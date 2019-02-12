Вскрывшиеся нарушения в подготовке статистических данных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, победа Осаки Наоми на Открытом чемпионате Австралии по теннису, объявление о прекращении творческой деятельности поп-группы «Араси» и другие события января 2019 года в Японии.

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На улице Такэсита токийского района Сибуя микролитражный автомобиль, за рулём которого находился молодой человек в возрасте 21 года, врезался в толпу пешеходов. Ранения различной степени тяжести получили 8 человек. Полицейское управление Харадзюку арестовало мужчину по подозрению в попытке убийства.

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Премьер-министр Абэ Синдзо объявил, что название новой эпохи, которая придёт на смену эпохе Хэйсэй, будет объявлено первого апреля. В этот день правительство Японии решением кабинета министров примет декрет о наступлении новой эпохи, после чего её название будет провозглашено в установленном порядке. Новая эпоха наступит 1 мая с восхождением на престол наследного принца Нарухито.

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На первой торговой сессии в новом году на Токийской фондовой бирже в связи со снижением котировок в США, а также удорожанием японской национальной валюты, инвесторы активно распродавали акции. Индекс Nikkei 225 пережил резкое падение, величина которого на короткое время превысила 700 йен. Он завершил торговую сессию второй половины дня на отметке 19 407.40 йен - на 607.37 пункта ниже аналогичного результата в последний день торгов прошлого года.

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Японская ассоциация настольной игры го «Нихон киин» объявила о своём решении возвести 1 апреля в статус профессионального игрока старшую дочь обладателя 9-го дана 45-летнего Накамура Синъя, 9-летнюю учащуюся 4-го класса одной из начальных школ города Осака Накамуру Сумирэ. Она станет профессионалом го ровно в 10 лет, тем самым обновив исторический рекорд самой молодой профессиональной представительницы женского пола, возведённой в этот статус в возрасте 11 лет и 6 месяцев, который принадлежит ныне 20-летней обладательнице трёх титулов Фудзисаве Рина.

Ученица 4-го класса начальной школы Накамура Сумирэ во время матча с обладательницей 5 титулов Иямой Юта, 6 января 2019 года, город Осака (фотография предоставлена Jiji Press)

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Япония начала взимать налог на международный туризм (выездной налог) в размере 1000 йен с человека, которым облагаются японские и иностранные лица, выезжающие за пределы страны. На пути к своей цели утвердить страну в качестве мирового туристического направления правительство намеревается таким образом обеспечить средства для финансирования мер, призванных усилить систему приёма приезжающих в страну гостей из-за рубежа.

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Золотая олимпийская медалистка в вольной борьбе 36-летняя Ёсида Саори через свой аккаунт в соцсети «Твиттер» объявила о намерении завершить спортивную карьеру. 10 января она провела по этому поводу пресс-конференцию в Токио.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры выдвинул новые обвинения в отношении бывшего председателя совета директоров японской автомобилестроительной компании Nissan Карлоса Гона за нарушение Закона о корпорациях (тяжкое злоупотребление доверием) путём переложения на Nissan персональных инвестиционных убытков. Кроме того, в отношении Гона были выдвинуты дополнительные обвинения в нарушении Закона о финансовых операциях (фальсификация отчётов о ценных бумагах) путём сокрытия вознаграждения за руководство компанией на протяжении трёх предшествовавших лет. 15 января Токийский окружной суд отказал в освобождении Гона из-под стражи под залог.

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Французская прокуратура сообщила о начале полномасштабного расследования для выдвижения обвинений против председателя Национального олимпийского комитета Японии Такэды Цунэкадзу в связи с подозрениями в даче взяток с целью привлечь летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

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В связи с проблемой ненадлежащих методов проведения ежемесячных статистических опросов о труде Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило, что нарушения привели к недоплатам пособий по безработице и других социальных выплат на общую сумму около 56 млрд 750 млн йен. 18 января стало известно о том, что документы, содержащие данные, необходимые для перерасчёта статистики за 2004-2011 годы, были утилизированы либо утрачены.

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Нэмото Такуми (в середине) отвечает на вопросы СМИ после участия в заседании Особой надзорной комиссии по расследованию практики ежемесячного сбора министерством статистических данных, 17 января 2019 г., Токио, Касумигасэки (фотография предоставлена Jiji Press)

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Родные сообщили, что 12 января скончался Умэхара Такэси - философ, который занимался исследованиями культуры и истории Японии с оригинальной позиции и выдвинул ряд смелых теорий. Ему было 93 года.

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Выступавший в ранге ёкодзуна - великого чемпиона - 32-летний борец сумо Кисэносато (настоящее имя Хагивара Ютака) школы Тагоноура принял решение прекратить спортивную карьеру после трёх поражений подряд с первого дня Большого новогоднего турнира.

Заседание жюри 160-й премии Акутагавы и премии Наоки выбрало лауреатом премии имени Акутагавы Рюносукэ 39-летнего Матия Рюхэя за книгу «1-й раунд, 1 минута 34 секунды» (1R, 1-ппун, 34-бё), а лауреатом премии имени Наоки Сандзюго - 41-летнего Синдо Дзюндзё за «Остров сокровищ» (Такарадзима, изд-во «Коданся»).

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В связи с инцидентом, во врем которого южнокорейский эсминец направил радар боевого управления на патрульный самолёт Морских сил самообороны, Министерство обороны Японии в качестве нового доказательства своей позиции опубликовало аудиозапись звука сигнала оповещения о сигнале радара, сделанную в кабине самолёта. Министерство также выступило с итоговым заявлением об этом инциденте, продемонстрировав тем самым намерение отказаться от дальнейших обсуждений с представителями южнокорейской стороны.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл в Москве переговоры с президентом Владимиром Путиным. В отношении вопроса Северных территорий по итогам переговоров стороны лишь подтвердили проведение в феврале встреч на уровне министров иностранных дел, а также их заместителей, не дав тем самым повода предполагать о достижении какого-либо прогресса.

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Основные вехи истории Северных территорий

Независимая комиссия, сформированная для расследования проблемы нарушений Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения порядка проведения ежемесячных статистических опросов о труде, представила доклад о результатах своей работы министру Нэмото Такуми. В соответствии с выводами комиссии министр принял меры в отношении 22 лиц, включая бывших работников министерства, в том числе замминистра Судзуки Тосихико. Но поскольку далее выяснилось, что часть опросов в рамках этого разбирательства проводили не члены независимой комиссии, а служащие министерства, 25 января министр выразил намерение провести повторное расследование.

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Министр иностранных дел Таро Коно во время своей поездки в Швейцарию провёл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Гён Хва. Коно вновь потребовал в соответствии с положениями двустороннего соглашения о претензиях провести обсуждение проблемы требования компенсаций южнокорейским гражданам за принудительный труд в военное время. Вместе с тем министры подтвердили двустороннее взаимодействие своих стран, а также трёхстороннее взаимодействие Японии, США и Южной Кореи в целях успешного проведения в конце февраля второго американо-северокорейского саммита.

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Министерство юстиции опубликовало предварительные данные, согласно которым число иностранцев, посетивших Японию в 2018 году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2 млн 670 тыс. и достигло абсолютно рекордной величины – 30 млн 100 тыс. человек.

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На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде 21-летняя Осака Наоми в финальном матче одержала победу над Петрой Квитовой из Чехии, первой из представителей Японии завоевав чемпионский титул. В опубликованном 28 января общемировом рейтинге Осака заняла самую верхнюю строчку впервые среди азиатских теннисистов, как женщин, так и мужчин.

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Популярная мужская идол-группа «Араси», состоящая из пяти участников, объявила о намерении остановить деятельность коллектива в конце 2020 года. Лидер группы 38-летний Оно Сатоси намерен с 2021 года взять паузу в творческой карьере.

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Начала работу очередная 198-я сессия парламента Японии. Её работа продлится 150 дней до 1 июня. В выступлении перед депутатами по вопросам политики премьер-министр Японии Абэ Синдзо принёс извинения за нарушения при подготовке статистических данных, допущенные Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, выразив намерение приложить все силы для того, чтобы восстановить доверие общества.

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Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио опубиковал общие положения о цене и порядке продажи билетов на олимпийские мероприятия. Стоимость билетов на церемонию открытия установлена в пределах от 12 тыс. до 300 тыс. йен, а максимальная цена билетов на сухопутные виды спорта составит 130 тыс. йен. С апреля начнёт работу специальный вебсайт по приёму заявок на билеты, которые будут распределяться среди желающих приобрести путём жеребьёвки.

Фотография к заголовку: Слёзы ёкодзуны Кисэносато на пресс-конференции по случаю его ухода из Большого сумо, 16 января 2019 г., Токио, спорткомплекс национальных единоборств Рёгоку кокугикан (фотография предоставлена Jiji Press)