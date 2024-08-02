福井縣以恐龍化石和禪宗文化而聞名，因為這裡出土了大量恐龍化石，還有佛教名僧道元禪師創建的寺院。

福井縣位於日本本州中部北陸地區的西緣，瀕臨日本海。該縣大部分人口居住在較為廣闊的東北部地區，西南部則是一片狹長的地帶。福井縣勝山市擁有日本最大的恐龍化石遺址，也為日本提供了最多的恐龍標本。

福井縣概況

創建時間：1881年（歷史上曾先後隸屬於越前國和若狹國）

地方政府所在地：福井市

人口：76.7万人（截至2020年10月）

面積：4191平方公里

永平寺由佛教名僧道元禪師在13世紀建立，如今已成為日本禪宗的主要中心。在這裡，除了欣賞精美的建築，遊客還可以練習坐禪冥想，並且可以留宿寺廟，體驗僧侶的苦行生活。福井縣出土了大量恐龍化石，在此基礎上修建的福井恐龍博物館，規模為日本之最，展出了許多恐龍骨架，包括一些在當地發現的骨架化石。

福井縣擁有多家核電廠，尤其是在若狹灣沿岸地區，它們為日本的電力供應做出了巨大貢獻。該縣以合成纖維和其他紡織品為支柱產業，此外，日本製造的眼鏡架絕大部分產自福井縣鯖江市。

當地名人

岡田啟介（1868-1952年），曾擔任日本首相。1936年，他在軍事政變「二・二六事件」幸運地逃脫刺殺，後來1944年推翻東條英機內閣的過程中發揮了關鍵作用。

白川靜（1910-2006年），日本著名漢字學者和詞典編纂家。

岩崎知弘（1918-1974年），日本藝術家和兒童繪本畫家。她曾為黑柳徹子的作品《窗邊的小豆豆》創作插圖（該書後來被Dorothy Britton翻譯成英文版Totto-chan: The Little Girl at the Window）。

（原文英文）

標題圖片：福井站前的日本福井巨龍雕像（PIXTA）