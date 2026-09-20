日式砧板：传统砧板与创新砧板

合羽桥的十款“日式厨具”

本期为读者介绍天然抗菌木砧板和可以兼做餐盘的创新树脂砧板。

日本原产高级木材制作

如今，树脂砧板凭借价格实惠、轻便好用的优势在一般家庭广泛普及，不过，据说许多专业厨师并不青睐这种材质的砧板。饭田屋第六代社长饭田结太表示：“菜刀崩口并非是食材造成的。砧板过硬，就容易损伤刀刃。对刀具最友好的还是木砧板，其中职业厨师尤为偏爱的，是青森的罗汉柏（包括其变种）材质。”这是日本原产的树种，约八成都生长在青森县，与秋田县的秋田杉（日本柳杉）、长野县的木曾扁柏（日本扁柏）并称为“日本三大美林”。



青森罗汉柏（PIXTA）

罗汉柏成材通常需要200年以上，其木纹密实、材质坚韧，还含有天然抗菌成分“日扁柏素”。饭田结太说：“有些顾客担心木砧板发霉，我总会自信地推荐这种材质。不仅洁净卫生，还散发着香气。”充满清凉感的芬香，让人每次拿出砧板都会变得心情愉悦。



青森的罗汉柏材质砧板。表面犹如树脂砧板般光滑，手感很好

也许是因为知道罗汉柏的这些优点，许多外国顾客会点名购买这种砧板。据说，还有顾客提出“想买电影里日料厨师使用的同款砧板”。



饭田屋的砧板销售区。材质包括木制、竹制、树脂制等等

可当餐盘的砧板

现在备受瞩目的是一款黑色圆盘形创意砧板。它既可用来切食材，切完后还可以直接当餐盘使用。由于其“稍微一切，直接上桌”的特点，因此得名“Chop Plate（切盘）”。据介绍，这款产品由含有玻璃纤维的特殊树脂制成。



“Chop Plate（切盘）”有大、中、小三种尺寸

开发出这款砧板的，是大阪府堺市一家深耕塑料精加工的老牌厂商。该公司主营的是家电和汽车零部件制造，出于“想活用自身技术优势”的想法，跨界挑战全新产品，开发出和原有业务产品完全不同的创意砧板。

这款产品外观近似陶器，却以轻便耐摔、落地也不易碎裂的强韧性为亮点。表面细腻的凹凸纹理加工，可有效遮盖使用中产生的切痕。边缘略微上翘，可以防止汤汁外溢。耐热温度达200℃，可用于微波炉加热，用餐后也能直接放入洗碗机清洗。这款“既能当餐盘又能当砧板”的产品2021年一经发售便迅速走红，累计销量已突破22万件，成为爆款商品。“也许是同类产品在海外市场比较稀缺，来买这款产品的外国顾客也很多，特别是亚洲顾客。”

传统木砧板兼具天然抗菌特性和清新的木香，而新型树脂砧板则融汇了独特巧思与技术创新，都是尽显日本特色的好物。

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：青森的罗汉柏砧板和Chop Plate（切盘）

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