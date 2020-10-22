时隐时现的北海道“梦幻桥”，或将成为永远的幻影

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在北海道上士幌町，横跨水库糠平湖的陶树见苏桥（Tausyubetsu Bridge），因不同季节湖水水量的增减而忽隐忽现，为此被称做“梦幻桥”。今年，直至9月，水量依然很少，实为历年之罕见。摄影师岩崎量示说，他来这里拍照已有15年，但湖底的树桩露出水面，桥墩下的植被也绿意盎然，这是过去10年里不曾目睹过的光景。



陶树见苏桥（Tausyubetsu Bridge）（2020年9月，岩崎量示摄）

少雪少雨导致低水位

往年从4月开始，因冰雪融化等原因糠平湖的水位开始上升。在2018年，进入9月后桥完全没入了水下。即使在雨量较少的2019年，桥身也有约一半浸没在水中。而今年湖水水量少的主要原因，被认为是去年冬天少雪和今年夏天少雨的缘故。





整个桥墩都暴露于地面（2020年9月，岩崎量示摄）

曾经的铁路桥，通过社交媒体广受关注

陶树见苏桥（Tausyubetsu Bridge）长130米，高10米，为混凝土结构的拱形桥。1937年为开通国营铁路士幌线，在当时的河川上修建了这座桥。后来，水库糠平湖建成，桥梁没入水中，所以铁路线改迁别处，只有拱形桥留存至今。随着水位的变化，隐时现的桥梁身姿由此被称为“梦幻桥”。



湖面水位上升时，它就变成了“眼镜桥”（2019年9月，岩崎量示摄）

陶树见苏桥（Tausyubetsu Bridge）由于入选北海道遗产并被用做JR铁路公司的宣传海报而引发人气，最近又频频出现在社交媒体上，因而知名度大增，吸引着日本全国各地的游客及摄影师纷至沓来。



桥和辽阔的天空（2019年5月，岩崎量示摄）

新冠疫情下，游客人数受到限制

通往陶树见苏桥（Tausyubetsu Bridge）的林中道路限制普通人通行，不过当地的NPO法人东大雪自然导览中心开办有游览参观团业务。今年由于受到新冠疫情的影响，举办者减少了参团人数，但据说全国各地咨询的人很多，人气之高，以至于他们不得不谢绝其中的一部分申请者。



犹如遗迹般的美景（2020年5月，岩崎量示摄）

风蚀老化中，或许大限将至

这座桥由于冬天结冰和风化的影响，老化不断加剧，3年前和今年4月相继发生了崩塌。摄影师岩崎量示先生说，可以再看一眼陶树见苏桥（Tausyubetsu Bridge）残存景象的日子，或许已经不多了。



一派朦胧神秘的景象（2020年7月，岩崎量示撮）

（STV札幌电视台）

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