Le 20 avril, un nouveau complexe commercial, Ginza Six, a ouvert ses portes dans le quartier de Ginza, à Tokyo. Il se situe sur l’avenue Chûô-dôri, à l’emplacement de l’ancien grand magasin Matsuzakaya. Pas moins de 241 boutiques y sont reparties. Parmi elles, des magasins phares de marques françaises, tels Dior, Yves Saint-Laurent ou Céline, ou des grands confiseurs japonais comme Ishiya, célèbres pour ses biscuits langues de chat Shiroi koibito, en passant par de nombreux magasins traditionnels d’objets artisanaux (laques, kimonos, ustensiles…). Des boutiques plus abordables sont également présentes.

Des services de dépôt de bagage, de changement de devise, ou de détaxe sont disponibles afin de recevoir la clientèle étrangère dans les meilleures conditions. Le centre commercial s’est aussi doté d’un espace pour accueillir les cars de touristes, responsables de la congestion du trafic dans le quartier depuis plusieurs années.

Ginza Six se veut aussi ambassadeur de la culture japonaise : l’espace Kanze-nôgakudô propose d’assister à des représentations du théâtre traditionnel japonais nôgaku. Cet espace peut également accueillir quelque 1 000 personnes privées de moyens de transport en cas de désastre.

13 étages hors-sol et 6 en souterrain, pour une surface totale de 148 700 mètres carrés. Les bureaux se trouvent à partir du 7e étage, où œuvreront quelque 3 000 personnes.

En mezzanine jusqu’au 4e étage, il est possible d’admirer une gigantesque œuvre de l’artiste d’avant-garde Kusama Yayoi suspendue dans le hall principal. Des objets liés à son exposition My Eternal Soul (jusqu’au 22 mai au Centre national des Arts de Tokyo), sont en vente au 3e étage (4F).

Au 3e étage en sous-sol, l’espace Kanze-nôgakudô. Le 14 avril, le chef de l’école Kanze, l’artiste Kanze Kiyokazu, interprétait une célèbre scène de la pièce Tsuchigumo (l’araignée de terre) devant la presse.

En plus des habituels produits en vente dans sa supérette, Lawson dispose également d’un service d’accueil des visiteurs, et propose des cadeaux souvenirs ainsi que de la nourriture hallal pour les touristes musulmans.

Sur la terrasse, un jardin de 4 000 mètres carrés, inspiré du style de l’époque d’Edo, où il sera possible d’admirer les cerisiers en fleurs au printemps et les feuillages rougis en automne. Une brasserie en terrasse s’invitera pour l’été.

Ginza Six

Adresse : 6-10-1, Ginza, Chûô-ku, Tokyo 104-0061Sortie A3 de la station Ginza (ligne Ginza, Marunouchi, Hibiya)Magasins et services : 10 h 30 - 20 h 30Cafés et restaurants : 11 h - 23 h 30