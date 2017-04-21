El 20 de abril fue inaugurado el complejo de grandes dimensiones GINZA SIX, en el barrio de Ginza en Tokio. El que se ha convertido en el centro comercial más grande de Ginza se encuentra en la Chūō-dōri (Ginza-dōri), en el lugar que antes albergaba los grandes almacenes Matsuzakaya, y cuenta con 241 establecimientos en total como la popular confitería Ishiya de Sapporo, en la prefectura de Hokkaidō, famosa por sus dulces Shiroi Koibito. Las grandes marcas internacionales como la francesa Christian Dior, entre otras, también están presentes.

GINZA SIX cuenta con instalaciones orientadas a facilitar la visita a los turistas de otros países como establecimientos de cambio de divisa y para guardar el equipaje, así como una parada de autobús para resolver los problemas de tráfico que desde hace algunos años ha provocado el autobús turístico en el barrio. Además, para fomentar el conocimiento de la cultura tradicional japonesa el centro cuenta con un teatro de la escuela de nō Kanze. Además de convertirse en la base de la escuela Kanze, la principal escuela del nōgaku, el teatro podrá ser utilizado como refugio para alojar a alrededor de 1.000 personas en caso de que tenga lugar un desastre y muchas personas no puedan regresar a su hogar.

El nuevo edificio tiene 13 pisos más 6 pisos subterráneos, y si pusiéramos todas las superficies de cada piso juntas ocuparía 148.700 metros cuadrados. Se espera que en la zona de oficinas a partir del séptimo piso trabajen alrededor de 3.000 personas.

Entre el segundo y el quinto piso están expuestas unas piezas creadas por la artista plástica Kusama Yayoi.

En la tercera planta subterránea se encuentra el teatro de la escuela de nō Kanze. Ha sido trasladado desde el antiguo teatro del nō que estaba en Shōtō, en el distrito de Shibuya. En el acto de presentación para los medios celebrado el 14 de abril, el maestro al frente de la escuela, Kanze Kiyokazu, interpretó algunos pasajes de la famosa obra de nō Tsuchigumo.

El punto de información turística ha sido creado con la colaboración de la cadena de tiendas de 24 horas Lawson. Junto a este puesto se pueden encontrar los productos típicos de la cadena como bentōs, dulces y bebidas, y además souvenirs y productos halal pensados para los turistas musulmanes.

El jardín de la azotea está inspirado en la cultura de los jardines de Edo. Hay cerezos que florecen en primavera y arces cuyas hojas enrojecen en otoño. En verano se planea colocar una terraza para tomar copas (beer garden).