4月20日，坐落在东京银座的大型综合设施“GINZA SIX”正式开门迎客。这座银座地区最大的商业设施，是在中央大街（银座大街）原松坂屋百货公司银座店的旧址上重新开发建成的，云集了日本国内外241家著名店铺，其中包括法国克里斯汀・迪奥等海外高端品牌的旗舰店、以人气点心“白色恋人”而闻名的北海道札幌市的石屋制果等。

大厦内设置的服务中心，可以面向外国游客群体，提供外币兑换和手提行李寄存服务；还专设了巴士停靠点，以缓解几年前开始出现的观光巴士在银座造成的拥堵问题；另外，为了传播日本传统文化，大厦里还建造了一个“观世能乐堂”，它成为观世流这一能乐最大流派的据点，在发生灾害时还可收容大约1000名因交通问题等而有家难归者。

竣工后的大厦地上13层，地下6层，建筑面积148700平米。7层以上的写字楼预计将有3000人入驻办公

从2层到5层的通顶设计空间，展示着前卫艺术家草间弥生的作品

地下3层的观世能乐堂。舞台是由此前位于涩谷区松涛的旧能乐堂迁移而来的。在14日举行的媒体预览会上，观世流掌门观世清和等人表演了能剧“土蜘蛛”中的著名曲目

游客咨询中心设在了罗森便利店内。这里除了有一般店铺的便当、零食和饮料等商品外，还出售土特产和伊斯兰教的清真食品

融入了江户庭园文化色彩的楼顶庭园。春天可以赏樱，秋天可以看红叶。据悉夏季还计划开设露天啤酒园