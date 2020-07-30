日本应届毕业生就业人气排行：文科生青睐JTB，理科生喜欢索尼

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新冠肺炎感染扩大，直接影响到了今年学生们的就业活动。无法如愿应试应聘，徒增内心不安……。祈愿他们明年4月都能顺利踏入社会，迈出人生精彩的一步。

日本就职信息公司MYNAVI和《日本经济新闻》报社以2021年毕业的大学生为对象实施的就业人气企业排行榜调查显示，文科类中 JTB集团连续2年位居榜首，理科类中索尼连续4年生独占鳌头。

文科类排名前三的公司与去年相同。而去年位居第12名的东方乐园株式会社（Oriental Land）今年升至第5名，去年排名第14的似鸟（NITORI）今年挤进前10，排名第9，这是自2012年以来的第一次。理科类索尼和味之素连续4年分别了包揽前两名，而且这两家公司在文科类中排在前十，展现出稳健的人气实力。

文科类就业人气公司排名 理科类就业人气公司排名 1 JTB集团 索尼 2 全日空（ANA） 味之素 3 东京海上日动火灾保险 富士通 4 日本航空（JAL） 三得利集团 5 东方乐园株式会社（Oriental Land） 丰田汽车 6 伊藤忠商事 NTT数据 7 索尼 可果美（KAGOME） 8 味之素 资生堂 9 似鸟（NITORI） 明治集团 10 索尼音乐娱乐公司 日立制作所

出处: MYNAVI/《日本经济新闻》2021年应届大学毕业生人气就业企业排行榜

从男女性别来看人气企业排行，文科女生普遍喜欢和旅行/运输/酒店运营有关的企业。这些职种能够满足人们远行，享受特别时光的心愿。而学理科的女生选择的企业，前十名都是食品、生活相关用品的厂商，由此可以看出她们希望从日常来提升生活质量的愿望。

文科女生就职人气企业排名 理科女生就职人气企业排名 1 JTB集团 味之素 2 全日空（ANA） 可果美（KAGOME） 3 日本航空（JAL） 资生堂 4 东京海上日动火灾保险 明治集团 5 东方乐园株式会社（Oriental Land） 三得利集团 6 资生堂 森永乳液 7 HIS 雪印惠乳业 8 Plan・Do・See 高丝 9 索尼音乐娱乐公司 丘比 10 味之素 好侍食品

出处: MYNAVI/《日本经济新闻》2021年应届大学毕业生人气就业企业排行榜

蓝色为旅行/运输/酒店相关企业；Plan・Do・See是一家运营酒店和各类宴会的公司

索尼在文科男生中也很有人气，位居第二（去年位居第一）。此次调查同时询问了选择该企业的理由，文科生择企理由最多的是“工作稳定”“行业领军企业”，而“技术力量强”只占择企理由的2.9%。然而，文科生中有12.9%将“技术力量强”列入选择索尼的理由。这或许是索尼的创新产品总是能给予人们感动，因而也吸引了文科生，唤起了他们的共鸣吧。

文科男生就职人气企业排名 理科男生就职人气企业排名 1 东京海上日动火灾保险 索尼 2 索尼 富士通 3 伊藤忠商事 味之素 4 JTB集团 丰田汽车 5 丰田汽车 NTT数据 6 东日本旅客铁道（JR东日本） 日立制作所 7 全日空（ANA） 东海旅客铁道（JR东海） 8 味之素 松下 9 似鸟（NITORI） Sky 10 三得利集团 东日本旅客铁道（JR东日本）

出处: MYNAVI/《日本经济新闻》2021年应届大学毕业生人气就业企业排行榜

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