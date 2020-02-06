新型冠状病毒肺炎在武汉市爆发后，疫情已经波及全球。日本能否抑制住新型肺炎在本国的蔓延？疫情能否在半年后的东京奥运和残奥会开幕之时平息？我们采访了有过在华工作经历、现在供职于大学附属医院的传染病专科教授。

感染和死亡人数持续增多

1月9日，中国政府宣布“检测出新型冠状病毒”，此后短短三周时间，疫情已扩散至中国全境，死亡人数达491人，全球确诊病例已超过24500人（截至2月5日数据）。

冠状病毒在人和动物之间广泛引发传染。像此次在感染者身上引发重症肺炎的情况，以往曾有SARS（重症急性呼吸综合征。2002年到2003年间，在中国爆发后造成全球超过8000人感染，死亡人数达774人）和MERS（中东呼吸综合征。2012年在沙特确认发现，传播至韩国等国，造成全球约2500人感染，死亡人数达858人），而此次新型肺炎的感染者人数，已经超过了前面两次，事态变得日益严峻。

日本国内出现“人传人”状况

新型肺炎的流行导致还造成世界各国股市下跌，为全球经济也带来了影响。而且，日本在今夏还将举办东京奥运和残奥会，除了治安问题外，现在又面临应对传染病的问题。今年预计将有4000万外国游客到访日本，作为奥运主办国，无疑希望能在奥运7月开幕前平息国内的新型肺炎疫情。

1月28日，一名接待过来自武汉的团体游客的大巴司机被确诊感染了冠状病毒，这是首个感染新型肺炎的日本人，次日，同车导游也被确诊感染。因为大巴司机并未去过中国，因此可以断定，日本国内已经出现被武汉游客传染，也就是人际传染的情况。

从1月29日开始的几天里，滞留武汉的日本侨民相继乘坐政府包机回国，并查出其中已有几名被感染，国内疫情进入新阶段。

“难以预测”能否在奥运开幕前平息疫情

针对今后的疫情发展，拥有日本国内外传染病专科医师资格、并且曾在北京相关诊所工作过的神户大学医院传染病内科教授岩田健太郎表示，“现在是关键时期，将决定今后病毒是继续蔓延还是得到遏制”。

如果能将海外传来的病毒感染，控制在最初感染者及其周围数名密切接触以内，那就可以防止疫情扩散。但岩田教授又进一步解释称，“如果病人人数增长到数十人、数百人，那么他们所在的社区就和现在的武汉没有区别了”。现在最紧迫的任务就是防止新型肺炎感染者的增加。

针对从武汉回国的日本人，在日本政府各部委负责人会议上，有人建议， “应该对所有归国人员实施一定时间的隔离”，以此防止疫情扩散。厚生劳动省方面则予以反驳，称“在法律上不能对没有症状的人实施强制隔离。这将构成人权问题”。该省要求没有出现新型肺炎症状的归国人员，回到自己家里后，在为期两周的潜伏期内每天测量体温并减少外出。

岩田教授表示，“日本政府现在设定了14天的观察期，这样的对应总的来说不错”；他还强调，一般人和这些归国人员正常相处即可，没有必要采取特别的预防措施。

关于人们担忧的日本能否在夏季的奥运和残奥会开幕前平息国内疫情这一问题，岩田教授表示，还“难以预测。因为当年的SARS是自然消失的，但2009年出现的新型流感在10多年后的今天还在流行”。由于目前对此次冠状病毒还知之甚少，所以专家们似乎也还无法做出准确判断，需要进一步观察分析。

“不必过度恐慌，重要的是在日常生活中保持健康”

SARS肆虐中国的2003年，岩田教授正好在北京工作。他回忆起当年的情景，“由于发烧病人全都有患上SARS的可能，所以是抱着一种紧张感来给患者看病的。尽管出现了数千名患者，但市民的日常生活依然如旧。因为中国是一个大国，北京是一个大都市”。

针对此次普通民众应该采取的预防方法，岩田教授强调说，“其实非常简单。充足的睡眠和休息、避免过度的疲劳和压力、保持饮食营养均衡，等等，都是些理所当然的事情”。目前尚未开发出针对此次新型肺炎的特效药。但也不会发生在街上和感染者擦肩而过就马上被传染的情况。岩田教授解释称，只要没有密切接触，就不会被传染，所以“不必过度担心，重要的是在日常生活中保持健康”。

标题图片：急救人员抬走疑似感染新型冠状病毒的患者，2020年1月30日于武汉（摄影：Hector Retamal／AFP／Aflo）