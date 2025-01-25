日本都道府县概况

Guideto Japan

爱知县地处日本中心地带，既拥有丰富的历史遗产，同时也是现代工业中心。它是丰田集团及其关联公司的所在地。

爱知县位于东海地区的太平洋沿岸，大致处于日本的正中心。该县的大部分地区都处在广阔的能美平原上，这是日本第二大平原，由木曾河、伊比河和长良河冲积而成。该县首府名古屋也位于这一平原地区。尾张丘陵向东延伸，爱知县曲折的海岸线西起知多半岛，从伊势湾一直延伸到东边的渥美半岛，两个岬角形成了三河湾。

爱知县一瞥

创建时间：1872年（前身为三河国和尾张国）

首府：名古屋市

人口：754.2万（截至2020年10月）

面积：5173平方千米

爱知县拥有大量重要的历史遗迹，包括日本“国宝”犬山城，它是日本最古老的木结构建筑群之一。犬山城附近的明治村，是一座露天建筑博物馆，这里展示的是融合了日式和西式设计风格的建筑，其中最著名的包括由美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特设计的帝国酒店中央玄关，以及日本小说家森鸥外和夏目漱石的故居等。除了复建的名古屋城，名古屋市还拥有数家知名的艺术和历史博物馆。而在热田神宫里，据说存放着日本皇室三大神器之一的草薙剑。同样位于名古屋市的日本乐高乐园和位于长久手市的吉卜力公园吸引着大批国内外游客。



丰桥祇园祭的一大表演项目是表演者手持燃烧的手筒花火以展示他们的气概 ©PIXTA

丰田汽车公司总部和多个生产基地都位于爱知县，以丰田汽车公司为龙头的汽车产业是该县的经济支柱。名古屋及周边地区构成了日本三大工业区之一的中央工业区，交通设备、电子、钢铁等领域的制造商以及航空航天和机器人等尖端行业都在这里设有生产基地。爱知县还是卷心菜、西红柿、西兰花等蔬菜以及菊花、玫瑰等花卉的主要产地。



一块巨大的刻有怪物面孔的三州瓦。从封建时代开始，爱知县三河湾地区便是日本传统屋瓦生产中心 ©PIXTA

当地名人

（原文英文）

标题图片：爱知县的犬山城 ©PIXTA

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