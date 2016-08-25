Un medallero histórico

Los deportistas japoneses han conseguido un total de 41 medallas (12 de oro, 8 de plata y 21 de bronce) en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que tuvieron lugar del 5 al 21 de agosto de 2016. Es la mayor cuenta de medallas de la historia para Japón después de superar las 38 conseguidas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En este artículo les mostramos a los principales medallistas.

Hagino Kōsuke, medalla de oro en natación 400 metros combinado individual masculino, (a la derecha) junto a Seto Daiya, medalla de bronce en la misma modalidad. Es la primera vez en 60 años que Japón consigue varias medallas en la misma modalidad en natación. El 8 de agosto de 2016.

El equipo masculino de gimnasia despliega la bandera de Japón y posa para una foto tras la victoria. Desde la izquierda: Yamamuro Kōji, Tanaka Yūsuke, Uchimura Kōhei, Katō Ryōhei y Shirai Kenzō. El 8 de agosto de 2016.

Ōno Shōhei venció a Rustam Orujov (de Azerbaiyán) en la categoría de 73 kilos de judo. El equipo masculino de Japón no obtenía una medalla de oro en judo después de los Juegos Olímpicos de Pekín, hace 8 años. El 8 de agosto de 2016.

Haneda Takuya emocionado tras obtener la medalla de bronce en el eslalon de piragüismo individual masculino. Es la primera medalla que Japón consigue en este deporte. El 9 de agosto de 2016.

Tachimoto Haruka (a la derecha) consiguió una reluciente medalla de oro en judo femenino en la categoría de 70 kilos tras vencer con un ippon. El 10 de agosto de 2016.

Kanetō Rie emocionada al recibir la medalla de oro tras su victoria en natación en los 200 metros braza individual femenino. El 11 de agosto de 2016.

Nishikori Kei realiza un golpe de derecha en el partido para decidir la medalla de bronce en tenis individual masculino. Es la primera medalla de Japón en esta disciplina en 96 años. El 14 de agosto de 2016.

El equipo de ping pong femenino de Japón celebra su victoria ante Singapur en la final por la tercera posición. Desde la izquierda: Fukuhara Ai, Ishikawa Kasumi e Itō Mima. El 16 de agosto de 2016.

El equipo masculino de ping pong de Japón ganó la medalla de plata. Desde la izquierda: Mizutani Jun, Niwa Kōki, y Yoshimura Maharu. El 17 de agosto de 2016.

Las luchadoras Doshō Sara, Ichō Kaori y Tōsaka Eri (de izquierda a derecha) sonrien junto a sus medallas de oro. Ichō se ha convertido en la primera atleta del mundo con cuatro victorias consecutivas en todas las disciplinas individuales femeninas. El 17 de agosto de 2016.

Yoshida Saori (a la derecha) no pudo obtener el cuarto oro olímpico consecutivo al caer derrotada ante Helen Maroulis de los Estados Unidos en la final de lucha en la categoría de 53 kilos femenina. El 18 de agosto de 2016.

Kawai Risako carga sobre sus hombros a su entrenador Sakae Kazuhito después de vencer a Maryia Mamashuk de Bielorrusia y obtener el oro en lucha libre femenina en la categoría de 63 kilos. El 18 de agosto de 2016.

Takahashi Ayaka (a la derecha) y Matsutomo Misaki vencieron a las danesas en la final de dobles en bádminton femenino, obteniendo el primer oro de la historia para Japón en este deporte y esta categoría. El 18 de agosto de 2016.

El equipo japonés de natación sincronizada celebra su primera medalla de bronce después de doce años. El 19 de agosto de 2016.

Arai Hirooki logró quedar en tercera posición en marcha atlética masculina en la modalidad de 50 kilómetros. Después de haber sido descalificado por entrar en contacto con un atleta canadiense durante la carrera, le fue entregado el bronce tras ganar la apelación. Es la primera vez que Japón gana una medalla en esta disciplina. El 19 de agosto de 2016.

Cambridge Asuka (en el centro) corre cerca del jamaicano Usain Bolt en la final de la carrera masculina de relevos 4x100 metros. Japón logró marcar un nuevo récord en Asia de 37,60 segundos, sorprendiendo al mundo al lograr la medalla de plata. El 19 de agosto de 2016.

(Fotografía del encabezado: el equipo masculino que obtuvo la medalla de plata en la carrera de relevos 4x100 metros. Desde la izquierda, Yamagata Ryōta, Iizuka Shōta, Kiryū Yoshihide y Cambridge Asuka. Todas las fotografías son de Jiji.)