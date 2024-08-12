世界遗产 京都“平等院”：在复刻极乐世界的“凤凰堂”，全方位体验日本的国宝

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平等院对于每个日本人来说都不陌生，无论是刻在10日元硬币背面的凤凰堂图案，还是一万日元纸币上印着的凤凰像，都源自这座位于京都府宇治市的千年古刹。寺内众多国宝级古建筑和雕塑承载着上千年的历史，并于1994年作为“古都京都文化遗产”被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录，每年吸引着上百万游客前来观赏。本期为读者介绍京都近郊的这处最受人们喜爱的名胜。

平安时代的贵族别墅

平等院位于京都市南部的宇治市，自平安时代初期开始这里就建造了许多被称为“别业”的贵族别墅。《源氏物语》结尾部分的故事《宇治十帖》也是以此地为背景展开的。据说主人公光源氏的人物原型源融实际上就在这里拥有自己的别墅，后来落入了掌握了巨大权力的摄政王藤原道长的手中。1052年，道长的长子关白（相当于中国古代的丞相——译注）赖通将其改造为寺院，这就是平等院的起源。

1052年被认为是佛法开始式微末法元年。在世间充满危机感的年代，“只要信仰阿弥陀佛，死后即可到达极乐净土”的思想在坊间流行，各地纷纷兴建供奉阿弥陀佛的佛堂。在平等院创建的第二年建成的“阿弥陀堂（现在的凤凰堂）”就是其中之一。



10日元硬币背面的凤凰堂图案。水中的倒影美轮美奂（图片：平等院）

凤凰堂是再现了极乐净土的净土式庭园的核心建筑，伫立于阿字池中岛上。被认为等同于天竺（印度之古称）的极乐净土位于西方，因此设计成在水池东岸远远朝拜的形式。凤凰堂的屋顶上有一对凤凰像，从正面看去，整座凤凰堂就像是一只振翅欲飞的巨鸟，因此自江户时期开始人们将其称为“凤凰堂”。



因优美的造型而被誉为“漂浮在极乐宝池上的宫殿”

印在1万日元纸币上的凤凰像是第一代凤凰像，自阿弥陀堂建成后，默默守护了它900多年时间，但出于文物保护的目的而于1968年被摘除，换上了一对新的凤凰像。2014年又在这第二代凤凰像上施以金箔，还原了创立初期的美貌。



凤凰是传说中的灵鸟。第一代凤凰像收藏在寺院内的“凤翔馆博物馆”并对外展出（图片：平等院）

随处都是国宝！叹为观止的凤凰堂内部

凤凰堂的内部也魅力十足。宣传部门的负责人介绍说，“刚刚创建时的珍贵佛像、绘画、装饰等都一直保留至今，这里被认为是国宝级文物最为密集的空间”。

供奉在凤凰堂最中央的阿弥陀如来坐像，是平安时代著名的佛像雕刻师定朝之作。其最大特点就是采用了将头部与身体分开制作，最后再将它们合为一体的“寄木造”技术。佛像高2.77米，但近距离观看会感觉更大，非常震撼。佛像眉间卷曲的白毛，随观赏的角度变化呈现出不同的色彩和光泽，给人留下非常神秘的感受。



凤凰堂内供奉的佛像、华盖以及板壁壁画等皆为国宝（图片：平等院）



阿弥陀如来佛像是唯一一座可以断定出自定朝之手的现存佛像（图片：平等院）

除了头顶的美丽华盖外，在主佛周围环绕着52尊（其中一半供奉在凤凰堂内）“云中供养菩萨像”，均为日本的国宝级文物。它们有的在演奏乐器，有的在舞蹈，姿态各异，个性十足。据说很多游客都会从中选一尊自己最喜欢的来观赏。



除了供奉在凤凰堂的“云中供养菩萨像”外，另一半（26尊）存放在凤翔馆博物馆并对外展出（图片：平等院）



（左）南20号是一尊正在跳舞的菩萨，因其曼妙的身姿曲线而为人喜爱 （中）南21号是一尊正在演奏雅乐管乐器笙的菩萨（右）南26号是复制品，还原了菩萨像制造时鲜艳色彩（图片：平等院）

凤凰堂内的板壁壁画《九品来迎图》的绘画表现的是佛法的教义，“根据人品和行为，在其死亡时佛陀会分别以九种不同的方式前来迎接”。据说，品行和人格越高尚，就会有越多的佛陀出现，该壁画展现的是最高等级的迎接场面。



凤凰堂内板壁壁画（国宝）的复制品（一部分）（图片：平等院）

“平等院之钟”和“扇之芝”

在平等院宽阔的寺院中，除了凤凰堂之外还有其他许多值得观赏的景点。

其中，尤其值得一看的是被誉为天下三大名钟之一的“梵钟”。相对于以音色优美而著称的“声之三井寺（园城寺）”和以格调高雅的铭文而著称的“铭之神护寺”，被誉为“形之平等院”的梵钟，以其优美的造型俘获着观者之心。钟的表面雕刻着凤凰、狮子、藤蔓等各种图样，其华美让观赏者沉醉其中，忘却时间流逝。



寺内钟楼里的是第二代梵钟。每年除夕夜，一般香客也可以亲自体验撞钟



第一代梵钟（国宝）被存放在凤翔馆博物馆并对外公开展出。该钟高199厘米，直径123厘米，重2吨（图片：平等院）

不知道的话很容易就错过的“扇之芝”，因为是平安时代末期的武将源赖政切腹自尽的地方而为许多历史爱好者所熟知。据说1180年，在“平等院之战”中败于平家军的赖政，面朝极乐净土所在的西方展开折扇，咏叹一首和歌后自尽。在凤凰堂后面还有赖政的墓地，也不妨前去一看。



源赖政自尽之地“扇之芝”

尽是国宝！凤翔馆博物馆

位于平等院寺院内的凤翔馆博物馆，收藏并展出国宝第一代凤凰像和第一代梵钟等众多珍贵的寺院宝物。巧妙设计的灯光效果，将文物精华展露无遗。

其中的一个看点，是创建初期凤凰堂内部样貌的复刻展示，鲜艳的色彩让人印象深刻。在这里，游客可以亲眼目睹平安时代贵族们心驰神往的极乐净土。附设的文创商品店内，有很多以馆藏文物为原型的文创产品，非常适合用做纪念品。



博物馆大部分位于地下，使其外观与庭园和谐地融为一体



复刻了凤凰堂内部板壁壁画的空间，无论从哪个角度看都是那么华美夺目（图片：平等院）



文创商品店内出售以凤凰堂内的装饰图案为原型的折纸（左）、胶带纸（中）以及镂刻有凤凰堂外观的书签（图片：平等院）

在凤翔馆博物馆对面的饮茶店“茶房 藤花”，可以品尝到将精心挑选的茶叶在严格的温度控制下萃取出的正宗宇治茶。不妨在寺院内漫步时前来一坐，品茗休憩，描绘一下你心中的极乐净土。



寺内的日本茶茶馆，可品尝到正宗宇治茶



高级绿茶宇治“玉露”的凉茶，配有两种日式点心，上面分别是凤凰图案和凤凰堂内的装饰图案（图片：平等院）

平等院

采访/撰文/图片：editplus

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