Aunque vivir en un país como Japón puede ser agradable en general para los extranjeros, las diferencias en el estilo de vida, las costumbres y las tradiciones hacen que los primeros meses sean un poco difíciles y frustrantes. Pero sin duda con el paso del tiempo uno se acostumbra a la forma de vida en el país y comienza a disfrutarla poco a poco. En este artículo reunimos algunas de las aplicaciones para smartphone más útiles para la vida en Japón.

Norikae Annai

Esta aplicación es una de las más populares en Japón ya que sirve de ayuda para navegar por el embrollo de las ramificadas líneas de tren de Tokio. Todo lo que hay que hacer es escribir el nombre de las estaciones de partida y de destino para saber qué ruta y qué líneas de tren se deben utilizar. Pero eso no es todo, también muestra la información sobre el precio del billete o el coste dependiendo de tus circunstancias y el horario. A través de esta aplicación se puede saber asimismo cuándo parte el último tren, una información que tranquiliza cuando estamos fuera de casa. Si no conoces el idioma japonés, puedes utilizar la aplicación Tabimori, disponible en Android e IOS.

Descarga de la aplicación: Norikae annai para IOS

Descarga de la aplicación: Norikae annai para Android

Sitio web: http://www.jorudan.co.jp/

Japan Travel Guide

Esta es una aplicación útil tanto para las personas que vienen temporalmente como para las que se quedan en Japón. En ella se ofrece información en inglés sobre lugares turísticos, los horarios de apertura, el precio de las entradas, el acceso y una pequeña presentación de los lugares. La aplicación ofrece diferentes informaciones sobre restaurantes, lugares populares para hacer compras, hoteles y otros servicios para permitir al usuario viajar sin problemas por Japón con toda confianza, sin necesidad de tener que buscar cada uno de los detalles constantemente.

Descarga de la aplicación: Japan Travel Guide para IOS

Descarga de la aplicación: Japan Travel Guide para Android

Correo electrónico: digjapan@mapple.co.jp

Japan Travel –Route, Map, JR

Esta aplicación ofrece información útil relacionada con el transporte en todo Japón, con detalles sobre los trenes, taxis, Shinkansen y cómo llegar a los aeropuertos de Narita o Haneda en Tokio. Ofrece asimismo amplia información sobre las tarjetas magnéticas IC utilizadas en el transporte en tren y autobús, así como sobre su uso como tarjeta monedero a la hora de comprar, pagar en restaurantes o en máquinas expendedoras. Ofrece información referente al alquiler de automóviles en Japón, y sobre lugares para cambiar la divisa y muchas otras explicaciones sobre cómo disfrutar de la estancia en Japón.

Descarga de la aplicación: Japan Travel –Route, Map, JR para IOS

Descarga de la aplicación: Japan Travel –Route, Map, JR para Android

Sitio web: https://www.navitime.co.jp/

GURUNAVI - Japan Restaurant Guide

Esta aplicación ha sido creada para ayudar a encontrar restaurantes. Simplemente eligiendo la ciudad y el distrito en el que se desea encontrar un sitio para comer, se activará el navegador para ayudarte a encontrar establecimientos en el lugar. También se pueden añadir opciones más específicas como el tipo de comida que se busca, si es comida o cena, y el presupuesto. Utilizando esta información, la aplicación recomendará el restaurante que mejor se ajuste al criterio del usuario.

Descarga de la aplicación: GURUNAVI para IOS

Descarga de la aplicación: GURUNAVI para Android

Desarrollador: https://www.gnavi.co.jp/

Correo electrónico: socialmedia_fl@gnavi.co.jp

NariTra (NAA Translator)

Esta es una aplicación útil para las personas que quieren visitar Japón pero están preocupadas porque no conocen la lengua japonesa. Se trata de una herramienta que traduce al japonés lo que se escribe en inglés y lo pronuncia para ayudar al usuario a superar muchas de las situaciones difíciles en las que cualquiera puede encontrarse debido al desconocimiento del japonés.

Descarga de la aplicación: NariTra (NAA Translator) para IOS

Descarga de la aplicación: NariTra (NAA Translator) para Android

Desarrollador: https://www.narita-airport.jp/en

Correo electrónico: it-suishin@naa.jp

Safety tips

Esta aplicación está pensada para la prevención de desastres naturales, algo útil en Japón ya que, como es sabido, a lo largo del año tienen lugar terremotos, erupciones volcánicas y tifones. Esta herramienta permite conocer los desastres que tienen lugar en Japón, el nivel de peligro y las medidas de prevención adecuadas una vez ha ocurrido cualquiera de estos. Contiene además algunas frases simples en japonés que pueden ser utilizadas durante estos desastres y crisis, así como enlaces a todas las embajadas en Japón y lugares que ofrecen servicios de Wi-Fi gratuitos.

Descarga de la aplicación: Safety tips para IOS

Descarga de la aplicación: Safety tips para Android

Desarrollador: http://www.rcsc.co.jp/safetytips-sp

Correo electrónico: customer-service1@rcsc.co.jp

Japan Life Guide

Esta aplicación ofrece una variada información sobre la vida en Japón de forma detallada. En ella se puede encontrar, por ejemplo, información sobre los trámites para el matrimonio y el divorcio en Japón, cómo actuar en situaciones de emergencia e información sobre ambulancias, hospitales, tipos de impuestos y el sistema fiscal en Japón, etc. Explica también de forma sencilla y directa todo lo relacionado con la búsqueda de apartamento y la mudanza, y los contratos con los distintos proveedores de servicios como la electricidad o el gas. En resumen, esta aplicación es considerada una guía simplificada de la vida en Japón muy útil para los residentes extranjeros.

Descarga de la aplicación: Japan Life Guide para IOS

Descarga de la aplicación: Japan Life Guide para Android

Desarrollador: http://www.clair.or.jp/

Correo electrónico: nakamura@globalcontents.co.jp

Esperamos que esta lista de aplicaciones, que ofrecen información sobre Japón desde distintas perspectivas, les resulten útiles para su vida en el país.