政治

安倍首相政权，运营维持稳定

安倍晋三首相虽然在森友学园和加计学园问题上遭到诟病，但总体而言，政权运营维持了稳定局面。他在9月的自民党党首选举中实现三连任，开辟了进一步长期执政的道路。在例行国会上，通过了《“劳动方式改革”关联法》、将成人年龄下调至18岁的《民法》修正案、以博彩为核心的《综合型度假区（IR）实施法》；在临时国会上，通过了旨在扩大接收外国劳动者的《出入境管理法》修正案。而针对修宪问题，自民党的修宪案未能提交到临时国会。

中央政府部门接连曝出丑闻

3月曝出财务省涉嫌篡改学校法人“森友学园”（大阪市）购买国有土地相关审批文件丑闻。前理财局长、国税厅长官佐川宣寿辞职，财务省承认存在篡改行为。4月，被曝涉嫌性骚扰电视台女记者的财务省事务次官福田淳一辞职。7月，文部科学省一名局长和一名高级职员因涉嫌受托受贿和受贿分别被捕。8月，中央政府部门曝出虚报残疾雇员人数丑闻。

围绕美军基地搬迁问题的矛盾不断

围绕美军普天间基地迁至名护市边野古问题，冲绳县8月宣布撤回前知事发出的边野古海岸填海造地许可。10月，国土交通大臣宣布中止撤回许可的效力，防卫省重启了相关工程。中央政府始终无法和冲绳县达成协议，12月14日已经开始在预定海域投放砂土。

在野党的动向

民进党和希望之党多数派合并，于5月组建新党“国民民主党”，成为第二大在野党。9月举行党首选举后，之前作为联合党首的众议员玉城雄一郎当选党首。

外交

尽管6月美朝首脑会谈促使朝核问题的紧张程度有所缓解，但受绑架问题的影响，日本和朝鲜的关系并没有取得具体进展。安倍首相在9月的日美首脑会谈上与特朗普总统达成一致，同意启动包括农产品关税在内的双边谈判，以求签订有助于扩大双边贸易投资的货物贸易协定（TAG）。

安倍首相10月访华，与中国国家主席习近平举行会谈。两位领导人就构建新的日中关系达成共识。双方确认了“从竞争到协调”等三大新原则，并同意推进稳定的高层交往。10月30日，韩国最高法院对“强征劳工诉讼案”做出判决，要求新日铁住金公司给予赔偿，受此影响，日韩关系骤然降温。

日俄关系方面，围绕北方领土问题，仍在展开复杂的博弈。安倍首相11月在新加坡与普京总统举行会谈，双方一致同意按照1956年日苏联合宣言，明确提出移交齿舞和色丹两岛，加快签订和平条约的谈判工作。

2018年3月，11国部长共同签署了2017年已经达成基本共识的TPP11（跨太平洋伙伴关系协定）。包括日本在内的六国完成了国内审批程序，并于12月30日开始生效。日本和欧盟7月签署了经济合作协定（EPA），将于2019年2月生效。

经济

黑田领导的日本央行，迈入第二期

4月，政府再次任用黑田东彦担任日本银行行长。黑田连任后，基本沿用了此前的金融宽松政策，7月决定推出“政策前瞻指引”，明示未来政策利率走势，表明今后将长期维持现行的低利率。

逮捕日产董事长戈恩

11月，东京地方检察厅特搜部认定日产汽车董事长卡洛斯・戈恩少申报了约50亿日元的董事收入，以涉嫌违反金融商品交易法（伪造有价证券报告书）为由，对其实施了逮捕。戈恩在日产和三菱汽车的董事长职务均遭解除。

造假问题接连曝光

神户制钢所、三菱综合材料和东丽的子公司在2017年相继曝出产品数据造假丑闻。2018年依然问题不断。工业零部件巨头KYB公司10月宣布，发现部分建筑用免震减震装置存在检测数据造假问题。日立化成11月公开承认，公司多家工厂广泛存在未进行与客户约定的检测或篡改检测数据等违规问题。

社会

奥姆真理教案件审判终结，有关人员被执行死刑

1月，针对在奥姆真理教地铁沙林毒气案件（1995年）中被控犯有杀人等罪行的原信徒的上诉，最高法院做出了驳回决定，由此教团成员的审判工作事实上宣告全部结束。7月6日，法务省对该教原教主松本智津夫（麻原彰晃，63岁）和其他六名原教团骨干成员执行死刑。26日，又对另外六名教团成员执行了死刑。

暴雨、台风、地震……，自然灾害接踵而至

6月18日，大阪府北部发生最大烈度达6弱（日本气象厅的地震烈度分级，最高为7级——译注）级别的地震，造成5人死亡， 400余人受伤。7月7日，暴雨给西日本地区造成严重破坏，死亡和失踪人员超过220人。9月，台风“飞燕”重创了以近畿和东海地区为中心的广大区域。关西国际机场跑道被淹，致使机场关闭。强风还导致一艘油轮撞上机场与陆地之间的联络桥。9月6日，北海道胆振东部地区发生最大烈度达7级的地震，引发多处塌方和房屋倒塌，共计造成41人遇难。北海道全境一度出现大面积停电，波及约295万户家庭。

7月中下旬，热浪席卷日本列岛，23日，埼玉县熊谷市测得41.1度的高温，刷新国内观测史上最高记录。消防厅24日公布的数据称，16日到22日的一周内，全国共有22647人（速报值）中暑送医，其中65人死亡。

医学系入学考试违规曝光

7月，东京地方检察厅特搜部认定文部科学省一局长以权谋私，在援助私立大学办学项目的对象筛选环节上，以提供便利为条件，换取自己的儿子顺利通过东京医科大学入学考试，对其实施了逮捕。以此案件为开端，多所大学的医学系相继曝出了操纵考试分数以限制女性考生和留级考生合格的违规问题。

科学技术

本庶佑获得诺贝尔奖

在癌症治疗领域开辟了“免疫疗法”这一全新思路的京都大学特别教授本庶佑，获得2018年诺贝尔生理学或医学奖。他也成为了第27个获得诺贝尔奖的日本人（包括美籍日裔南部阳一郎、中村修二和英籍日裔石黑一雄）

iPS细胞临床研究稳步推进

5月，厚生劳动省有条件地批准了大阪大学的临床研究计划。该大学计划利用人工多能干细胞（iPS细胞）培养心肌细胞并移植到重度心脏病患者体内，这在全球尚属首次。11月，京都大学宣布在帕金森病临床试验中，利用iPS细胞培养而成的神经细胞植入了一名50多岁的男性患者体内。

探测3亿公里外的小行星

宇宙航空研究开发机构（JAXA）2014年发射的“隼鸟2号”探测器，于6月抵达距离地球约3亿公里的小行星“龙宫”。该机构9月宣布，投放的两台小型探测机器人已成功登陆小行星。

文化

5月19日，是枝裕和导演的电影《小偷家族》在第71届戛纳国际电影节上夺得最高大奖金棕榈奖。这是日本电影时隔21年再次获得该奖。6月30日，日本申报的“长崎及天草地区的地下基督教相关遗产”（长崎、熊本两县）正式入选联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产名录。

2月，日本象棋棋手藤井聪太在成为职业棋手后取得首次胜利，成为第一个六段初中生。5月，他又以15岁零九个月的年龄晋升为七段，刷新了61年来的最年少七段棋手记录。12月，以史上最短时间、最小年龄、最高胜率实现了正式比赛的百场胜利。

围棋方面，12月19日，五冠王井山裕太（29岁）在天元战中成功卫冕。至此，他在七大头衔战中总共获得43个冠军，这个战绩在日本围棋史上还是第一次。

体育

2月在韩国举行的平昌冬奥会上，日本代表队获得4金、5银、4铜共13枚奖牌。刷新了史上奖牌记录。羽生结弦成功卫冕男子花滑奥运冠军，LS北见队获得女子冰壶项目铜牌。

9月，网球界新星大坂直美在美国公开赛女子单打决赛中击败小威廉姆斯（美国），首次夺得该项赛事冠军，成为历史上首位在网坛四大赛事中夺得单打冠军的日本选手。职业棒球方面，美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平凭借投打双修的“二刀流（兼任投手和击球手——译注）”大放异彩，11月被选为2018年美国联盟最佳新人（新人王）。

业余体育界骚扰事件和丑闻层出不穷

5月，日本大学橄榄球队选手在与关西学院大学的比赛中，多次实施违规擒抱截球行为，这个问题引发轩然大波，最终演变为总教练辞职并被竞技团体除名的严重局面。民众认识到违规擒抱行为是受到了“教练的教唆”，体育界的职权骚扰成为一大社会问题。在此之前的4月，日本摔跤协会强化本部长因对多次夺金的女选手实施职权骚扰行为而辞职。8月，因涉嫌违规使用补助金，日本拳击联盟会长和全体理事辞职。

标题图片：前国税厅长官佐川宣寿在接受众议院预算委员会传唤作证时举手示意发言（2018年3月27日于国会内，时事社）