厚生劳动省曝出“月度就业统计”调查数据造假丑闻、大坂直美首次夺得澳大利亚网球公开赛冠军、偶像团体“岚”宣布将停止组合活动……，请看2019年1月日本要闻回顾。

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一名21岁的男子驾驶小型汽车在东京都涩谷区竹下通冲撞行人，造成8名男性不同程度受伤。警视厅原宿警署以涉嫌杀人未遂罪为由对其实施了逮捕。

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安倍晋三首相表示，将于4月1日公布替代平成的新年号，并称，同日将召开内阁会议敲定起用新年号的政令，通过正常程序发布，在皇太子即位成为新天皇的5月1日正式更改年号。

东京股票市场迎来今年首个交易日，受美国股市走低和日元升值影响，抛盘占据了上风。日经平均指数大跌，跌幅一度超过700点。上午收于19407.4点，较去年最后一个交易日下跌607.37点。

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日本棋院宣布，现就读于大阪市某小学的四年级学生仲邑堇（9岁），将于4月1日成为职业围棋棋手。这意味着她将打破女子三冠王藤泽里菜（20岁，11月6个月成为职业棋手）的记录，成为史上最年少（10月零个月）的职业棋手。仲邑堇是仲邑信也九段（45岁）的长女。

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日本开始对出境游客征收每人1000日元的国际观光旅客税（出境税）。此举旨在确保用于发展观光立国战略的财政收入，藉以改善接待外国游客的条件。

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奥运会女子摔跤项目金牌得主吉田沙保里（36岁，至学馆大学职员）在个人推特上宣布退役。10日，她在东京都内举行了新闻发布会。

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针对日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩（64岁）涉嫌犯罪案件，东京地方检察厅特搜部认定戈恩将个人损失转嫁到日产公司，以违反公司法（特别渎职）罪名对其提起了追加诉讼。同时还认定其隐瞒了最近三年的董事报酬，追加了违反金融商品交易法（虚假登记有价证券报告书）罪。东京地方法院15日做出了不予保释的决定。

法国检察部门宣布，针对日本奥委会（JOC）会长竹田恒和（71岁）涉嫌在申办2020年东京奥运和残奥会过程中行贿一事，已着手实施正式调查，以便对其提起诉讼。

厚生劳动省宣布，因在实施月度就业统计调查过程中采用了错误方法，导致少支付了总额约567.5亿日元的就业保险和工伤保险赔付金等费用。18日曝出，用于重新统计2004～2011年数据所必要的资料，因丢失或销毁等原因，已经不复存在。

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以独特视角研究日本文化和历史，并提出大胆假设的哲学家梅原猛，于12日离世，享年93岁。

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在大相扑今年的首轮比赛中，横纲稀势之里（32岁，本名萩原宽，田子浦道场）自首日起遭遇三连败，为此他做出了引退决定。

第160届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，上田岳弘（39岁）的《猎人号Nimrod》和町屋良平（35岁）的《1R1分34秒》获得芥川奖，真藤顺丈（41岁）的《宝岛》（讲谈社）获得直木奖。

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针对海上自卫队巡逻机遭韩国驱逐舰火控雷达瞄准一事，作为新的证据，日本防卫省公布了巡逻机遭火控雷达瞄准时的电波信号音频资料，并发表最终见解，就此停止与韩方的相关磋商。

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安倍晋三首相在莫斯科与普京总统举行了会谈。针对北方领土问题，双方只是确认将于2月分别举行外长和外务次官级别的谈判，未有任何反映新进展的动向。

针对厚生劳动省月度就业统计违规问题，第三方特别监察委员会向厚生劳动大臣根本匠提交了调查报告。根本匠收到报告后，对事务次官铃木俊彦进行了训诫，并对包括离职人员在内的另外21名职员做出了处分。但是，日后得知，此次问询调查一部分是由厚劳省职员而非外部委员实施的，厚劳大臣于25日表示将重新实施调查。

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外务大臣河野太郎在访问瑞士期间与韩国外长康京和举行了会谈。针对原韩国劳工的索赔问题，河野再次要求依据日韩索赔权协定展开磋商。两位外长还确认，将在日韩、日美韩框架下展开合作，推动2月下旬的美朝首脑二次会谈取得成功。

法务省宣布，2018年的外国人入境人数（速报值）为3010万人，同比增长267万人，刷新历史最高纪录。

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大坂直美（21岁）在澳大利亚网球公开赛女子单打决赛中击败科维托娃（捷克），成为首个夺冠的日本人。在28日公布的世界排名中，她成为了首个荣膺世界第一的亚洲人。

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男子偶像团体“岚”宣布，将于2020年末停止组合活动。据悉，队长大野智（38岁）还将于2021年以后停止演艺活动。

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第198届例行国会开幕。会期至6月26日，共计150天。安倍晋三首相在施政方针演讲中，就月度就业统计调查违规问题致歉，并表示将全力争取重新赢得国民信任。

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2020年东京奥运和残奥会组织委员会公布了奥运门票价格和销售方法概要。开幕式门票从最高30万日元到12000日元不等，田径赛事最高门票价格设定在13万日元。4月以后将在专门的销售网站上启动抽签申请程序。

标题图片：横纲稀势之里在引退发布会上流下眼泪，2019年1月16日，东京两国国技馆（时事社）