Жизнь в Японии можно назвать комфортной, но иностранцу всё-таки требуется некоторое время, чтобы обжиться здесь и привыкнуть к языку, культуре, разобраться в маршрутах общественного транспорта, научиться делать покупки и находить рестораны. В этой статье мы собрали некоторые приложения для смартфона, которые помогут вам во время вашего пребывания в Японии.

Norikae annai

Это одно из самых популярных приложений в Японии, которое поможет вам не потеряться в паутине железнодорожной сети Токио. Чтобы определить наилучший маршрут и подходящую линию железной дороги, вам нужно лишь ввести название станции, где вы садитесь в поезд, и станции, где планируете выйти. Но это еще не всё. Приложение также сообщит вам стоимость билета или общую стоимость дороги в зависимости от выбранного маршрута и графика движения поездов. С помощью приложения вы всегда будете знать расписание последнего поезда, который отвезет вас домой. Если вы не владеете японским языком, воспользуйтесь приложением Tabimori, представленным в версиях для Android и iOS.





Загрузить приложение: Norikae annai для iOS

Загрузить приложение: Norikae annai для Android

Разработчик: Jorudan Co., Ltd

Веб-сайт разработчика

Путеводитель по Японии (Japan Travel Guide)

Это замечательное приложение как для тех, кто приезжает в Японию на короткое время, так и для тех, кто остается в стране надолго. Приложение предоставляет информацию на английском языке о достопримечательностях, часах работы, стоимости билетов, доступности объектов, а также дает их краткое описание. В приложении можно найти самые разнообразные сведения о ресторанах, знаменитых магазинах, отелях и других службах, что позволит вам самостоятельно путешествовать по Японии без необходимости постоянно задавать вопросы и уточнять информацию.

Загрузить приложение: Japan Travel Guide для iOS

Загрузить приложение: Japan Travel Guide для Android

Разработчик: shobunsha publications inc.

E-mail разработчика: digjapan@mapple.co.jp

Путешествуем по Японии: маршруты, карты, схема железных дорог (Japan Travel – Route, Map, JR)

В этом приложении представлена очень полезная информация о транспортной системе страны с подробностями, касающимися поездов, такси, скоростных поездов синкансэн, а также проезда в аэропорты Нарита и Ханэда в Токио. Здесь вы найдете подробное описание магнитных карт, используемых в поездах, а также способы их использования для совершения покупок в магазинах и ресторанах, включая покупку напитков из торговых автоматов. Вы узнаете, как арендовать машину в Японии и найти пункты обмена валюты, а также найдете множество объяснений, которые сделают ваше пребывание в Японии приятным.

Загрузить приложение: Japan Travel -Route, Map, JR для IOS

Загрузить приложение: Japan Travel -Route, Map, JR для Android

Разработчик: NAVITIME JAPAN CO., LTD

E-mail разработчика: jp-travel@navitime.co.jp

GURUNAVI – Путеводитель по ресторанам Японии

Основная задача этого приложения – помочь пользователю отыскать ресторан. Выберите город и район, в котором вы находитесь, активируйте навигатор и найдите ближайшие к вам рестораны. Вы также можете добавить дополнительные параметры – желаемый тип еды, обед, ужин или доступный бюджет. На основании этой информации приложение порекомендует рестораны, подходящие под ваши критерии.

Загрузить приложение: GURUNAVI для iOS

Загрузить приложение: GURUNAVI для Android

Вебсайт разработчика

E-mail разработчика: socialmedia_fl@gnavi.co.jp

Halal Gourmet Japan – халяльные рестораны

Это замечательное приложение помогает найти японские рестораны, где подают халяльные блюда. Даже если вы впервые в Токио, можете не беспокоиться – это приложение быстро укажет самые разнообразные халяльные рестораны с арабской, турецкой и японской кухней. Вы найдете информацию о доступных в том или ином ресторане услугах – от бесплатного Wi-Fi до наличия места для молитвы, не говоря о стоимости блюд, а также обедов и ужинов. Приложение помогает определить киблу в месте, где вы находитесь, а также ближайшие помещения для молитвы – от крупных мечетей до небольших молитвенных комнат поблизости.

Загрузить приложение: Halal Gourmet Japan для iOS

Загрузить приложение: Halal Gourmet Japan для Android

Вебсайт разработчика

E-mail разработчика: dev@movsquad.com

Переводчик NariTra (NAA Translator)

Это очень полезное приложение, особенно для тех, кто планирует посетить Японию, но беспокоится из-за незнания языка. Приложение позволяет перевести на японский язык то, что вы введете по-английски, и произнести перевод, благодаря чему вам удастся избежать сложностей, связанных с незнанием японского языка.

Загрузить приложение: NariTra (NAA Translator) для iOS

Загрузить приложение: NariTra (NAA Translator) для Android

Вебсайт разработчика

E-mail разработчика: it-suishin@naa.jp

Полезные советы по безопасности (Safety tips)

Это приложение предназначено для информирования о природных катаклизмах, которые нередки в Японии – землетрясениях, извержениях вулканов и тайфунах. Приложение поможет вам узнать, какие стихийные бедствия ожидаются в Японии, уровень их опасности и меры предосторожности, которые нужно предпринять. В приложении вы найдете несколько простых фраз, использующихся в период катаклизмов и бедствий, а также ссылки на все иностранные посольства на территории Японии и точки, предоставляющие бесплатный доступ к Wi-Fi.

Загрузить приложение: Safety tips для IOS

Загрузить приложение: Safety tips для Android

Вебсайт разработчика

E-mail разработчика: customer-service1@rcsc.co.jp

Жизнь в Японии: путеводитель (Japan Life Guide)

Это приложение предлагает самую различную и максимально подробную информацию о жизни в Японии. Например, здесь приведены сведения о процедурах бракосочетания и развода в Японии, вы узнаете, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, найдете информацию о службе скорой помощи, больницах, категориях налогообложения и системе взимания налогов в Японии в целом. Доступно, но подробно объясняется, как найти жилье, переехать на новое место жительства, заключить договоры с поставщиками различных услуг, таких как электричество и газ. Иными словами, это простейший гид по жизни в Японии, особенно полезный для иностранцев, поскольку многие аспекты жизни в Японии значительно отличаются от других стран.

Загрузить приложение: Japan Life Guide для iOS

Загрузить приложение: Japan Life Guide для Android

Вебсайт разработчика

E-mail разработчика: nakamura@globalcontents.co.jp

Надеемся, что эти полезные приложения вам понравятся и обещаем продолжать информировать вас о жизни в Японии в ее самых различных проявлениях.

(Статья на арабском языке опубликована 7 января 2017 г.)