Voici la liste des athlètes japonais médaillés des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, qui est mise à jour au fil de la compétition.

Les médaillés japonais des Jeux de Milan-Cortina 2026

■ = Or ■ = Argent ■ = Bronze

(Voir également : la liste du nombre de médailles japonaises depuis 1928)

19 février

■ Argent Sakamoto Kaori

■ Bronze Nakai Ami (patinage artistique : individuel femmes)

Sakamoto Kaori, qui prendra sa retraite à l’issue de cette saison, occupait la deuxième place après le programme court. Lors du programme libre, elle a exécuté sans difficulté ses premiers sauts, dont son double axel fétiche, puis a su limiter les erreurs dans la seconde moitié de sa prestation pour s’adjuger la médaille d’argent. Au cours de ces Jeux, l’athlète de 25 ans décroche ainsi une deuxième médaille après celle obtenue par équipes. En y ajoutant les deux remportées à Pékin, elle porte à quatre son total de médailles olympiques.

Nakai Ami a parfaitement réussi le triple axel, la figure emblématique de son aînée et source d’inspiration, Asada Mao, et a ainsi pris son élan pour s’installer en tête à l’issue du programme court. Lors du programme libre, elle a livré une prestation pleine d’énergie et de dynamisme du début à la fin. Malgré quelques réceptions de saut légèrement instables qui l’ont empêchée d’améliorer son score, elle a décroché la médaille de bronze, laissant éclater sa joie dans un large sourire.

18 février

■ Or Fukada Mari (snowboard : slopestyle femmes)

En deuxième run, elle a démarré très fort avec un score élevé. En seconde moitié, elle a parfaitement réussi des sauts de haute difficulté pour décrocher 85,70 points et prendre la première place. Lors de son dernier run, le troisième, elle a encore monté le niveau de qualité et grimpé à 87,83 points, conservant ainsi la tête du classement. Chez les femmes en sports d’hiver, elle est devenue la plus jeune médaillée d’or de l’histoire du Japon.

■ Bronze Murase Kokomo (snowboard : slopestyle femmes)

Lors de son premier run, elle a enchaîné les tricks avec succès et s’est installée en tête avec 79,30 points. À partir du deuxième run, elle s’est retrouvée poursuivie par les autres concurrentes, mais lors du troisième, elle a brillé avec de gros tricks exécutés à la perfection, pour remporter la médaille de bronze. À ces Jeux, c’est son deuxième podium après l’or en big air.

Fukada Mari et Murase Kokomo, respectivement médaille d’or et médaille de bronze au snowboard slopestyle femmes, le 18 février 2026. (© Reuters)

■ Argent Hasegawa Taiga (snowboard : slopestyle hommes)

Lors de son premier run, il a réalisé une glisse très stable sur les rails et autres obstacles en début de parcours. En fin de run, il a enchaîné des sauts dynamiques et percutants pour décrocher un excellent score de 82,13 points. Il s’est ainsi classé deuxième après le premier run et a conservé cette position jusqu’au bout. C’est la toute première fois qu’un athlète japonais remporte une médaille en slopestyle, hommes et femmes confondus.

17 février

■ Bronze Takagi Miho, Satô Ayano, Noake Hana, Horikawa Momoka (patinage de vitesse : poursuite par équipe femmes)

Le Japon a affronté les Pays-Bas en demi-finale. En tête à la mi-temps, il s’est finalement incliné au terme d’un match très disputé, manquant ainsi la qualification pour la finale. Remobilisée après cette défaite, l’équipe japonaise a ensuite retrouvé les États-Unis lors du match pour la troisième place. Elle a pris l’avantage dès la première période et, solide et disciplinée, a conservé son avance en seconde mi-temps pour s’imposer et décrocher la médaille de bronze.

Le Japon a obtenu la médaille de bronze au patinage de vitesse, poursuite par équipe femmes. De gauche à droite : Takagi Miho, Horikawa Momoka, Noake Hana et Satô Ayano. Le 17 février 2026 (© Reuters)

16 février

■ Or Miura Riku, Kihara Ryûichi (patinage artistique : duo)

Le duo Miura–Kihara, affectueusement surnommé « Rikuryû », n’a pris que la cinquième place du programme court, après une erreur sur leur porté signature. Mais grâce à un programme libre énergique et parfaitement maîtrisé, qui leur a valu un score record de 158,13 points, ils ont effectué une spectaculaire remontée pour décrocher la médaille d’or, qui est la toute première remportée par le Japon dans cette discipline.

Kihara Ryûichi [gauche] et Miura Riku apprenent avec joie le score de leur performance acrobatique libre, le 16 février. (© Reuters)

15 février

■ Bronze Takagi Miho (patinage de vitesse : 500m femmes)

Engagée dans la quatrième série, elle a provisoirement pris la tête avec un temps de 37,27 secondes. Elle a ensuite été dépassée par Jutta Leerdam (Pays-Bas) et pointait au deuxième rang provisoire avant la dernière série. Elle a finalement obtenu la médaille de bronze, devancée par Femke Kok (Pays-Bas), auteure d’un nouveau record olympique. L’écart avec la quatrième place n’était que de 0,03 seconde.

Takagi Miho, médaillée de bronze au patinage de vitesse, le 15 février (© Reuters)

■ Argent Horishima Ikuma (ski acrobatique : bosses parallèles hommes)

Les épreuves où deux athlètes s’élancent simultanément ont été introduites à l’occasion de ces Jeux. Horishima a abordé la finale avec l’ambition de s’imposer, mais il s’est malheureusement incliné face au leader du ski acrobatique, Mikaël Kingsbury (Canada), et a dû se contenter de la médaille d’argent. Après le bronze remporté en ski acrobatique masculin, il décroche ainsi sa deuxième médaille de ces Jeux.

14 février

■ Argent Nikaidô Ren (saut à ski : grand tremplin individuel hommes)

Nikaidô Ren a pris la tête du classement dès son premier saut, grâce à un bond impressionnant de 140 mètres. En revanche, il n’est pas parvenu à faire mieux lors de sa seconde tentative, retombant à 136,5 mètres. Il a ainsi dû céder la première place au Slovène Peter Prevc et se contenter de la médaille d’argent. Il conclut néanmoins ces Jeux sur un bilan remarquable de trois médailles, après avoir déjà décroché le bronze en saut à ski masculin sur petit tremplin ainsi qu’en épreuve mixte par équipe.

Nikaidô Ren, médaillé d’argent au saut au ski, le 14 février (© Reuters)

13 février

■ Argent Kagiyama Yûma

■ Bronze Satô Shun (patinage artistique : individuel hommes)

Satô Shun, lui aussi novice aux Jeux olympiques, occupait la neuvième place après le programme court. Dans le programme libre, il a réussi un quadruple Lutz particulièrement difficile ainsi qu’une combinaison quadruple–triple, livrant une prestation presque parfaite, sans la moindre erreur. Cette performance lui a permis de remonter à la troisième place et de signer une remontée spectaculaire, couronnée par la médaille de bronze.

Kagiyama Yûma, deuxième à l’issue du programme court, avait choisi pour son programme libre le même morceau qu’Arakawa Shizuka, médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Turin 2006 vingt ans plus tôt : l’opéra italien « Turandot ». Malgré plusieurs erreurs sur ses sauts quadruples qui lui ont coûté de précieux points, le leader Uno Shôma a lui aussi commis une faute importante. Kagiyama a ainsi pu décrocher la médaille d’argent pour la deuxième édition consécutive.

Kagiyama Yûma (gauche) et Satô Shun le 13 février (© Reuters)

■ Or Totsuka Yûto

■ Bronze Yamada Ryûsei (snowboard : halfpipe hommes)

Yamada Ryûsei, qui disputait ses tout premiers Jeux olympiques, a obtenu l’excellent score de 92 points lors de ses première et troisième prestations, ce qui lui a permis de décrocher la médaille de bronze. Tandis que ses rivaux misaient sur des figures à rotations multiples, il a choisi d’enchaîner des tricks originaux que personne d’autre n’avait encore tentés, révélant ainsi un nouveau potentiel en tant que « médaillé sans triple cork ».

Totsuka Yûto, présent pour la troisième fois consécutive aux Jeux olympiques, s’est hissé en finale en prenant la deuxième place des qualifications. Deuxième à l’issue de la première manche, il a ensuite pris la tête grâce à un triple cork 1440 exécuté à la perfection lors de la deuxième manche. Malgré une chute dans la troisième, il a conservé son avance et s’est adjugé la médaille d’or tant convoitée.

12 février

■ Bronze Ono Mitsuki (snowboard : halfpipe femmes)

Après avoir terminé 11e des qualifications, elle a parfaitement réussi un frontside 1080 lors de sa première descente en finale, obtenant un score de 85,00 points. Bien qu’elle ait échoué lors de ses deuxième et troisième descentes, son score élevé lors de la première lui a permis de remporter la médaille de bronze. À 17 ans, lors de sa première participation aux Jeux de Pékin en 2022, elle avait dû se contenter de la 9e place, mais elle a pris sa revanche quatre ans plus tard.

Ono Mitsuki, médaille de bronze en snowboard halfpipe le 12 février. (© Reuters)

■ Bronze Horishima Ikuma (ski acrobatique : bosses hommes)

Pour sa troisième compétition consécutive, il a réussi un double full twist lors de son premier saut, puis a descendu la piste en effectuant des virages carvés. Lors de son deuxième saut, il a réussi un triple corkscrew 1440, considéré comme une figure difficile, comprenant trois rotations verticales et quatre rotations horizontales. Il n’a pas remporté la médaille d’or tant convoitée, mais a décroché la médaille de bronze pour la deuxième fois de suite.

10 février

■ Bronze Maruyama Nozomi, Kobayashi Ryôyû, Takanashi Sara, Nikaidô Ren (saut à ski : équipe mixte)

Après le deuxième saut, le Japon occupait la troisième place. Malgré la pression, Nikaidô, dernier à s’élancer, a réussi un saut de 101 mètres, assurant ainsi la médaille de bronze à son équipe. Le Japon a devancé l’Allemagne, quatrième, de 1,2 point. Maruyama et Nikaidô ont ainsi décroché leur deuxième médaille de bronze lors de ces Jeux olympiques, après celle obtenue sur petit le tremplin.

De gauche à droite : Nikaidô Ren, Kobayashi Ryôyû, Takanashi Sara et Maruyama Nozomi. (© Reuters)

9 février

■ Bronze Nikaidô Ren (saut à ski : petit tremplin hommes)

Pour sa première participation olympique, Nikaidô Ren a réussi un saut de 101 mètres lors de son premier essai, puis un autre de 106,50 mètres au deuxième, prenant provisoirement la tête du classement. Dépassé par deux concurrents par la suite, il a toutefois terminé à égalité avec Deschwanden (Suisse) avec un total de 266 points, décrochant ainsi la médaille de bronze.

■ Or Murase Kokomo (snowboard : big air femmes)

Médaillée de bronze à Pékin, Murase Kokomo a de son côté remporté la première médaille d’or de l’histoire du snowboard féminin. Deuxième avant la troisième manche, elle a réussi un frontside triple cork 1440 (quadruple rotation), signant un retour spectaculaire qui lui a permis de s’imposer.

Murase Kokomo après avoir obtenu la médaille d’or le 9 février. (© Reuters)

■ Bronze Takagi Miho (patinage de vitesse : 1 000m femmes)

Takagi Miho, sacrée championne olympique dans cette discipline aux Jeux de Pékin en 2022, disputait cette fois la finale du groupe des 15. Opposée à Jutta Leerdam (Pays-Bas) dans la lutte pour l’or, elle n’est pas parvenue à conserver son titre et a terminé troisième, décrochant ainsi une médaille pour la troisième édition consécutive des Jeux.

8 février

■ Argent Sakamoto Kaori, Miura Riku, Kihara Ryûichi, Kagiyama Yûma, Satô Shun, Yoshida Utana, Morita Masaya (patinage artistique : équipe mixte)

À la veille de la dernière journée, le Japon occupait la deuxième place, à cinq points des États-Unis, alors en tête du classement. Lors de la journée finale, Miura Riku et Kihara Ryûichi en couple, ainsi que Sakamoto Kaori chez les femmes, ont chacun pris la tête de leur épreuve, permettant au Japon de revenir à hauteur des États-Unis. Mais lors de la dernière épreuve masculine, bien que Satô Shun ait livré une prestation sans faute, établissant un nouveau record personnel, cela n’a pas suffi à dépasser les Américains. Le Japon a donc terminé deuxième au classement général.

L’équipe de patinage artistique (© Reuters)

7 février

■ Bronze Maruyama Nozomi (saut à ski : petit tremplin femmes)

Pour sa première participation aux Jeux olympiques, elle a réussi un saut de 97 mètres lors de son premier essai malgré un vent arrière défavorable, se classant troisième, à 1,2 point de la première place. Lors de son deuxième saut, elle a porté sa distance à 100 mètres, totalisant 261,8 points, et a ainsi signé un superbe retour pour décrocher la médaille de bronze.

Il s’agit de la première médaille du Japon lors de ces Jeux et de la deuxième médaille japonaise dans cette discipline depuis celle remportée par Takanashi Sara aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

■ Or Kimura Kira

■ Argent Kimata Ryôma (snowboard : big air hommes)

Kimura a pris la tête dès le premier tour, mais a manqué sa réception au deuxième, rétrogradant à la quatrième place. Lors du troisième tour, il a toutefois réussi un saut difficile à cinq tours et demi, parfaitement réceptionné. Il a obtenu la meilleure note de la journée, 90,50 points parmi les 12 athlètes en lice, décrochant ainsi la médaille d’or pour sa première participation aux Jeux olympiques.

Kimata, qui s’était qualifié en 10e position, a pris la tête du classement à l’issue du deuxième tour grâce à une performance régulière. Lors du troisième tour, il s’est élancé en dernier, juste après Kimura, alors en tête, et a tenté un saut ambitieux dans l’espoir de remporter l’or, mais n’est pas parvenu à améliorer son score.

L’or pour Kimura Kira (centre), l’argent pour Kimata Ryôma (gauche) et le bronze pour le Chinois Su Yiming (droite) (© Reuters)

Données utilisées

(Photo de titre : Sakamoto Kaori et Nakai Ami, respectivement médaille d’argent et médaille de bronze en patinage artistique, catégorie individuel femmes, le 20 février 2026. © Reuters)