A continuación les ofrecemos la lista con los medallistas japoneses en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Los medallistas japoneses en Milán-Cortina 2026

19 de febrero

■ Plata: Sakamoto Kaori

■ Bronce: Nakai Ami (patinaje artístico: individual femenino)

Antes de retirarse al final de la presente temporada, Sakamoto terminó en segundo lugar tanto en el programa corto como en el libre, lo que le valió la medalla de plata y elevó a cuatro su palmarés olímpico. Nakai obtuvo la puntuación más alta en el programa corto y, aunque solo quedó novena en el libre, fue suficiente para asegurarse el bronce.

18 de febrero

■ Oro: Fukada Mari

■ Bronce: Murase Kokomo (snowboarding: slopestyle femenino)

Fukada tomó la delantera con una puntuación de 85,70 en la segunda ronda y la superó con 87,83 en la tercera, convirtiéndose en la medallista de oro olímpica más joven de Japón a los 19 años. Murase lideraba la clasificación tras la primera ronda con 79,30 y obtuvo 85,80 en la tercera, lo que le valió la medalla de bronce.

■ Plata: Hasegawa Taiga (snowboarding: slopestyle masculino)

Con una alta puntuación de 82,13 lograda en la primera ronda, Hasegawa se aseguró el segundo puesto y mantuvo esta posición hasta el final, consiguiendo así la medalla de plata.

17 de febrero

■ Bronce: Takagi Miho, Satō Ayano, Noake Hana, Horikawa Momoka (patinaje de velocidad: persecución por equipos femenino)

Tras perder por un estrecho margen ante Países Bajos en la semifinal, el equipo japonés se recompuso y derrotó a Estados Unidos en la competición por el tercer puesto.

16 de febrero

■ Oro: Miura Riku, Kihara Ryūichi (patinaje artístico: parejas)

La pareja formada por Miura y Kihara, conocida afectuosamente como RikuRyū, solo pudo terminar en quinta posición en el programa corto, tras cometer un error en su característico levantamiento. Sin embargo, con una actuación enérgica e impecable en el programa libre, que les valió una puntuación récord de 158,13 puntos, la pareja remontó y se alzó con el oro, la primera medalla de Japón en esta disciplina.

15 de febrero

■ Bronce: Takagi Miho (patinaje de velocidad: 500 metros femenino)

Takagi terminó tan solo 0,03 segundos por delante de la cuarta clasificada y se llevó su segunda medalla de bronce de los Juegos.

■ Plata: Horishima Ikuma (esquí acrobático: moguls dobles masculino)

En esta nueva prueba, en la que dos esquiadores compiten cara a cara en un torneo eliminatorio, Horishima llegó a la final, aunque tuvo que conformarse con la medalla de plata.

14 de febrero

■ Plata: Nikaidō Ren (salto de esquí: trampolín normal individual masculino)

Nikaidō se puso a la cabeza en la primera ronda con un salto de 140,0 metros, pero no pudo mejorar en la segunda y fue superado, terminando en segundo lugar. La plata es su tercera medalla de los juegos.

13 de febrero

■ Plata: Kagiyama Yūma

■ Bronce: Satō Shun (patinaje artístico: individual masculino)

Kagiyama ocupaba el segundo puesto tras el programa corto y, a pesar de los errores cometidos en el programa libre, logró hacer lo necesario para conseguir la medalla de plata. Satō remontó desde la novena posición tras el programa corto con una excelente actuación en el programa libre y se hizo con el bronce.

■ Oro: Totsuka Yūto

■ Bronce: Yamada Ryūsei (snowboarding: halfpipe masculino)

Tras terminar segundo en la ronda clasificatoria, Totsuka se puso a la cabeza con una puntuación de 95,00 en la segunda manga, incluyendo dos triples cork 1440, lo que le valió el oro. Yamada obtuvo una puntuación de 92,00 en su primera y tercera manga, haciéndose así con la medalla de bronce.

12 de febrero

■ Bronce: Ono Mitsuki (snowboarding: halfpipe femenino)

Después clasificarse para la final en undécima posición, Ono se aseguró el bronce con una actuación excelente en la primera ronda de la final.

■ Bronce: Horishima Ikuma (esquí acrobático: moguls masculino)

Horishima se hizo con el bronce en la prueba de moguls por segunda vez consecutiva en su tercera participación en los Juegos Olímpicos.

10 de febrero

■ Bronce: Maruyama Nozomi, Kobayashi Ryōyū, Takanashi Sara, Nikaidō Ren (salto de esquí: equipos mixtos)

Japón terminó solo 1,2 puntos por delante de Alemania, quedando en tercer lugar y ganando la medalla de bronce; tanto Maruyama como Nikaidō ya habían conseguido medallas de bronce en pruebas individuales.

9 de febrero

■ Bronce: Nikaidō Ren (salto de esquí: trampolín normal individual masculino)

Nikaidō, que participaba por primera vez en los Juegos Olímpicos, empató en tercer lugar y se hizo con la medalla de bronce.

■ Oro: Murase Kokomo (snowboarding: big air femenino)

Murase conquistó la primera medalla de oro de Japón en snowboard femenino, pasando del segundo al primer puesto con una potente puntuación de 89,25 en la tercera manga.

■ Bronce: Takagi Miho (patinaje de velocidad: 1.000 metros femenino)

Tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, Takagi se llevó esta vez el bronce, su tercera medalla consecutiva en esta prueba.

8 de febrero

■ Plata: Sakamoto Kaori, Miura Riku, Kihara Ryūichi, Kagiyama Yūma, Satō Shun, Yoshida Utana, Morita Masaya (patinaje artístico: prueba por equipos)

A pesar de encadenar buenos resultados, Japón terminó en segundo lugar detrás de Estados Unidos, al igual que en 2022.

7 de febrero

■ Bronce: Maruyama Nozomi (salto de esquí: trampolín normal individual femenino)

La primera medalla para Japón en estos Juegos la consiguió la debutante olímpica Maruyama, que mejoró su marca de la primera manga con una distancia de 100,0 metros en la segunda.

■ Oro: Kimura Kira

■ Plata: Kimata Ryōma (snowboarding: big air masculino)

Kimura se puso en cabeza tras la primera ronda, pero cayó hasta la cuarta posición después de fallar el aterrizaje en su segunda bajada, antes de asegurarse el oro con la mejor puntuación del día, 90,50. Kimata, por su parte, quedó décimo en la ronda clasificatoria, pero mejoró hasta el segundo puesto para colgarse la plata.

Material de referencia

Datos sobre los medallistas, del sitio oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

(Imagen del encabezado: Sakamoto Kaori, a la izquierda, y Nakai Ami sonríen en la ceremonia de entrega de medallas de patinaje artístico individual femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el 19 de febrero de 2026. © Reuters/Yara Nardi.)