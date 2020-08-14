日本人初婚年龄持续上升

日本信息库

日本公司的女员工在结婚后理所当然地放弃工作，回归家庭（日语称“寿退职”），这并非是很久以前的事情。1986年，《男女雇佣机会均等法》实施后，女性的工作方式逐渐发生改变，生活方式的选择也增加了。

日本总务省公布的2019年人口动态统计（概数）显示，是年的结婚件数为598965对，相较上年的586481对，增加了12484对。结婚率（每千人中的结婚对数）较上年增长0.1，达到了4.8。日本的结婚人数在1972年达到巅峰1099984对，之后开始减少。虽然上世纪90年代，结婚人数曾一度回温，但进入2000年之后，再次转为下降趋势。但2019年，受到更改年号后兴起的“令和婚”潮流的影响，结婚人数时隔7年出现增加。

以10年为单位，比较一下女方初婚年龄（岁数）的构成比例，可以发现从20年前开始，25岁就一直是最高峰；但是，20-24岁之间结婚的人数比例却减少，即初婚年龄有推迟的倾向。

夫妻平均初婚年龄

丈夫（岁） 妻子（岁） 1995 28.5 26.3 2005 29.8 28.0 2014 31.1 29.4 2015 31.1 29.4 2016 31.1 29.4 2017 31.1 29.4 2018 31.1 29.4 2019 31.2 29.6

出处：总务省人口动态统计（2019年）

从都道府县来看，丈夫一方平均初婚年龄最低的是宫崎县，30.1岁；妻子一方平均初婚年龄最低的是冈山县，28.8岁。夫妻双方平均初婚年龄最高的都是东京都，丈夫32.3岁，妻子30.5岁。

婚姻中的再婚比例，丈夫19.7%，妻子16.9%。虽然该比例近年没有太大波动，但与1995年相比，丈夫和妻子再婚比例分别上升了6.5和5.3个百分点。

所有婚姻中的再婚比例

丈夫（％） 妻子（％） 1995 13.2 11.6 2005 18.2 16.0 2015 19.7 16.8 2016 19.5 16.8 2017 19.5 16.7 2018 19.7 16.9 2019 19.7 16.9

出处：总务省人口动态统计（2019年）

离婚对数为208489对，较上年的208333对增加了156对。离婚率（每千人中的离婚件数）较上年增加0.01，为1.69。离婚人数从上世纪90年代开始呈现增长趋势，2002年达到巅峰的289836对，随后转为减少。

标题图片：PIXTA