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2025年在干支纪年法上是乙巳蛇年。干支起源于中国古代思想的阴阳五行说，由十天干和十二地支组合而成。在现代日本社会，人们很少提及天干，而十二地支则以各自相应的动物形象，出现在贺年卡图案中或被用作当年的卡通形象，所以就连年幼的孩子对它们也很熟悉。在蛇年到来之际，让我们来说一说蛇。

2025年在干支纪年法上是乙巳蛇年。干支起源于中国古代的阴阳五行思想，由十天干和十二地支组合而成。在现代日本社会，人们很少提及天干，而十二地支则以各自相应的动物形象，出现在贺年卡的插图中或者成为某个年份的卡通形象，所以就连年幼的孩子对它们也很熟悉。在蛇年到来之际，让我们来说一说蛇。

巳时与巳方位

十二地支始于“子”，“巳”排第六。干支原本是用来表示年、月、日、时刻、方位等概念的。“巳时”指的是上午九时至十一时，在现代社会，这两个小时是开始营业或办公的时间段。

“巳方位”指的是东南偏南。江户时代，深川一带的艺伎被称作“辰巳艺者”，便是因为深川位于江户城的辰巳（东南）方位。



（图片：PIXTA）

蛇与财运

尽管许多人觉得蛇扭来扭去很恶心，但也有人认为它是“财运上升的象征”，因而在钱包里放入蛇蜕或蛇形小饰品，佩戴蛇造型的戒指等首饰。蛇皮钱包也是非常受人喜爱的招财物品。

蛇之所以和财运产生联系，是因为在印度人们把白蛇视作掌管财运的辩财天的化身。而且，在日语中，“巳”和“实”都念作“mi”，因而又有了“实（巳）入（意为五谷结实——译注），即有收入，有进账”这样的吉利之意。

据说求财的人会在每12天出现一次的“巳之日”前往神社参拜。每60天出现一次的“己巳之日”被视为巳之日中最能提升财运的一天，各地的辩才天女都会迎来大量香客。也有一些彩票销售点会张贴“今天是巳之日”的告示，以招徕生意。

一生反复蜕皮的蛇也被视作生命力和再生力的象征，除了生财的寓意外，作为一种提升运势的吉祥之物也已经深入人心。

与蛇相关的日语谚语和惯用说法

竜頭蛇尾（虎头蛇尾）

头部是龙，尾部却是蛇。用于表达“本以为出现了什么厉害的东西，摆好应对架势一看，却发现不是那么回事”“开始气势很足，最后却萎靡不振”“以期待落空的结局收场”等意思。

蛇に睨まれた蛙（被蛇盯上的青蛙）

形容面对可怕或强大的事物，全身僵硬、动弹不得的状态。

蛇に噛まれて朽縄におじる（一朝被蛇咬，十年怕井绳）

被蛇咬过一次之后，就连看到路边的绳子也以为是蛇，非常害怕。比喻失败过一次后变得过度胆小谨慎。

藪をつついて蛇を出す（打草惊蛇）

打草的时候惊动了藏在里面的蛇，跳出来咬到自己。比喻做了毫无必要的事情，招致意想不到的灾祸。现在日本人说这个俗语时常缩略为“薮蛇”。

蛇足（画蛇添足）

源于中国的一则寓言。在古代的楚国，众人在比试谁能最快画出一条蛇的时候，第一个画好的人为自己的“遥遥领先”而得意“忘形”，又给蛇添上了几只脚。然蛇本无脚，因而输掉了比赛。比喻多余的无用之物。



蛇可没长脚。蛇足！（图片：PIXTA）

标题图片：PIXTA

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