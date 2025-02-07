医美纠纷咨询量创新高

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“想要变美”的心态被拿捏？统计数据显示围绕医疗美容问题的咨询量创历史新高。

近年来，美肤、脱毛、整形等医疗美容相关咨询量急剧增长。国民生活中心对全国各地消费生活中心等单位收到的咨询案例（截至2024年9月15日）进行统计的结果显示，2023年消费者咨询量同比增长65%至6279件，创有可比数据的2014年以来的最高水平。

2023年的咨询量中，声称受到了健康损害的咨询为899件，占到14%。诸如“接受了面部提拉手术，结果左右不对称，留下了伤痕”“做了双眼皮手术，经历了剧痛和肿胀”等严重情况也不在少数。

2024年截至9月15日的咨询量为2327件。其中涉及健康损害的有375件，占到整体的16%。

此类咨询量自暴发新冠疫情的2020年以后开始急剧增多。国民生活中心相关人士表示，接受医疗美容手术后，需要一段“停工期”休养恢复，所以在居家时间变多，与人接触机会减少的疫情期间随处可见推荐这类手术的营销。

此外，被网上一些宣传低价服务的广告、网站以及跟踪调查合同等的引诱，签订了惊人高价合同，在解约问题上产生纠纷的案例也十分突出。

Recruit HOT PEPPER Beauty Academy实施的问卷调查显示，几乎每4名女性受访者和每7名男性受访者中就有1人做过医疗美容。关于接受过的手术，无论男女，选择最多的都是“针对美肤等问题的治疗”，其次是“针对皱纹、松弛的治疗”。调查于2023年8月通过线上方式实施，对象为15至69岁的男女各6600人。

标题图片：PIXTA

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