ПОЛИТИКА

Премьер-министр Абэ Синдзо уверенно удерживает власть в стране

Несмотря на критику, под огнём которой премьер-министр Абэ Синдзо оказался из-за скандалов, связанных с учебными заведениями «Моритомо гакуэн» и «Какэ гакуэн», он уверенно продолжил стоять у руля политической власти. На сентябрьских выборах председателя Либерально-демократической партии Абэ обеспечил себе третий срок подряд на посту партийного руководителя, что проложило путь к ещё более долгосрочному периоду бессменной власти в стране. На очередной сессии Парламента Японии были приняты и утверждены законы о «реформе рабочего режима», поправки в Гражданский кодекс, снижающие возраст совершеннолетия до 18 лет, Закон о реализации «комплексных курортов», центрами которых станут казино, и другие законодательные акты, а на внеочередной парламентской сессии были утверждены и приняты поправки к Закону об иммиграционном контроле, расширяющие рамки приёма иностранных рабочих. С другой стороны, Либерально-демократическая партия не смогла вынести на рассмотрение внеочередной парламентской сессии свой законопроект о внесении поправок в Конституцию Японии.

Серия скандалов вокруг министерства и ведомств центрального правительства

В марте было выявлено внесение изменений в содержание финансовых документов Министерства финансов о сделке по продаже государственного участка земли учебному заведению «Моритомо гакуэн» (г. Осака). Бывший начальник финансового департамента этого министерства Сагава Нобухиса ушёл в отставку с поста руководителя Налогового управления, признав фальсификацию документа в Минфине. В апреле из-за сообщений о подозрениях в сексуальных домогательствах к журналистке ушёл в отставку первый заместитель министра финансов Фукуда Дзюнъити. В июле начальник департамента Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий вместе с ещё одним высокопоставленным руководителем были арестованы по подозрению в организации взятки и получении взятки. В августе вскрылись факты завышения числа лиц с ограниченными физическими возможностями среди персонала министерств и ведомств центрального правительства.

Разногласия и проволочки с переносом американской авиабазы в Хэноко

В августе администрация префектуры Окинава отозвала разрешение предыдущего губернатора на проведение насыпных работ в Хэноко в связи с переносом на это побережье на территории города Наго авиабазы Футэмма. В октябре министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма распорядился о приостановке действия отзыва разрешения, и Министерство обороны приступило к работам, связанным с реализацией плана переноса. Переговоры властей префектуры с центральным правительством окончились без сближения позиций, и 14 декабря начались насыпные работы.

Подвижки в стане оппозиционных партий

Многочисленные сторонники Демократическая прогрессивной партии и партии «Надежда» приняли решение об объединении, сформировав в мае вторую по величине в оппозиции Народную демократическую партию. В сентябре состоялись выборы партийного руководства, и партию возглавил бывшй сопредседатель, депутат Палаты представителей Тамаки Юитиро.