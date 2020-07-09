日企高管薪酬排行前十，五名来自软银集团

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日企高管薪酬排行前10名中有7名是外国人。薪酬10亿日元以上的6名“入榜选手”中，只有一位日本人。这是日本企业不断推进全球化的证明吗？还是日本经营者的薪酬未能达到世界标准呢？

日本有106家公司共216名高管的薪酬达1亿日元以上，这是截至2020年6月25日下午5点东京商工调查公司根据1053家公司提交的有价证券报告书进行调查并公布的。

依据日本内阁府颁布的有关条例，从日本的2009年财年决算开始，高管薪酬达1亿日元以上的公司须在有价证券报告书中记载薪酬总额及薪酬种类（包括基本薪酬、股票期权、奖金、退休慰劳金等）。

东京商工调查公司统计显示，在日本公司高管中，薪酬最高的是软银集团副总裁兼首席运营官（COO）马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure），薪酬高达21.13亿日元；排名二名的是武田药品工业总裁克里斯多夫·韦伯（Christophe Weber），为20.73亿日元；第三是软银集团副总裁拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra），为16.06亿日元。薪酬最高的日本高管是软银集团副总裁兼首席战略官（CSO）佐护胜纪，为11.1亿日元，在排名榜中位列第五。

日企高管薪酬排行榜前10名中，软银集团共有5人，武田药品工业共有3人。

2019财年，日本公司高管薪酬排行榜

公司名称 姓名 薪酬／亿日元（上年） 软银集团 马塞洛·克劳尔 21.13（18.02） 武田药品工业 克里斯多夫·韦伯 20.73（17.58） 软银集团 拉吉夫·米斯拉 16.06（7.52） 丰田汽车 迪迪尔·勒罗伊 12.39（10.42） 软银集团 佐护胜纪 11.10（9.82） 武田药品工业 安德鲁·普朗普 10.46（7.95） 软银集团 宫内谦 6.99（12.30） 软银集团 罗纳德·费希尔 6.80（32.66） 武田药品工业 科斯塔·萨鲁科斯 6.64（―） 东京威力科创 河合利树 6.61（9.25）

从各企业公布的高管人数来看，最多的是东京威力科创、三菱商事及三井物产，各8人，其次是万代南梦宫集团的7人，而软银集团、卫材、伊藤忠商事、丰田汽车和软银，各为6人。贸易公司、医药品公司及汽车制造商等企业公布的多名高官，薪酬都在1亿日元以上。

附注：因受新冠肺炎感染扩大的影响，东京证券交易所允许企业延期公布财务业绩。因为有价证券报告书提交时间延期至9月末，所以截至6月下旬收到的企业报告数量只有往年的一半左右。

标题图片：时事社（右侧为薪酬高居榜首的马塞洛·克劳尔）