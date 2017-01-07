رغم أن الحياة في دولة مثل اليابان قد تكون ممتعة ومثيرة للأجانب، خاصة القادمين من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الاختلافات الكبيرة في نمط الحياة والعادات والتقاليد قد تجعل الأشهر الأولى هناك صعبة ومحفوفة بالتحديات. لكن بلا شك، مع مرور الوقت، ستجد نفسك تتأقلم تدريجياً على نمط الحياة اليابانية، وتبدأ في الاستمتاع بإقامتك شيئاً فشيئاً. في هذا السياق، قمنا بجمع قائمة بأبرز تطبيقات الهواتف الذكية التي قد تكون ذات فائدة كبيرة لك أثناء إقامتك في اليابان، لتسهيل حياتك اليومية وجعل تجربتك أكثر سلاسة ومتعة.

norikae annai

يعد هذا التطبيق من أشهر التطبيقات الموجودة في اليابان التي يمكنك من خلالها نسيان مشكلة خطوط القطارات المتشابكة في طوكيو، حيث ما عليك سوى كتابة اسم المحطة التي ستركب منها والمحطة التي سوف تنزل بها ليظهر لك كيف تركب والخط المناسب. ليس ذلك فقط بل يوضح لك كل المعلومات من ثمن التذكرة أو التكلفة إذا استخدمت البطاقة الممغنطة، وأسرع الطرق أو أرخصها وأسرعها أو أكثرها راحة، وما عليك سوى الاختيار وفقا لظروفك ومواعيدك. كما يمكنك عن طريق هذا التطبيق معرفة ميعاد أخر قطار مما يجعلك تشعر بالأمان أثناء وجودك خارج المنزل. إذا كنت لا تجيد اليابانية يمكنك استخدام تطبيق tabimori وهو متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد و IOS.

تحميل التطبيق: norikae annai لنظام iOS

تحميل التطبيق: norikae annai لنظام أندرويد

اسم المطور: .Jorudan Co.,Ltd

الموقع: www.jorudan.co.jp

Japan Travel Guide

هو تطبيق رائع بالنسبة للزوار المؤقتين لليابان أو المقيمين بها على حدا سواء. يقدم هذا التطبيق الرائع معلومات باللغة الإنكليزية عن الأماكن السياحية، أوقات العمل، سعر التذكرة، كيفية الوصول، كما يقدم نبذة مبسطة عن المكان. ويقدم التطبيق معلومات مختلفة ومتنوعة عن المطاعم، أماكن التسوق الشهيرة، الفنادق، وغيرها من الخدمات بشكل يتيح لك التجول في اليابان وحدك بكل ثقة دون الحاجة للاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة.

تحميل التطبيق:

Japan Travel Guide لنظام iOS

تحميل التطبيق:

Japan Travel Guide لنظام أندرويد

اسم المطور: .shobunsha publications inc

البريد الإلكتروني: info-digjapan@mapple.co.jp

Japan Travel –Route, Map, JR

يقدم هذا التطبيق معلومات مفيدة للغاية بالتنقل في اليابان، حيث يحتوي على العديد من المعلومات الخاصة بالقطارات، التاكسي، والشينكانسن، وكيفية الذهاب إلى كل من مطاري ناريتا وهانيدا بطوكيو. كما يقدم شرح وافي بخصوص الكروت الممغنطة التي تستخدم للقطارات وفي نفس الوقت يمكن استخدامها للتسوق وفي المطاعم وأيضا لشراء المشروبات من الآلات ذاتية البيع. يقدم أيضا معلومات عن كيفية تأجير السيارات في اليابان، والأماكن التي يمكن من خلالها تغيير الأموال وغير ذلك من المعلومات المفيدة التي تجعلك تستمتع بإقامتك في اليابان.

تحميل التطبيق: Japan Travel –Route, Map, JR لنظام iOS

تحميل التطبيق: Japan Travel –Route, Map, JR لنظام أندرويد

اسم المطور: NAVITIME JAPAN CO., LTD

البريد الإلكتروني: jp-travel@navitime.co.jp

GURUNAVI - Japan Restaurant Guide

يقدم هذا التطبيق خدمة البحث عن المطاعم بشكل أساسي. حيث يمكنك اختيار المدينة والحي الذي تبحث فيه أو تقوم بتفعيل خاصية تحديد الموقع في الهاتف ليظهر لك المطاعم القريبة من موقعك. ويمكنك التحكم أكثر في الخيارات عن طريق تحديد نوعية الأكل، غداء أو عشاء، والسعر. وبناء على تلك المعلومات يرشح لك التطبيق المطاعم المناسبة لخياراتك.

تحميل التطبيق: GURUNAVI لنظام iOS

تحميل التطبيق: GURUNAVI لنظام أندرويد

اسم المطور: www.gnavi.co.jp

البريد الإلكتروني: socialmedia_fl@gnavi.co.jp

Halal Gourmet Japan

يقدم هذا التطبيق الرائع خدمة البحث عن المطاعم التي تقدم الأكل الحلال في اليابان، لذلك لا داعي للقلق إذا كنت تزور طوكيو لأول مرة سيساعدك هذا التطبيق على العثور بسهولة ويسر على المطاعم الحلال سواء العربية منها أو التركية أو حتى اليابانية. كما يعرفك التطبيق بالخدمات التي تتوفر في المطعم من خدمة الواي فاي المجانية، توفر مكان للصلاة بالمطعم، وسعر الوجبة في فترة الغداء والعشاء. كذلك يقدم هذا التطبيق خدمة التعرف على القبلة أيضا وأماكن الصلاة سواء مساجد كبيرة أو حتى غرف الصلاة الملحقة بالأماكن المختلفة.

تحميل التطبيق: Halal Gourmet Japan لنظام iOS

تحميل التطبيق: Halal Gourmet Japan لنظام أندرويد

اسم المطور: www.halalgourmet.jp

البريد الإلكتروني: dev@movsquad.com

(NariTra (NAA Translator

هذا التطبيق مفيد للغاية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ينوون زيارة اليابان لكن لديهم قلق بسبب عدم اتقانهم اللغة اليابانية. فهذا التطبيق يمكنك من خلاله كتابة ما تود قوله باللغة الإنكليزية ليقوم هو بتحويلها إلى اللغة اليابانية وينطقها أيضا مما يساعد في تخطي العديد من المواقف الصعبة التي من الممكن أن يتعرضلها أي شخص بسبب عدم قدرته على التحدث باللغة اليابانية.

تحميل التطبيق: تحميل التطبيق: NariTra (NAA Translator) لنظام iOS

تحميل التطبيق: (NariTra (NAA Translator لنظام أندرويد

اسم المطور: www.narita-airport.jp

البريد الإلكتروني: it-suishin@naa.jp

Safety tips

يختص هذا التطبيق بالكوارث الطبيعية، فكما هو معروف تتعرض اليابان للعديد من الكوارث الطبيعية على مدار العام من زلازل وبراكين وأعاصير. لذلك يعرفك هذا التطبيق على الكوارث الطبيعية في اليابان ودرجات الخطورة ومستوياتها وكيفية التصرف إذا حدثت أي كارثة. كما يحتوي على بعض الجمل البسيطة التي يمكن استخدامها أوقات الكوارث والأزمات، ويحتوي على رابط لجميع سفارات دول العالم باليابان وكذلك الأماكن التي توفر خدمة الواي فاي المجانية.

تحميل التطبيق: Safety tips لنظام iOS

تحميل التطبيق: Safety tips لنظام أندرويد

اسم المطور: www.rcsc.co.jp/safetytips-sp

البريد الإلكتروني: customer-service1@rcsc.co.jp

Japan Life Guide

يقدم هذا التطبيق العديد من العلومات المتنوعة والمختلفة بخصوص المعيشة في اليابان بشكل تفصيلي. يمكنك أن تجد في هذا التطبيق مثلا معلومات عن اجراءات الزواج والطلاق في اليابان، كيفية التصرف في حالات الطواريء ومعلومات عن الاسعاف والمستشفيات، معلومات عن نظام الضرائب في اليابان وكافة أنواعها بشرح سلس ومفصل، معلومات عن السكن وكيفية النقل والتعاقد مع شركات الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والغاز. باختصار يعد هذا التطبيق قاموس مبسط للحياة في اليابان ومفيد للغاية للأجانب خاصة وأن اليابان تختلف في العديد من النواحي عن الدول الآخرى.

تحميل التطبيق: Japan Life Guide لنظام iOS

تحميل التطبيق: Japan Life Guide لنظام أندرويد

اسم المطور: www.clair.or.jp

البريد الإلكتروني: nakamura@globalcontents.co.jp

نتمنى أن تكون تلك الباقة المختارة من التطبيقات المفيدة قد نالت إعجابكم، ونعدكم بمواصلة تقديم كافة المعلومات الخاصة بالحياة في اليابان من كافة الجوانب.