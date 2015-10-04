Транспортные смарт-карты

Транспортную смарт-карту можно использовать в электричке, в автобусе, на кассе в комбини, в камере хранения, в торговых автоматах… Она может оказаться полезна во многих ситуациях. Чтобы оплатить проезд, покупку или услугу, надо всего лишь приложить смарт-карту или кошелек, в которой она лежит, к считывающему устройству.

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Синдзюку – станция с самым интенсивным пассажиропотоком в мире, за один день здесь проходит около 3 600 000 людей.

Распространение «умных» транспортных карт, которые позволяют пройти через турникет за 0,2 секунды, сыграло огромную роль в оптимизации пассажирского потока на людных центральных станциях.

Пионером в области применения электронных транспортных карт, которые теперь принимаются к оплате большинством городских транспортных компаний, стала железнодорожная компания JR Восточной Японии, которая запустила первую транспортную смарт-карту Suica в ноябре 2001 года. Символом (маскотом) карты был выбран пингвин Адели, прибывший в Токио с Южного полюса.

При производстве карты была использована технология «электронной карты бесконтактного сигнала», разработанная компанией Sony для электронных карт Felica. Благодаря этой технологии, чтобы пройти через турникет, не обязательно доставать саму карту – достаточно приложить к считывающему устройству кошелек или сумку, в которой она лежит. К позаимствованной технологии компания JR добавила и собственные разработки, в результате чего на свет появилась смарт-карта Suica.

Suica на мобильном телефоне: для оплаты проезда достаточно приложить аппарат к считывающей панели.

Suica и другие появившиеся вслед за ней электронные карты работают по системе предоплаты (система внутреннего денежного счета) – можно либо сразу оплатить проездной на определенный период, либо просто перевести на внутренний счет некоторую сумму, из которой будут оплачиваться разовые поездки. Проходя через турникет, просто приложите заряженную карту к считывающей панели. Система получит данные об остатке на счете или информацию о проездном. На основании этих данных будет рассчитана плата за проезд в тот момент, когда вы снова коснетесь картой турникета на выходе со станции назначения. Сумма появится на дисплее турникета.

Приобрести транспортную смарт-карту многоразового использования можно на станциях компании JR в «зеленых» кассах (мидори-но мадогути), а баланс пополняется в автоматах по продаже билетов, автоматах по продаже карточек и в автоматах по оплате проезда, установленных на станциях. Максимальная сумма баланса на внутреннем счете карты – двадцать тысяч йен. Депозит при покупке карты составляет 500 йен. Вы получаете эту сумму обратно, когда возвращаете карточку.

Автоматы для пополнения баланса на смарт-карте ICOCA компании JR Западной Японии, талисманом которой является утконос

По одной смарт-карте через всю Японию

По состоянию на март 2013 года в Японии было семьдесят восемь железнодорожных компаний и двадцать пять различных видов транспортных смарт-карт. А статистика за июль 2015 года говорит, что на все стодвадцатимиллионное население Японии приходится 87 миллионов индивидуальных карт. С 23 марта 2013 года десять ведущих операторов транспортных смарт-карт, таких как Suica, PASMO и ICOCA, расширили свою сервисную зону и начали действовать на всей территории Японии. Общее количество этих карт превысило восемьдесят миллионов. Примерно половина железнодорожных и автобусных станций по всей Японии (их в стране в общей сложности около девяти тысяч) оборудована автоматическими турникетами, через которые можно пройти, воспользовавшись только смарт-картой.

Транспортные смарт-карты

В 2014 году планировался ограниченный выпуск «Юбилейной карты Suica», приуроченный к столетию Токийского вокзала. Но наплыв желающих заполучить юбилейную карту был настолько велик, что сразу же началась путаница, во избежание которой было решено вместо запланированных пятнадцати тысяч карт выпустить 4 991 000 карт – чтобы хватило на всех.

По состоянию на апрель 2015 года в десяти префектурах в разных регионах Японии до сих пор не был введен единый режим взаимного использования, позволяющий оплачивать проезд любой транспортной смарт-картой. Министерство транспорта прилагает все усилия, чтобы к Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020 году, этот режим был введен в Японии повсеместно.

Транспортная смарт-карта осваивает новые территории

Автомат по продаже напитков, принимающий к оплате смарт-карты

В марте 2004 года карта Suica начала функционировать как электронный кошелек – теперь обладатели карты могли на электронные деньги делать покупки в станционных комбини, покупать напитки в торговых автоматах, расплачиваться в ресторанах.

Сейчас практически все основные смарт-карты работают как электронная платежная система. Ими можно расплачиваться в магазинах электронной техники, в супермаркетах, в драгсторах, в книжных магазинах, в комбини (не только на станциях), в такси, ресторанах и так далее. Такие карты принимаются к оплате в более чем 200 тыс. торговых точках и предприятиях по всей Японии.

На мобильные телефоны и смартфоны с соответствующей спецификацией можно загрузить приложение «Suica на мобильном». Если у вас установлена эта программа, то, проходя через турникет, достаточно просто приложить аппарат к считывающей панели – и вот вы уже внутри. Да и покупка напитков в торговом автомате с помощью мобильного телефона тоже уже дело нередкое.

Может быть в самом ближайшем будущем, когда у всех появятся кредитные карты и смарт-карты, наличные деньги станут больше не нужны. В Японии, получившей благодаря своей легендарной безопасности прозвище «рай наличного расчета», предпочтение традиционно отдавалось наличной оплате, но даже японцы не могут устоять перед удобством безналичных сделок, которые, день ото дня укрепляя свои позиции, медленно, но верно меняют платежный ландшафт.

SUICA (JR Восточной Японии, на английском языке)

PASMO (Токийский метрополитен, на английском языке)

KITACA (JR Хоккайдо, на английском языке)

TOICA (JR Токай, на английском языке)

Хаяка-кэн (метрополитен г. Фукуока, на английском языке)

Транспортная смарт-карта Suica, предоставлена Danny Choo