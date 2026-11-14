在回转寿司店里，沙丁鱼的待遇总是要比金枪鱼和三文鱼低一等……但只要尝过油脂饱满、入口即化的沙丁鱼就知道，它的鲜美丝毫不输那些高端鱼！

沙丁鱼手握寿司

油脂丰盈的沙丁鱼，口感软嫩绵密。比起山葵，搭配生姜泥更能衬出鱼肉的鲜美！

梅干焖沙丁鱼

凝聚了古人烹饪智慧的经典炖鱼。下锅时放入梅干，既能祛除沙丁鱼特有的腥味，果酸还能软化鱼骨，连骨头都可以一起吃掉。

沙丁鱼丸汤

连同细骨一同打成鱼泥，做成鱼丸，让鲜味与钙质一举两得。

蒲烧沙丁鱼

不只是鳗鱼用蒲烧(*1)方法烤制才好吃，油脂丰厚的沙丁鱼做成蒲烧同样风味绝佳。

沙丁鱼天妇罗

把面衣裹得薄一些，是酥脆爽口的秘诀！

味醂腌鱼干

以酱油、白砂糖、味醂调配腌汁浸泡鱼肉后风干而成。这种鱼干带着淡淡的甜味，既是下饭小菜，也是经典的下酒菜。

串眼鱼干

制作时用竹签或稻草穿过鱼眼，把几条鱼串联起来悬挂风干，由此而得名串眼鱼干。这是古人高效风干小鱼的巧思，部分地区也有串联起鱼腮的做法。原料多选用远东拟沙丁鱼，是搭配日本酒、烧酒的顶级下酒菜。

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