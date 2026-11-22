近日一份调查显示，日本学生的成绩在经济合作与发展组织（OECD）成员国中名列前茅，但也暴露出不同家庭经济状况导致的知识掌握度差距、以及缺乏学习新东西的好奇心等问题。

在三个领域均稳居前列

经济合作与发展组织（OECD）针对91个国家和地区大约76万名15岁少年实施的2025年国际学生评估项目（PISA）显示，日本学生的“阅读理解能力”位列第四（上一次调查位列第三），“科学应用能力”位列第五（上一次调查位列第二），“数学应用能力”位列第五（上一次调查位列第五），均保持了世界顶端水平。

本评估项目始于2000年，大致每三年实施一次。2015年以后，经合组织38个成员国学生的平均分数一直在下降，而日本学生基本保持着稳定的水平，此次更是自开始本评估以来，首次在全部三个领域位居所有经合组织成员国之首。日本学生的平均分数分别是：阅读理解503分（减少13分）、数学536分（减少11分）、科学538分（减少9分）。

三个领域的低分学生占比均较上一次调查有所上升。同时也可以看到一种倾向，越是家长属于高学历人群，或经济状况较好的家庭，高分学生的占比越多。

和评估项目同步实施的问卷调查还设置了“喜欢学习新东西”“对各种事物具有强烈好奇心”等设问，做出肯定回答的日本学生占比低于经合组织成员国平均水平；在学习方法规划、以及发现效果不佳后及时调整策略这两方面，也都处于平均水平以下。

平日浏览社交平台和视频网站的时长，24个国家的平均值为2.8小时，而日本的平均时长仅2.3小时，是所有国家中最短的。日本文部科学省于2026年春季面向小学六年级和初中三年级学生实施的《全国学力与学习状况调查》中，也反映出看视频和社交媒体的时间越长，学力调查的得分就越低的倾向。这一情况有可能与本次日本在相关排名中保持的良好成绩存在关联。

另一方面，日本学生在上课时使用生成式AI（人工智能）的频度也是38个国家中最低的。经合组织成员国中，“每天或几乎每天”使用AI辅助学习的学生占比平均为19.1%，而日本学生的该占比仅为7.0%。

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