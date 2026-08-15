日式鸡蛋卷煎锅和长筷：厨具里的贴心细节

合羽桥的十款“日式厨具”

本期的主题是制作日式鸡蛋卷“玉子烧”专用长方形煎锅和长筷。

体验课带动日式厨具销量

在日本，关东与关西的饮食文化存在诸多差异。鸡蛋卷也是如此：东京所在的关东地区以加入砂糖、口味偏甜的“厚烧蛋”为主流；大阪、京都所在的关西地区则盛行用高汤做出咸鲜口味的“高汤蛋卷”。严格来说，两者在卷法上也有所不同。但它们有一个共同之处，就是都使用长方形的专用平底煎锅制作。



将搅拌好的蛋液分数次倒入锅中，折叠卷起（photoAC）

据饭田屋第六代社长饭田结太介绍，近年来面向访日外国游客开设的“鸡蛋卷体验课”十分流行，也带动了鸡蛋卷煎锅的销量。对于新手，推荐不易粘锅、且便于清洗保养的氟树脂涂层款。其中尤受欢迎的，是涂层耐久性达到最高等级的产品。



煎锅后壁的倾斜设计，更便于翻卷鸡蛋

专业厨师偏爱的则是纯铜款的鸡蛋卷煎锅。铜的导热率高，使得蛋液可以在水分蒸发前迅速凝固成形，能做出口感湿润松软的鸡蛋卷。饭田结太还提到了铜锅的另一大优点，即锅底与锅壁之间的温差接近于零。因此，锅壁也热量分布均匀，不会出现局部焦糊的情况。不过，相较于树脂涂层锅，铜锅操作难度高，因此若是在家中日常使用，选择经过镀锡处理的款式更好。



饭田屋原创的铜制鸡蛋卷煎锅。一次可倒入4个鸡蛋打出的蛋液

便当制作好帮手

“三格煎锅”是一款兼具创意与实用性的产品。在中间一格煎蛋的同时，左右两格还能烹调其他菜品。既节省时间，也减少了需要清洗的锅具数量，非常适合在忙碌的早上用来做便当。随着便当文化在全球的传播，这款锅以后或许也有机会成为风靡全球的人气商品。



中间一格是煎蛋卷专用。用1个鸡蛋恰好能煎出厚度适配便当的鸡蛋卷



一锅同时做三个菜，例如一边煎蛋卷，一边炒香肠、煎汉堡肉饼（PIXTA）

包括鸡蛋卷在内，烹饪日料时，长筷是不可或缺的工具。在饭田屋，有一名曰“Hontonishuberanai（真的不滑）”的系列长筷产品，口碑极佳。这种长筷的筷尖部分经过特殊涂层处理，因此，即便是面条、魔芋这种滑溜溜的食材，也能牢牢夹住，让用不惯筷子的外国人也能轻松“驾驭”。



烹饪用长筷。此外，饭田屋还出售各种尺寸的餐筷，从大人款到儿童款，选择丰富



饭田结太用筷子夹起一块魔芋。即使只夹住边缘，魔芋也不会滑落！



店内可以试用，亲身体验“真的不滑”筷子与普通筷子的区别

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：饭田屋销售的鸡蛋卷煎锅

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