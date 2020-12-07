大阪，无家可归者最多的城市

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厚生劳动省从2003年开始实施一项以无家可归者为对象的调查。最新一次调查显示日本的无家可归者人数为3992人，为此项调查实施以来的最低记录。但也有人指出，之所以每年统计人数确实减少，是因为没有把像“网吧难民”这种虽未露宿街头却也居无定所的新型无家可归者统计在内。

为了帮助无家可归者自强自立，持续掌握相关法律政策的效果，厚生劳动省定期在日本全国开展一项以“无家可归者”为对象的调查。这里所谓的“无家可归者”的具体定义，是“以城市公园、河边、道路、车站及其他公共设施为起居场所过着日常生活的人”。该调查采取由各个市区町村的相关工作人员以目测巡视的方式实施的，因此实际人数有可能更多。

厚生劳动省7月发布的2020年1月的调查结果显示，日本全国无家可归者的人数为3992人，比上一年度减少了12.4%，为2003年开始实施调查以来的最低记录。其中，男性为3688人，占绝大多数，女性为168人，还有136人因身着防寒衣物等因素无法目视辨认性别。

从无家可归者的全国分布情况来看，东京的23区占20.5%，20个政令指定城市占57.7%，40个核心城市为7.2%，其他173个市町村占14.6%。东京23区和政令指定城市中的无家可归者合计3120人，占总体的近八成，与上一年度相比减少了11.6%。

按都道府县来看，除青森、秋田、山形、滋贺、鸟取、岛根、高知这7个县之外，其余40个都道府县均存在无家可归者。与去年相比无家可归者人数减少较多的是东京都（减少了237人）、神奈川县（减少了180人）、埼玉县（减少了39人）等。而无家可归者人数最多的是大阪府，为1038人，其后依次是东京都（889人）和神奈川县（719人）。

此外，从无家可归者集聚的场所来看，各处人数均有所减少，人数比例则与去年没有太大变化。按人数从多到少排列依次为：河边1020人、其他公共设施986人、城市公园967人、道路796人、车站223人。

标题图片: PIXTA

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