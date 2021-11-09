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追求健康生活的理念日益深入人心，政府也加强了吸烟管理规定，再加上香烟价格上涨等多重因素，日本的吸烟人数呈现出减少趋势。2020年4月全面施行的《修订版健康增进法》中，规定餐饮店、酒店和办公楼等场所原则上禁止室内吸烟。但即便如此，或许是因为那些无处可去的吸烟者们喜欢聚在一起，所以我们总是可以看见市区车站前面的吸烟区烟雾缭绕。

网络调查公司Net Asia Research向500名吸烟者和500名非吸烟者询问如何看待提高烟草税等问题。结果显示，吸烟者中，回答“非常赞成”和“比较赞成”的比例合计为12.6%，而表示“非常反对”和“比较反对”者占了大多数，反对派比例合计高达87.4%。年龄越大，反对增税的受访者占比越高，60到69岁群体的该比例为98%。

另一方面，非吸烟者中，赞成派占比为88%，反对派占比为11%，与吸烟者的情况截然相反。尤其是40到49岁群体和50到59岁群体，分别有92%和94%的受访者赞成增税，占了绝对多数。

在询问吸烟者如果提高烟草税是否会改变吸烟习惯时，仅有12%的人表示“会戒烟”，表示“和以前一样”和“会减少吸烟数量”者分别占38%和40.4%，似乎多年的习惯难以轻易改变。

目前，中央和地方征收的烟草税合计约为2万亿日元。当被问到“烟草税是否为社会做出了贡献”时，表示“是”的吸烟者占比为40.0%，约为非吸烟者的2倍，反映了他们希望给吸烟行为正名的心情。

标题图片 : PIXTA

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