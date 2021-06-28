2020年日本军费支出5.3万亿日元，位列全球第九名

2020年日本军费支出5.3万亿日元，位列全球第九名政治外交 社会
2020年全球军费总支出为19810亿美元（约合213万亿日元）。日本的支出相当于其中的2.5%，为491亿美元，位列全球第九名。
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总部位于瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）公布了2020年全球军事支出相关调查结果。统计数据显示，日本的军费支出为491亿美元（约合52620亿日元），和上一年一样位列全球第九名。据推算，全球军事支出同比增长2.6%，达到19810亿美元（约合213亿日元），创下开始连续统计的1988年以来的最高水平。
全球军费支出最多的十个国家中，美国以7780亿美元高居榜首，推算军费为2520亿美元的中国和729亿美元的印度分列第二、三位，之后依次是俄罗斯、英国、沙特阿拉伯、德国、法国、日本、韩国，阵容和上一年几乎一致。前15个国家的合计军费支出为16030亿美元，占到全球军费总支出的81%。
全球军费支出最多的十个国家
|排名
|2020年
|2019年
|1
|美国（7780）
|美国
|2
|中国（推算2520）
|中国
|3
|印度（729）
|印度
|4
|俄罗斯（617）
|俄罗斯
|5
|英国（592）
|沙特阿拉伯
|6
|沙特阿拉伯（推算575）
|英国
|7
|德国（528）
|法国
|8
|法国（527）
|德国
|9
|日本（491）
|日本
|10
|韩国（457）
|韩国
（括号内数值单位：亿美元）
根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）资料制作
1988年时，日本的军费支出为36700亿日元，1990年突破40000亿日元，整个90年代始终处于增长状态。21世纪第一个十年以后，整体在50000亿日元左右波动，2019年和2020年连续两年超过52000亿日元，近几年保持着略微增长的趋势。
1988年至2020年期间，日本军费支出在国内生产总值（GDP）中所占的比例始终保持在0.9到1.0%的水平。2020年全球军费支出在GDP总规模中所占的比例为2.4%，军费支出大国美国为3.7%，中国推测为1.7%，印度为2.9%。
标题图片：陆上自卫队在东富士演习场（静冈县）举行的综合火力演习（摄于2019年8月，时事社）
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