川佳純、伊藤美誠＝16日
卓球男子団体で銀メダルを獲得した（左から）水谷隼、丹羽孝希、吉村真晴＝17日
レスリング女子で金メダルを獲得し、笑顔の（左から）土性沙羅、伊調馨、登坂絵莉。伊調は五輪全競技を通じて世界初の女子個人種目4連覇を達成した＝17日
レスリング女子53キロ級決勝で米国のヘレン・マルーリス（左）に敗れ、五輪4連覇を逃した吉田沙保里（右）＝18日
レスリング女子63キロ級決勝でベラルーシのマリア・ママシュクを破って優勝し、栄和人チームリーダー（上）を肩車する川井梨紗子＝18日
バドミントン女子ダブルス決勝。高橋礼華（右手前）、松友美佐紀組はデンマークのペアに勝ち、バドミントン日本選手初の金メダル獲得＝18日
シンクロナイズドスイミングのチームで、3大会ぶりの銅メダルに歓喜する日本チーム＝19日
陸上男子50キロ競歩で3位となった荒井広宙。ゴール後、レース中の接触を理由に失格になったが、異議が認められ、競歩日本勢初のメダルを獲得した＝19日（代表撮影）
陸上男子400メートルリレー決勝。力走する最終走者のケンブリッジ飛鳥（中央）とジャマイカのウサイン・ボルト（右端）。日本はアジア新記録の37秒60で初の2位に入り、世界を驚かせた＝19日

バナー写真：陸上男子400メートルリレーで銀メダル獲得を喜ぶ（左から）山県亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥＝19日

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