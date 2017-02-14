Un grand nombre d’applications gratuites pour smartphone sont consacrées au Japon. Elles ont été conçues pour faciliter la vie dans dans ce pays que ce soit en tant que touriste ou que résident. Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons quelques-unes d’entre elles. Vous allez découvrir rapidement à quel point elles sont utiles pour se déplacer, trouver des restaurants et vivre sans problème dans l’Archipel. Toutes ces applications comportent une version en anglais mais beaucoup plus rarement en français.

Guide des transports

Navitime for Japan Travel

Navitime est une application polyvalente gratuite qui propose des informations permettant aux voyageurs de se repérer dans le système complexe des transports de l’Archipel et d’utiliser celui-ci au mieux. On y trouve aussi l’emplacement des points d’accès wifi, des distributeurs automatiques de billets, des gares et des restaurants les plus proches. Il existe une version entièrement en anglais destinée à ceux qui ne maîtrisent pas la langue japonaise. Celle-ci contient un recueil d’expressions de base ainsi que de nombreux articles sur des sujets de première importance pour les touristes, en particulier les modalités des déplacements en train et la location de voitures.

Lien : Navitime [EN]

Versions disponibles : anglais et japonais

Disponible sur Android et iOS

Lien Google Play Lien App Store

Norikae annai

Une des applications les plus utilisées par les Japonais pour trouver le meilleur trajet dans le dédale que constitue bien souvent le réseau des transports de l’Archipel. Elle a le mérite d’indiquer le prix des billets, le nombre de changements, ainsi que l’heure du premier et du dernier train. La version gratuite de Norikae annai étant uniquement disponible en japonais, il faut une certaine habitude de cette langue pour pouvoir s’en servir, même s’il est possible d’écrire les noms des gares de départ et d’arrivée avec l’alphabet romain. L’entreprise Jorudan qui a créé Norikae annai, propose une version en anglais – intitulée Japan Transit Planner – disponible sur Google Play et App Store. Mais elle a l’inconvénient d’être payante. On peut toutefois consulter son contenu gratuitement sur le site web.

Lien : Jorudan [EN]

Versions disponibles : japonais (gratuit), anglais (payant)

Disponible sur Android et iOS

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Guide touristique

DiG JAPAN !

Une application gratuite dont la version entièrement en anglais est indispensable pour tous ceux qui veulent faire un court séjour au Japon ou s’y installer sans pour autant connaître sa langue. Elle permet de trouver rapidement le distributeur automatique de billets ou les restaurants les plus proches. DiG JAPAN donne aussi des informations détaillées – y compris les heures d’ouverture, les prix et le plan d’accès – sur les lieux touristiques, les magasins et la vie nocturne. Cette application contient par ailleurs de nombreux petits articles notamment sur les endroits à visiter dans diverses parties du Japon. On notera toutefois que DiGJAPAN a tendance à être beaucoup plus précis en ce qui concerne les grandes villes que pour le reste du Japon.

Lien : DiG JAPAN ! [EN]

Versions disponibles : anglais, japonais, chinois, coréen, thaïlandais

Disponible sur Android et iOS

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Guide gastronomique

Gurunavi

Une application gratuite essentiellement conçue pour chercher des restaurants. Il suffit de choisir la ville, le quartier et le lieu où l’on désire prendre un repas. Il est possible d’affiner la recherche en indiquant le type de nourriture que l’on souhaite consommer, le budget dont on dispose et si l’on veut déjeuner ou dîner. Il existe même des options permettant de trouver des établissements disposant d’un menu en anglais et d’un personnel anglophone.

Lien : Gurunavi [EN]

Versions disponibles : anglais, japonais, chinois, coréen, indonésien, malaisien, thaïlandais

Disponible sur Android et iOS

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Halal Gourmet Japan

Halal Gourmet Japan est une application gratuite disponible en anglais et en japonais qui permet aux musulmans de trouver les restaurants où l’on sert de la nourriture halal dans diverses parties du Japon. Les utilisateurs ont le choix entre quelque 716 établissements proposant des spécialités égyptiennes, turques ou japonaises. Halal Gourmet Japan indique par ailleurs l’adresse des lieux de prière musulmans de l’Archipel et la direction (qibla) vers laquelle les adeptes de l’Islam doivent se tourner pour effectuer leurs dévotions.

Versions disponibles : anglais et japonais

Lien : Halal Gourmet Japan [EN]

Disponible sur Android et iOS

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Application de traduction

Google Traduction

Google Traduction est un service en ligne bien connu de traduction de textes ou de pages web dans un très grand nombre de langues, dont le japonais. La dernière version de son application gratuite, disponible en français, contient une option qui permet de lire et de traduire des mots ou des phrases rencontrés dans la réalité, par exemple le menu d’un restaurant ou un panneau de signalisation. Une simple photo, comme ci-dessous, donne aussitôt l’équivalent dans la langue recherchée. Comme la version en ligne, l’application Google Traduction est nettement moins performante dès que le contenu du texte devient un peu compliqué.

Lien : Google traduction

Disponible sur Android et iOS

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NariTra (Narita Airport Translator)

Cette application gratuite multilingue, mise au point par l’aéroport de Narita, permet de traduire en japonais des phrases courantes écrites ou prononcées en anglais, chinois, coréen et indonésien. Et inversement. Il existe aussi une option de traduction en japonais de phrases écrites en français, en espagnol et en thaïlandais. Et inversement. NariTra est particulièrement recommandé à tous ceux qui visitent le Japon sans connaître sa langue. Pour plus d’information sur l’apprentissage du japonais, reportez-vous à l’article de Nippon.com « Applications gratuites pour apprendre le japonais ».

Lien : Narita International Airport [EN]

Disponible sur Android et iOS

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Consignes de sécurité

Safety Tips

Une application gratuite conçue pour donner des informations sur les catastrophes naturelles qui peuvent se produire au Japon. Il suffit de la télécharger sur son smartphone pour recevoir des mises en garde concernant les séismes, les éruptions volcaniques ou les typhons. Safety Tips fournit des explications sur l’échelle de l’intensité des tremblements de terre et sur les consignes concernant les volcans du Japon, ainsi que des phrases simples en japonais à utiliser en cas d’urgence. On y trouve aussi les adresses de toutes les ambassades de l’Archipel et les emplacements des points d’accès wifi gratuits. RC Solution, l’entreprise qui est à l’origine de Safety Tips, est très célèbre au Japon pour son Yurekuru Call, une application parasismique disponible en japonais et en anglais qui avertit très rapidement ses utilisateurs des séismes qui viennent de se produire.

Lien : RC Solution [EN]

Versions disponibles : anglais, japonais, chinois

Disponible sur Android et iOS

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Guide pratique sur la vie au Japon

Japan Life Guide

Comme son nom l’indique, cette application gratuite donne des informations très détaillées dans 12 langues sur la vie au Japon. Elle provient du site Internet « Informations multilingues sur la vie quotidienne » (Multilingual Living Information) créé par le Centre japonais des collectivités locales (CLAIR). Japan Life Guide est un guide précieux pour ceux qui résident dans l’Archipel. On y trouve en effet des explications précises sur toutes sortes de sujets, qui vont du mariage au divorce en passant par les impôts, le travail, les soins médicaux, le système scolaire, la recherche d’un logement ou la retraite.