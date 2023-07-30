La prefectura de Fukui está ligada a los dinosaurios y al zen gracias a los numerosos fósiles descubiertos en ella y a un importante templo fundado por el sacerdote budista Dōgen.

La prefectura de Fukui se encuentra en el extremo oeste de la región de Hokuriku, en el centro de Honshū, junto a la costa del mar del Japón. La mayoría de su población se concentra en la amplia sección noreste de la prefectura, mientras que una delgada línea de territorio se extiende hacia el suroeste. La ciudad de Katsuyama cuenta con el yacimiento de fósiles de dinosaurio más grande de Japón. Es, de hecho, el lugar del que se ha extraído el mayor número de especímenes del país.

Un vistazo a la prefectura de Fukui

Establecida en 1881 (antiguamente formaba parte de las provincias de Echizen y Wakasa)

Capital: Fukui

Población: 767.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.191 km2

El Eiheiji, un templo fundado por el sacerdote budista Dōgen en el siglo XIII, es hoy uno de los principales centros del zen. Además de apreciar el recinto del complejo budista, los visitantes pueden practicar meditación zazen y experimentar una vida de ascetismo en el templo alojándose allí una noche. La conexión de la prefectura con los fósiles de dinosaurio motivó la construcción del Museo de los Dinosaurios de Fukui. Es el museo de este tipo más grande de Japón y cuenta con una exhibición con numerosos esqueletos, entre ellos algunos que fueron descubiertos en la misma prefectura.

La puerta Karamon del templo Eiheiji. (© Pixta)

La prefectura de Fukui cuenta con un número relativamente grande de centrales nucleares, en concreto a lo largo de la costa de la bahía de Wakasa, y por tanto contribuye de forma significativa al suministro eléctrico de Japón. Entre sus principales industrias se encuentra la de los tejidos sintéticos y otros productos textiles, mientras que la pequeña ciudad de Sabae produce una pequeña fracción de las monturas para gafas del país.

La central nuclear de Mihama. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Okada Keisuke (1868–1952): Primer ministro de Japón que logró salvar la vida durante el intento de golpe de Estado de 1936, un suceso conocido como el Incidente del 26 de febrero. Más tarde desempeñó un papel clave en la derrota del gabinete de Tōjō Hideki en 1944.

Shirakawa Shizuka (1910–2006): Destacado estudioso de los caracteres kanji y compilador de diccionarios.

Iwasaki Chihiro (1918–1974): Artista e ilustradora de libros infantiles. Ilustró la obra de Kuroyanagi Tetsuko Madogiwa no Totto-chan (Totto-chan, la niña de la ventana).

(Fotografía del encabezado: Una estatua de un dinosaurio Fukuititan nipponensis frente a la estación de Fukui, en la capital de la prefectura. © Pixta.)