日企高管薪酬排行前十，五名来自软银集团

日企高管薪酬排行前十，五名来自软银集团财经 社会
日企高管薪酬排行前10名中有7名是外国人。薪酬10亿日元以上的6名“入榜选手”中，只有一位日本人。这是日本企业不断推进全球化的证明吗？还是日本经营者的薪酬未能达到世界标准呢？
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日本有106家公司共216名高管的薪酬达1亿日元以上，这是截至2020年6月25日下午5点东京商工调查公司根据1053家公司提交的有价证券报告书进行调查并公布的。
依据日本内阁府颁布的有关条例，从日本的2009年财年决算开始，高管薪酬达1亿日元以上的公司须在有价证券报告书中记载薪酬总额及薪酬种类（包括基本薪酬、股票期权、奖金、退休慰劳金等）。
东京商工调查公司统计显示，在日本公司高管中，薪酬最高的是软银集团副总裁兼首席运营官（COO）马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure），薪酬高达21.13亿日元；排名二名的是武田药品工业总裁克里斯多夫·韦伯（Christophe Weber），为20.73亿日元；第三是软银集团副总裁拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra），为16.06亿日元。薪酬最高的日本高管是软银集团副总裁兼首席战略官（CSO）佐护胜纪，为11.1亿日元，在排名榜中位列第五。
日企高管薪酬排行榜前10名中，软银集团共有5人，武田药品工业共有3人。
2019财年，日本公司高管薪酬排行榜
|公司名称
|姓名
|薪酬／亿日元（上年）
|软银集团
|马塞洛·克劳尔
|21.13（18.02）
|武田药品工业
|克里斯多夫·韦伯
|20.73（17.58）
|软银集团
|拉吉夫·米斯拉
|16.06（7.52）
|丰田汽车
|迪迪尔·勒罗伊
|12.39（10.42）
|软银集团
|佐护胜纪
|11.10（9.82）
|武田药品工业
|安德鲁·普朗普
|10.46（7.95）
|软银集团
|宫内谦
|6.99（12.30）
|软银集团
|罗纳德·费希尔
|6.80（32.66）
|武田药品工业
|科斯塔·萨鲁科斯
|6.64（―）
|东京威力科创
|河合利树
|6.61（9.25）
从各企业公布的高管人数来看，最多的是东京威力科创、三菱商事及三井物产，各8人，其次是万代南梦宫集团的7人，而软银集团、卫材、伊藤忠商事、丰田汽车和软银，各为6人。贸易公司、医药品公司及汽车制造商等企业公布的多名高官，薪酬都在1亿日元以上。
附注：因受新冠肺炎感染扩大的影响，东京证券交易所允许企业延期公布财务业绩。因为有价证券报告书提交时间延期至9月末，所以截至6月下旬收到的企业报告数量只有往年的一半左右。
标题图片：时事社（右侧为薪酬高居榜首的马塞洛·克劳尔）