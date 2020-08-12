日本国家公务员女性录取占比36.8%，创历史新高

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2020年4月，通过日本国家公务员考试的录取人员中，女性占比达36.8%，创历史最高值。日本政府之前提出了女性占比达30%以上的目标，自2015年起已连续6年达标。

日本内阁人事局5月公布了2020年度国家公务员中女性的录取情况。在综合类职位、普通类职位、专业类职位录取的共计8461名人员中，女性为3117名，占比36.8%，较上年上升1.4个百分点。不同职位的女性占比分别是，综合类职位35.4％，普通类职位39.1％，专业类职位33.8％，皆高于去年的数值。

从女性总体及综合类职位中的女性占比的推移来看，截至2014年度，一直保持在20～25％水平，2015年度大幅上升，超过30%。总体及综合类职位分别从2017年度及2018年度起呈现持续增长状态。

2015年度出现女性占比提升的背后，存在着同年12月日本政府在内阁会议通过的《第4次男女共同参与基本计划》的影响。该计划制定了一项目标，即各年度国家公务员录取考试和国家公务员综合类职位录取考试中录取的女性占比要达30%以上。

甚至还有女性占比超过50%的部门组织。其中女性占比最高的是个人信息保护委员会（共计6人）66.7％，接着是内阁官房（共计17人）58.8％，消费者厅（共计7人）57.1％，公正交易委员会（共计18人）55.6％，外务省（共计145人）52.4％，会计检查院（共计32人）53.1％。

女性录取人数占比超50%的部门组织（2020年度）

省厅 女性占比 个人信息保护委员会 66.7% 内阁官房 58.8% 消费者厅 57.1% 公正交易委员会 55.6% 外务省 52.4% 会计检查院 53.1%

依据内阁人事局的汇总

另一方面，女性占比较低的是内阁法制局（共计1人）0.0％，国土交通省（共计1756人）26.1％，国家公安委员会（警察厅）（共计221人）33.0％。

标题图片：在以大阪府政府职员和民宿从业人员为对象实施的新冠肺炎预防讲习会上，正在教授防护衣穿脱方法的自卫队女官员（左）。2020年4月，大阪市内。图片由防卫省提供（时事）