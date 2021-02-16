3696家企业，2021年迎来创业100周年

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为新冠肺炎重症患者提供ECMO（体外膜肺氧合）医疗设备的Terumo等三千余日本企业，今年迎来创立100周年。

Terumo的家用体温计在日本家喻户晓，它是一家由北里柴三郎博士等医生们为实现体温计国产化而创立的公司。1921年创立之初，其名称为“赤线检温器株式会社”。后来，该公司销售了日本最早的一次性注射器和血袋，并在改善手术室、病房环境等日本医疗事业中发挥了自己的作用。2020年，作为为新冠感染重症患者提供治疗用体外膜肺氧合（ECMO，俗称人工肺）的供应商而受到极大关注。今年，该公司迎来创立100周年。

根据东京商工调查的统计，2021年日本全国将有3696家公司迎来创业100周年。主要的百年企业除Terumo之外，还有三菱电机、小松制作所、日本最早的生活合作社Co-op Kobe、超市Izumiya、汽车部件生产商Shimano及汽车零件生产商Topy工业公司等，它们很多都是各行业的佼佼者。

要说“100年前”，或许脑海里没有什么概念，但如果说那是第一次世界大战（1914-1918年）结束3年后、比1923年的关东大地震还早2年，日本人的话就会切实感受到那是很具“历史性”的事情了。经营一个世纪，顽强求生以满足社会的需要，这样的企业不禁令人心生敬意。

2021年迎来创业100周年的主要企业

三菱电机 千代田区 民用电机器械 Komatsu 港区 建设机械制造 Terumo 涩谷区 医用器械制造 Co-op Kobe 神户市 生活合作社 Izumiya 大阪市 食品零售（超市） Shimano 大阪府堺市 自行车及自行车零件制造 Topy工业 品川区 汽车零件制造 Kakuyasu-group 北区 酒类批发及零售 大塚制药工厂 德岛县鸣门市 医疗用品等

根据东京商工调查的资料制作

标题照片： Terumo生产的体外膜肺氧合ECMO（时事社）

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