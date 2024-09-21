福井县以恐龙化石和禅宗文化而闻名，因为这里出土了大量恐龙化石，还有佛教名僧道元禅师创建的寺院。

福井县位于日本本州岛中部北陆地区的西缘，濒临日本海。该县大部分人口居住在较为广阔的东北部地区，西南部则是一片狭长的地带。福井县胜山市拥有日本最大的恐龙化石遗址，也为日本提供了最多的恐龙标本。

福井县一瞥

创建时间：1881年（前身为越前国和若狭国）

首府：福井市

人口：76.7万（截至2020年10月）

面积：4191平方千米

永平寺由佛教名僧道元禅师在13世纪建立，如今已成为日本禅宗的主要中心。在这里，除了欣赏精美的建筑，游客还可以练习坐禅冥想，并且可以留宿寺庙，体验僧侣的苦行生活。福井县出土了大量恐龙化石，在此基础上修建的福井恐龙博物馆，规模为日本之最，展出了许多恐龙骨架，包括一些在当地发现的骨架化石。

永平寺的唐门 ©PIXTA

福井县拥有多家核电站，尤其是在若狭湾沿岸地区，它们为日本的电力供应做出了巨大贡献。该县以合成纤维和其他纺织品为支柱产业，此外，日本制造的眼镜架绝大部分产自福井县鲭江市。

美滨核电站 ©PIXTA

当地名人

冈田启介（1868-1952年），曾担任日本首相。1936年，他在军事政变“二・二六事件” 幸运地逃脱刺杀，后来在1944年推翻东条英机内阁的过程中发挥了关键作用。

白川静（1910-2006年），日本著名汉字学者和词典编纂家。

岩崎知弘（1918-1974年），日本艺术家和儿童绘本画家。她曾为黑柳彻子的作品《窗边的小豆豆》创作插图（该书后来被多萝西·布里顿翻译成英文版Totto-chan: The Little Girl at the Window）。

（原文英文）

标题图片：福井县首府福井站前的日本福井巨龙雕像 ©PIXTA

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