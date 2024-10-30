日本的出生率再创新低

日本信息库

2023年日本的总和生育率已降至1.20，创历史新低。日本政府几乎每年都将少子化对策列为重要政策，但从现状来看，非但没有逆转迹象，甚至有加速之势。如今的日本，年轻人既不想结婚，又不想生孩子。

日本厚生劳动省公布的人口动态统计数据（概数）显示，总和生育率（妇女在其一生之中所生育的子女总数）同比减少0.06个百分点至1.20，创下历史新低，已连续8年下降。全部47个都道府县均出现同比下降，东京为0.99，首次跌破1。埼玉、千叶、神奈川三县也都只在1.10到1.15之间。

2023年出生的新生儿数量（出生人数）同比减少43482人至727277人，连续8年创新低。

2023年结婚的夫妻数量同比减少30213对（6.0%）至474717对，战后首次跌破50万对。日本社会对非婚生育非常排斥，由于不婚、晚婚的情况越来越普遍，出生人数回升并非易事。

日本人口动态

2023年（概数） 2022年（确数） 出生人数 727277人 770759人 总和生育率 1.20 1.26 死亡人数 1575936人 1569050人 自然增减 减少848659人 减少798291人 结婚数 474717件 504930件 离婚数 183808件 179099件

编辑部依据厚生劳动省人口动态统计制作

死亡人数同比增加6886人至1575936人，创战后新高。人口自然减少人数（出生人数与死亡人数之差）在2021年首次超过60万人后，势头陡然加剧，2023年达到848659人，创历史新高。

在二战结束不久后的第一次婴儿潮（1947-1949年）期间，日本的出生人数为250万人，第二次婴儿潮（1971-1974年）期间为200多万人。之后持续减少，第二次婴儿潮那一代人达到生育年龄后，也没有出现出生人数激增的情况，2007年以后，人口自然减少幅度不断扩大。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。