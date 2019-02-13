Se descubre que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar dejó de pagar varios miles de millones de yenes en compensaciones a causa de una serie de errores en las encuestas mensuales, Ōsaka Naomi ganó el Abierto de Australia, y el grupo de pop Arashi anunció que dejará de actuar en 2020. Estas fueron las historias más destacadas del pasado mes de enero de 2019 en Japón.

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Un hombre atropella con su automóvil a varios transeúntes en la calle Takeshita de Harajuku, en Tokio, hiriendo a ocho de ellos. El Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio arresta al conductor por intento de asesinato.

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El primer ministro Abe Shinzō afirma que el nuevo nombre de era que sucederá a la Heisei será anunciado el 1 de abril. Abe explica que el Gobierno aprobará el nombre a través de una ordenanza el mismo día, y que será promulgado siguiendo el procedimiento habitual. La nueva era comenzará el 1 de mayo cuando el príncipe heredero Naruhito ascienda al Trono del Crisantemo.

Las acciones se desploman en el primer día de actividad en la Bolsa de Tokio en 2019. Una caída de las acciones en Estados Unidos y un yen fuerte provocan una tendencia bajista en el mercado. El índice Nikkei cae más de 700 puntos durante un momento antes de recuperarse levemente para finalizar la mañana en 19.407,40 enteros, menos de 607,37 puntos respecto al cierre de 2018.

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La Nihon Ki-in, la Asociación de Go de Japón, anuncia que Nakamura Sumire, de 9 años, podría convertirse en la jugadora profesional más joven de la historia. La hija del jugador Nakamura Shin’ya, noveno dan, cumplirá 10 años cuando pase a ser profesional el 1 de abril, superando el récord de 11 años y 6 meses establecido por Fujisawa Rina, que ahora tiene 20 años.

La estudiante de primaria Nakamura Sumire juega al go con Iyama Yūta el 6 de enero de 2019 en Osaka. (© Jiji)

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Japón impone un impuesto de salida. Todos los viajeros tendrán que pagar 1.000 yenes al salir del país. El objetivo es reunir suficientes fondos para ofrecer mejores servicios e instalaciones para los turistas internacionales.

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La campeona de lucha estilo libre Yoshida Saori, ganadora de tres oros olímpicos, anuncia su retirada a los 36 años en un mensaje en Twitter. El 10 de enero confirma su decisión en una rueda de prensa en Tokio.

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La brigada especial de investigación de la Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio acusa al ex presidente de Nissan Carlos Ghosn de un delito de violación de la confianza agravado por transferir sus pérdidas personales a la empresa de automoción japonesa. También le acusa de haber ocultado parte de su remuneración como ejecutivo durante los últimos tres años, una violación de la Ley de Instrumentos Financieros y Cambiarios. El 15 de enero, el Tribunal del Distrito de Tokio rechaza la petición de libertad bajo fianza de Ghosn.

Sale a la luz que unos fiscales de Francia han lanzado una investigación en torno al presidente del Comité Olímpico Japonés Takeda Tsunekazu con vistas a acusarle de estar envuelto en un caso de soborno para favorecer la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que debido a errores en las encuestas mensuales, se dejaron de pagar 56.700 millones de yenes en beneficios relacionados con el empleo. El 18 de enero sale a la luz la falta de unos documentos importantes con estadísticas de 2004 a 2011, y se desconoce si están desaparecidos o han sido eliminados.

El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Nemoto Takumi (en el centro) habla ante la prensa después de asistir a un comité especial de investigación el 17 de enero de 2019 en Tokio. (© Jiji)

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El filósofo Umehara Takeshi fallece a los 93 años. Fue conocido por su visión singular de la cultura y la historia de Japón y sus hipótesis audaces.

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El campeón de sumo Kisenosato anuncia su retirada a los 32 años después de tres derrotas consecutivas en el primer Gran Torneo de Sumo del año.

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El Ministerio de Defensa publica un audio con sonidos de ondas de radar como nueva evidencia en sus acusaciones contra un buque del ejército surcoreano que, aseguran, dirigió su radar de control de tiro contra un avión de patrulla japonés. También publica un último comunicado sobre esta cuestión en el que señala que abandonará el diálogo con su homólogo surcoreano.

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El primer ministro Abe y el presidente ruso Vladimir Putin charlan en Moscú. No se producen avances significativos respecto a los Territorios del Norte, y solo se alcanza un acuerdo por el que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países discutirán la cuestión en febrero.

Una comisión especial de investigación formada por terceros entrega sus conclusiones sobre las irregularidades de los informes mensuales del Ministerio de Salud, Trabajo y bienestar al ministro Nemoto, que sanciona a un total de 22 legisladores y ex legisladores, incluyendo al viceministro Suzuki Toshihiko. No obstante, tras conocerse que algunas de las audiencias fueron realizadas por los propios funcionarios del ministerio, Nemoto anuncia que se celebrará otra ronda de consultas.

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El ministro de Asuntos Exteriores Kōno Tarō se reúne con su homólogo surcoreano Kang Kyung-wha en Davos, Suiza. Kōno defiende la necesidad de discutir la cuestión de las compensaciones por trabajos forzados apoyándose en el acuerdo alcanzado por ambos países en 1965. Ambos ministros coinciden en trabajar juntos y con los Estados Unidos para alcanzar un resultado satisfactorio de cara a la cumbre entre este último país y Corea del Norte programada para finales de febrero.

El Ministerio de Justicia anuncia, a partir de los datos preliminares de las estadísticas de inmigración, que 30,1 millones de extranjeros entraron en Japón en 2018, un aumento de 2,7 millones respecto a 2017.

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Ōsaka Naomi derrota a Petra Kvitova en la final individual femenina del Abierto de Australia y se convierte en la primera japonesa que gana este torneo. El 28 de enero se convierte en la primera persona de origen asiático que llega a lo más alto de las clasificaciones mundiales.

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Los cinco miembros del grupo de idols Arashi anuncian que harán una parada en sus actividades como agrupación a finales de 2020. El líder del grupo, Ōno Satoshi, asegura que planea abandonar el mundo del espectáculo en 2021.

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En su discurso de apertura de la sesión ordinaria de la Dieta de 150 días que terminará el 26 de junio, el primer ministro Abe habla de sus futuras políticas y se disculpa por las irregularidades detectadas en los informes mensuales del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

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El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anuncia los precios de las entradas para los eventos deportivos y explica cómo adquirirlas. Las entradas para la ceremonia de apertura cuestan entre 12.000 y 300.000 yenes, mientras que las de atletismo, las más caras, alcanzan los 130.000 yenes para la final de 100 metros masculina. La venta comenzará con un sorteo en un espacio designado en abril.

(Fotografía del encabezado: el yokozuna Kisenosato se muestra conmovido durante el anuncio de su retirada de la competición en Tokio el 16 de enero de 2019. © Jiji)