البطاقات الذكية هي بطاقة مدفوعة الأجر مقدماً يتم شحنها بالمبلغ الذي تريده لتستخدم عند ركوب القطارات والحافلات وفي الشراء من الكومبيني وكذلك عند استخدام خزائن الحقائب. فهي بطاقات ذكية عالية الكفاءة ليس عليك سوى لمسها أو لمس حافظة النقود التي توجد بداخلها عند بوابة فحص التذاكر وهي ستقوم بمهمة الحساب والدفع بالنيابة عنك.

طريقة أكثر ذكاءً...فقط باللمس

تعد محطة شينجوكو الأزحم على مستوى العالم بأعلى متوسط يومي لعدد الركاب يصل إلى ٣ ملايين و٦٠٠ ألف راكب (٢٠١٤).

ويرجع تدفق الركاب بسلاسة وسرعة في محطات وسط المدينة التي تزدحم بمثل هذا الحشد الكبير من الركاب باستمرار إلى انتشار استخدام البطاقات الذكية بشكل كبير والتي يمكن من خلالها المرور دخولا وخروجا من بوابات التذاكر في حدود زمن ٠.٢ ثانية للشخص الواحد.

كانت البطاقات الذكية تستخدم بديلاً عن التذاكر في بداية الأمر وأصبحت الآن تستخدم على نطاق واسع في غالبية المواصلات العامة في المدن الكبرى، بطاقات ”Suica“ التي تصدرها شركة شرق اليابان للسكك الحديدية ”JR الشرق“ والتي بدأ العمل بها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٢٠٠١. العلامة المميزة لبطاقات Suica هي شخصية بطريق آديلي الذي جاء من القطب الجنوبي إلى طوكيو. أما تكنولوجيا ”FeliCa“ وخاصية قراءة البيانات عن بعد في البطاقات الذكية فقد طورتها شركة سوني وهي تتيح إمكانية قراءة بيانات البطاقة عن بعد فقط من خلال لمس حافظة النقود أو الحقيبة من الخارج عند مكان فحص التذاكر دون الحاجة لاخراج البطاقة أو لمسها بطريقة مباشرة بشاشة الفحص. وقد قامت JR الشرق باستخدام هذه التكنولوجيا وتطوريها بشكل فريد لتصدر بعد ذلك بطاقات Suica الذكية.

وتعمل بطاقات Suica أو ما تم إصداره بعد ذلك من أنواع البطاقات الذكية الأخرى بواسطة خاصية الإيداع المسبق لمبلغ من المال في البطاقة أو شراء الاشتراكات الثابتة ومن ثم القيام بلمس خفيف للبطاقة في الجزء المخصص لقراءة بيانات البطاقة عند مدخل فحص التذاكر. وباللمس مرة أخرى عند بوابة الخروج يتم التأكد من قيمة الاشتراك ومدته المسجلة داخل البطاقة أو حساب باقي القيمة المالية المتبقية من مبلغ الإيداع المسبق أوتوماتيكيا وتظهر قيمة الركوب المسحوبة والقيمة المتبقية في شاشة صغيرة عند الطرف الآخر. ويمكن الحصول على هذه البطاقات في مكاتب محطات السكك الحديد JR كما يمكن شحنها بعد ذلك بسهولة في آلات الحساب الإلكترونية أو آلات بيع الكروت والتذاكر الذاتية في المحطات وتكرار الاستخدم. يمكن شحن البطاقات بحد أقصى ٢٠ ألف ين. كما يمكن استرداد مبلغ الـ٥٠٠ ين التي تدفع كمبلغ إيداع عند شراء البطاقة للمرة الأولى وذلك في حالة ردّ البطاقة للمكتب.

آلات شحن بطاقات ICOCA وهي بطاقات تصدرها شركة غرب اليابان للسكك الحديدية وشعارها ”منقار البط“

بطاقة ذكية واحدة تعمل في جميع أنحاء البلاد

بطاقات ذكية للموصلات

وحتى آخر شهر مارس/آذار ٢٠١٣ (طبقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات) كان هناك ٢٥ نوعا من البطاقات الذكية تصدر من إجمالي ٧٨ من هيئات خطوط السكك الحديدية المنتشرة حول اليابان وقد تم إصدار حوالي ٨٧ مليون بطاقة ذكية للمواصلات مقابل إجمالي عدد سكان اليابان وهو ١٢٠ مليون نسمة (يوليو/ تموز ٢٠١٥). وبداية من يوم ٢٣ مارس/آذار ٢٠١٣ تم تفعيل نظام إمكانية الاستخدام المتبادل بين عشرة أنواع مختلفة من البطاقات الذكية يبلغ عدد البطاقات الصادرة منها أكثر من ٨٠ مليون بطاقة ومن ضمن هذه الأنواع بطاقات ”Suica“، وبطاقات ”PASMO“ والتي تصدر من خلال هيئات خطوط السكك الحديد الخاصة وهيئات مترو الأنفاق والحافلات في العاصمة وضواحيها، وبطاقات سكك حديد غرب اليابان ”ICOCA“. ويقوم هذا النظام على الجمع بين خطوط القطارات والحافلات بحيث يمكن التعامل بنفس البطاقة الذكية التي تمتلكها في جميع آلات فحص التذاكر في ما يقرب من نصف عدد المحطات المختلفة حول البلاد والتي يبلغ عددها حوالي ٩ آلاف محطة.

وكان قد أعلن عن إصدار ”بطاقات Suica خاصة في ذكرى مرور مائة عام على العمل في محطة طوكيو في ٢٠١٤“ وذلك بكمية محددة تبلغ ١٥ ألف بطاقة فقط ولكن في النهاية ونتيجة للاضطرابات التي حدثت بعد انهمار الطلبات من الراغبين في الحصول عليها تم تغيير الخطة وإصدار البطاقات لكل الراغبين المتقدمين بإجمالي ٤٩ مليون و٩١ ألف بطاقة.

ويختلف الأمر طبقا للإقليم فلا تزال هناك ١٠ محافظات لا تتعامل بنظام الاستخدام المتبادل (حتى أبريل/نيسان ٢٠١٥ الحالي) وهي محافظات أومورا، أكيتا، فوكوي، توتّوري، شيماني، توكوشيما، إيهيمي، كوتشي، ميازاكي، أوكيناوا. ولكن تسعى وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات إلى تعميم نظام الاستخدام المتبادل للبطاقات الذكية في جميع محافظات اليابان قبل استضافة أولمبياد طوكيو عام ٢٠٢٠.

انتشار استخدام البطاقات الذكية في المدينة

آلة البيع الذاتي يمكن شراء المشروبات منها باستخدام البطاقات الذكية

وفي مارس/ آذار ٢٠٠٤ بدأت خدمة استخدام بطاقات Suica في الدفع الإلكتروني كبديل للنقود وأصبح من الممكن استخدامها في الشراء واتمام عملية الدفع إلكترونيا من خلالها في متاجر الكومبيني وآلات البيع الذاتي وفي المقاهي والمطاعم المتواجدة داخل المحطات.

أما في الوقت الحالي فقد أصبحت البطاقات الذكية الرئيسية مزودة بخاصية الدفع الإلكتروني وأصبح يمكن استخدامها في مراكز بيع الأجهزة الكهربائية المنزلية والسوبر ماركت ومتاجر الأدوية والمكتبات وكذلك في المقاهي والمطاعم ومتاجر الكومبيني التي ليست فقط داخل المحطات بل وخارجها أيضا وفي سيارات الأجرة (التاكسي) وغيرها ليصل عدد المتاجر والأماكن التي تتعامل بالبطاقات الذكية إلى أكثر من ٢٠٠ ألف متجر في جميع أنحاء اليابان.

كما يمكن تحميل برنامج تطبيقي خاص يزود بعض أنواع الهواتف الذكية والهواتف المحمولة بخاصية البطاقات الذكية للموصلات ”موبايل سويكا“. ليصبح استخدام الهواتف عند استقلال القطارات عن طريق وضع الهاتف قريبا عند شاشة فحص التذاكر وقراءة البيانات في بوابة الدخول أو عند شراء المشروبات من آلات البيع الذاتي أحد المشاهد اليومية المألوفة.

ربما في المستقبل القريب يصبح الاعتماد فقط على بطاقات الائتمان والبطاقات الذكية في الحياة ولن تكون حاجة لاستخدام الأموال في شكلها التقليدي ا. فقد أصبحت مشاهد الشراء اليومية تتبدل وتتحول إلى الطريقة الأسهل وهي الدفع بالبطاقات وذلك حتى في بلد مثل اليابان تعرف بأنها أسطورة في الأمان وكانت من أكثر الأماكن التي يسهل وينتشر بها استخدام الدفع النقدي.

الصور مقدمة من:

روابط لأهم أنواع البطاقات الذكية: